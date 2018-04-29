Великобритания пробилась в высший дивизион чемпионата мира.
ЦСКА объявил стартовый состав на матч с «Зенитом»
Стал известен стартовый состав московского ЦСКА на гостевой матч 28-го тура российской
|Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проектыВсе проекты
Стал известен стартовый состав московского ЦСКА на гостевой матч 28-го тура российской
ЦСКА: Акинфеев, Василий Березуцкий, Игнашевич, Алексей Березуцкий, Щенников, Фернандес, Бистрович, Кучаев, Головин, Чалов, Муса.
Запасные: Помазун, Набабкин, Хосонов, Миланов, Натхо, Жемалетдинов, Витиньо.
Начало встречи — в 16:30 по московскому времени.