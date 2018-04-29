ЦСКА объявил стартовый состав на матч с «Зенитом»

Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
«Поражение для всех»: США выдвинули ультиматум Канаде и ЕС - СМИ
Нужно ли срывать букву «Ш»?
Дочь Екатерины Климовой сыграла в спектакле
США потребует от России открыть заблокированный маршрут самолетам
Константин Хабенский впервые рассказал о первой супруге
Текущие события
Футбол. Зарубежный
17:15
Алавес
Атлетико
Футбол. Премьер-лига
1-й тайм
Зенит0
ЦСКА0
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Майнц1
РБ Лейпциг0
Футбол. Зарубежный
перерыв
Вест Хэм Юнайтед1
Манчестер Сити2
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Ренн2
Тулуза1
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Аталанта2
Дженоа0
Футбол. Зарубежный
перерыв
Сампдория3
Кальяри0
Футбол. Зарубежный
перерыв
Болонья0
Милан2
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Верона1
СПАЛ1
Футбол. Зарубежный
перерыв
Беневенто1
Удинезе1
Футбол. Зарубежный
18:00
Анже
Марсель
Футбол. Зарубежный
18:30
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Футбол. Премьер-лига
19:00
Ростов
Тосно
Футбол. Зарубежный
19:00
Вердер
Боруссия Д
Футбол. Зарубежный
19:00
Фиорентина
Наполи
Футбол. Зарубежный
19:30
Валенсия
Эйбар
Футбол. Зарубежный
19:30
Ворскла
Динамо К
Футбол. Премьер-лига
14:00
Амкар0
Спартак М2
Футбол. Зарубежный
14:00
Заря Лг1
Верес0
Футбол. Зарубежный
13:30
Кротоне4
Сассуоло1
Футбол. Зарубежный
13:00
Хетафе1
Жирона1
Футбол. Зарубежный
21:45
Депортиво
Барселона
Футбол. Зарубежный
21:45
Торино
Лацио
Футбол. Зарубежный
22:00
ПСЖ
Генгам
Все события
Большой хоккей в Дании Здесь прозвучит российский гимн
Брызгалова ушла от керлингиста Крушельницкого
Моисеева: «Тренер предлагал мне интим четыре раза»
Нужно ли срывать букву «Ш»?
КАМАЗ «Одиссей» оставит водителей без работы
Ошибки Спаллетти. Почему «Интер» пролетел мимо Лиги чемпионов
СБР не стал предлагать новый контракт Рико Гроссу
Молодой бойфренд Хайди Клум оказался женат
Не узнать: Эвелина Бледанс переборщила с фотошопом
Уставший врач из Орла попал на видео недовольного пациента
Традиционный способ мерить давление признали неверным
Названа стоимость частных домов на черноморских курортах
Названа страна с самым дешевым гражданством
Фоторепортажи
18Ребров на трибунах, скандал и победа ЦСКА
10«Ливерпуль» разгромил «Рому» в первом матче полуфинала ЛЧ
16:17 (мск), источник: Чемпионат.com

ЦСКА объявил стартовый состав на матч с «Зенитом»

Стал известен стартовый состав московского ЦСКА на гостевой матч 28-го тура российской Премьер-Лиги с «Зенитом», который пройдёт сегодня, 29 апреля, на стадионе «Санкт-Петербург».

Источник: РИА "Новости"

ЦСКА: Акинфеев, Василий Березуцкий, Игнашевич, Алексей Березуцкий, Щенников, Фернандес, Бистрович, Кучаев, Головин, Чалов, Муса.

Запасные: Помазун, Набабкин, Хосонов, Миланов, Натхо, Жемалетдинов, Витиньо.

Начало встречи — в 16:30 по московскому времени.

Премьер-лига
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Суперкубок России
КомандыКалендарь / результатыСтатистика
 Почему плакал Шатов после гола "Зениту"? Объясняем
Маша + Саша! Кто новый бойфренд Марии Шараповой
Легенда в деле: Емельяненко быстро разобрался с Миром
Россия проснулась! Воробьев расколдовал Евротур
Ошибки Спаллетти. Почему «Интер» пролетел мимо Лиги чемпионов
СБР не стал предлагать новый контракт Рико Гроссу
Сборная Швеции на ЧМ: они отправят Россию на Канаду или США
Без Глушакова, но с 3 очками. «Спартак» выиграл в Перми
Спорт-Экспресс
Авто
Премиум из Китая: подробный обзор кроссовера Wey Через несколько лет компания Great Wall собирается открыть российские продажи люксовой марки Wey. Что это за машины, выясняем на примере модели P8
Hi-Tech
Осторожно: привычные файлы скрывают опасность Специалист по кибербезопасности обнаружил уязвимости, позволяющие выкрасть учетные данные Windows.
Кино
Все любят Мамбу: 48 лет Уме Турман Одна из самых ярких и длинноногих блондинок Голливуда отмечает день рождения. «Кино Mail.Ru» вспоминает яркие роли неповторимой Умы Турман
Недвижимость
За что вас могут не выпустить за границу
Строителей дома по реновации оштрафовали за нарушения
Церковь в Магадане оштрафовали на 25 миллионов рублей за кражу воды
Где пожарить шашлыки и не нарушить закон?
Леди
Сергей Лазарев: «Сегодня людям нужна русскоязычная музыка» Певец о том, чем зарубежная аудитория кардинально отличается от нашей, почему новая музыка быстро надоедает и куда «ушел» успех «Грибов».
Дети
«Богатырь»: сын Ксении Собчак унаследовал фигуру Максима Виторгана Поклонники считают Платона очень крепким мальчиком.
Все о ремонте
5 главных правил бюджетного ремонта
Как бюджетно и красиво обставить маленькую студию
Как оформить акцентную стену в ванной: 14 стильных идей
5 интерьеров из фильмов, которые нам запомнились
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь