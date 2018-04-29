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16:12 (мск), источник: Чемпионат.com

Без Глушакова, Комбарова и Пилипчука, но с 3 очками. «Спартак» выиграл в Перми

По итогам 28-го тура «красно-белые» точно останутся в лигочемпионовской зоне.

Источник: РИА "Новости"

«Спартак» без Глушакова и Пилипчука

Полузащитник «Спартака» Денис Глушаков и тренер Роман Пилипчук не прилетели вместе с командой в Пермь А защитник Дмитрий Комбаров не вышел в стартовом составе.

Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера в эфире телеканала «Наш футбол» объяснил, почему Пилипчук не полетел вместе с командой в Пермь.

«Пилипчук не приехал в Пермь, потому что отправился смотреть матч “Ростова”. Через неделю нам предстоит играть с этой командой, и я предпочёл, чтобы мой помощник посмотрел их игру вживую. Те решения, которые я принимаю о распределении своих помощников, я не должен объяснять никому. Я решил, что нам это нужно, вот и всё».

Каррера нашёл виноватых?

Священник освятил стадион «Амкара»

Перед матчем на поле стадиона «Звезда» произошло следующее.

Во время загрузки произошла ошибка.

Вероятно, «Амкару» надоело просыпаться и видеть перед собой такое.

Во время загрузки произошла ошибка.

Вот и решили обратиться за помощью.

3−5−2

Каррера вернулся к схеме с тремя центральными защитниками (Боккетти — Кутепов — Максимович), места на бровках заняли Ещенко и Мельгарехо. В центре поля расположились Фернандо, Зобнин и Тимофеев, но уже на 41-й минуте матча «Спартаку» пришлось вносить коррективы. Покинул поле из-за травмы Зе Луиш (вышел Ханни) и Квинси остался в в атаке один. А в перерыве Пашалич вышел вместо Максимовича и «Спартак» вернулся к игре в четыре защитника.

Стандарты «Спартака» — это похороны

Обе команды перед матчем уделили много внимания стандартным положениям. Впрочем, было понятно, что защитники «Амкара» будут не успевать за более классными соперниками и фолить, так что «Спартак» явно готовился. И гол в ворота хозяев пришёл после двух стандартов. Сначала пермяки заработали штрафной. Удар Фернандо пришёлся в стенку и ушёл на угловой. Фернандо навесил на дальнюю штангу, Боккетти выпрыгнул выше всех и головой вколотил мяч в ближний угол.

Селихов

Вся эта нервотрепка последних дней сказалась на Александре Селихове. Голкипер «Спартака» играл очень неуверенно, постоянно необоснованно покидал ворота и подскальзывался, но ровном месте. Уверенности игрокам обороны такое поведение вратаря не добавляло, хотя когда это было реально нужно, Селихов собирался и действовал отлично. На 66-й минуте, например, он бросился в ноги Костюкову, предотвратив опасный момент. Игрок «Амкара» мог расстреливать чужие ворота с пяти метров.

Грубую ошибку допустил другой вратарь. Спартаковцы провели быструю атаку, Пашалич сделал заброс во вратарскую, Нигматуллин неудачно скинул мяч на набежавшего Ханни, который пробил точно в нижний угол.

Амкар 0:2
Первый тайм: 0:1
Спартак М
29.04.2018, 14:00 основной раунд: 28-й тур Звезда
Главные тренеры
Вадим Евсеев Массимо Каррера
Голы
16 Сальваторе Боккетти (Фернанду) 8′
30 Софьян Ханни 81′
Составы
Артур Нигматуллин 1
Александр Милькович 2
Брайн Оладапо Идову 19
Петар Занев (к) 3
43′ Михаил Сиваков 18
Дмитрий Белоруков 41
Михаил Гащенков 17
31′ Павел Комолов 20
72′ Александр Рязанцев 91
Браун Фелисио Форбс 26
63′ Дарко Бодул 9
Аарон Самуэль Оланаре 80
42′ 64′ Саид Эззатоллахи 66
Михаил Костюков 27
57 Александр Селихов
38 Андрей Ещенко
25 Лоренсо Мельгарехо
16 Сальваторе Боккетти 31′
29 Илья Кутепов
47 Роман Зобнин
10 Квинси Промес (к)
11 Фернанду
40 Артем Тимофеев 28′
33 Никола Максимович 46′
50 Марио Пашалич
9 Мендеш Андраде Зе Луиш 41′
30 Софьян Ханни
Статистика
3 Желтые карточки 2
0 Красные карточки 0
3 Голевые моменты 4
6 Удары (всего) 8
0 Удары в створ 4
4 Угловые 5
7 Фолы 14
1 Офсайды 2
Судьи
Главный судья Кирилл Левников (Санкт-Петербург, Россия)
Боковой судья Алексей Лебедев (Санкт-Петербург, Россия)
Боковой судья Вячеслав Семенов (Гатчина, Россия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
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