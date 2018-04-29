Без Глушакова, Комбарова и Пилипчука, но с 3 очками. «Спартак» выиграл в Перми

Источник: РИА "Новости"

«Спартак» без Глушакова и Пилипчука

Полузащитник «Спартака» Денис Глушаков и тренер Роман Пилипчук не прилетели вместе с командой в Пермь А защитник Дмитрий Комбаров не вышел в стартовом составе.

Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера в эфире телеканала «Наш футбол» объяснил, почему Пилипчук не полетел вместе с командой в Пермь.

«Пилипчук не приехал в Пермь, потому что отправился смотреть матч “Ростова”. Через неделю нам предстоит играть с этой командой, и я предпочёл, чтобы мой помощник посмотрел их игру вживую. Те решения, которые я принимаю о распределении своих помощников, я не должен объяснять никому. Я решил, что нам это нужно, вот и всё».

Каррера нашёл виноватых?

Священник освятил стадион «Амкара»

Перед матчем на поле стадиона «Звезда» произошло следующее.

Вероятно, «Амкару» надоело просыпаться и видеть перед собой такое.

Вот и решили обратиться за помощью.

3−5−2

Каррера вернулся к схеме с тремя центральными защитниками (Боккетти — Кутепов — Максимович), места на бровках заняли Ещенко и Мельгарехо. В центре поля расположились Фернандо, Зобнин и Тимофеев, но уже на 41-й минуте матча «Спартаку» пришлось вносить коррективы. Покинул поле из-за травмы Зе Луиш (вышел Ханни) и Квинси остался в в атаке один. А в перерыве Пашалич вышел вместо Максимовича и «Спартак» вернулся к игре в четыре защитника.

Стандарты «Спартака» — это похороны

Обе команды перед матчем уделили много внимания стандартным положениям. Впрочем, было понятно, что защитники «Амкара» будут не успевать за более классными соперниками и фолить, так что «Спартак» явно готовился. И гол в ворота хозяев пришёл после двух стандартов. Сначала пермяки заработали штрафной. Удар Фернандо пришёлся в стенку и ушёл на угловой. Фернандо навесил на дальнюю штангу, Боккетти выпрыгнул выше всех и головой вколотил мяч в ближний угол.

Селихов

Вся эта нервотрепка последних дней сказалась на Александре Селихове. Голкипер «Спартака» играл очень неуверенно, постоянно необоснованно покидал ворота и подскальзывался, но ровном месте. Уверенности игрокам обороны такое поведение вратаря не добавляло, хотя когда это было реально нужно, Селихов собирался и действовал отлично. На 66-й минуте, например, он бросился в ноги Костюкову, предотвратив опасный момент. Игрок «Амкара» мог расстреливать чужие ворота с пяти метров.