«Зенит» и ЦСКА сыграют в матче чемпионата России по футболу

Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Хабенский рассказал о кровавом поцелуе с Анджелиной Джоли
Новый Mitsubishi Lancer: первые изображения
Дочь Екатерины Климовой сыграла в спектакле
Британка лишилась жилья из-за любви к чужим свадьбам
Дэвид Бекхэм сменил прическу
Текущие события
Футбол. Зарубежный
28.04
Вильярреал4
Сельта1
Футбол. Зарубежный
28.04
Интер2
Ювентус3
Футбол. Зарубежный
28.04
Лилль3
Метц1
Футбол. Зарубежный
28.04
Бордо3
Дижон1
Футбол. Зарубежный
28.04
Монако0
Амьен0
Футбол. Зарубежный
28.04
Страсбур1
Ницца1
Футбол. Зарубежный
28.04
Труа3
Кан1
Футбол. Премьер-лига
28.04
Арсенал Т2
Анжи1
Футбол. Зарубежный
28.04
Суонси0
Челси1
Футбол. Зарубежный
28.04
Байер0
Штутгарт1
Футбол. Зарубежный
28.04
Реал2
Леганес1
Футбол. Зарубежный
28.04
Рома4
Кьево1
Футбол. Первый дивизион
28.04
Олимпиец1
Ротор-Волгоград0
Футбол. Зарубежный
28.04
Лион2
Нант0
Футбол. Первый дивизион
28.04
Волгарь0
Балтика1
Футбол. Зарубежный
28.04
Реал Сосьедад3
Атлетик1
Футбол. Первый дивизион
28.04
Крылья Советов2
Факел1
Футбол. Зарубежный
28.04
Хаддерсфилд0
Эвертон2
Футбол. Зарубежный
28.04
Кристал Пэлас5
Лестер0
Футбол. Зарубежный
28.04
Бернли0
Брайтон & Хоув0
Футбол. Зарубежный
28.04
Ньюкасл Юнайтед0
Вест Бромвич Альбион1
Футбол. Зарубежный
28.04
Саутгемптон2
Борнмут1
Футбол. Первый дивизион
28.04
Шинник1
Спартак-20
Футбол. Зарубежный
28.04
Герта2
Аугсбург2
Футбол. Зарубежный
28.04
Бавария4
Айнтрахт Ф1
Футбол. Зарубежный
28.04
Фрайбург3
Кельн2
Футбол. Зарубежный
28.04
Шальке-041
Боруссия М1
Футбол. Зарубежный
28.04
Вольфсбург1
Гамбург3
Футбол. Первый дивизион
28.04
Авангард К0
Сибирь0
Футбол. Первый дивизион
28.04
Химки2
Енисей1
Футбол. Зарубежный
28.04
Ливерпуль0
Стоук Сити0
Футбол. Зарубежный
13:00
Хетафе
Жирона
Футбол. Первый дивизион
28.04
Томь1
Зенит-22
Футбол. Первый дивизион
28.04
Динамо СПб1
Тамбов1
Футбол. Первый дивизион
28.04
Тюмень1
Оренбург2
Футбол. Зарубежный
28.04
Эспаньол1
Лас-Пальмас1
Футбол. Зарубежный
13:30
Кротоне
Сассуоло
Все события
Большой хоккей в Дании Здесь прозвучит российский гимн
Мария Кожевникова пришла на премьеру фильма «Собибор» с мамой
Гагарина, Ревва и Дайнеко на вечеринке премии RU.TV
Новый Mitsubishi Lancer: первые изображения
Моторшоу в Пекине: сенсации и главные новинки
«Реал» без Роналду одержал победу в матче чемпионата Испании
«Арсенал» поставил «Анжи» на грань катастрофы: обзор матча РФПЛ
Дженнифер Лоуренс сходила на ужин с 59-летним режиссером
Дэвид Бекхэм сменил прическу
Уставший врач из Орла попал на видео недовольного пациента
Традиционный способ мерить давление признали неверным
Названа стоимость частных домов на черноморских курортах
Названа страна с самым дешевым гражданством
Фоторепортажи
18«Ак Барс» стал обладателем Кубка Гагарина
8«Реал» победил «Баварию» в первом матче полуфинала ЛЧ
01:08 (мск), источник: ТАСС

«Зенит» и ЦСКА сыграют в матче чемпионата России по футболу

ТАСС, 29 апреля. Три матча в Перми, Санкт-Петербурге и Ростове-на-Дону будут сыграны в воскресенье в 28-м туре чемпионата России по футболу. «Спартак» отправится в гости к «Амкару» и в случае ничьей или поражения сложит чемпионские полномочия, тогда как в центральной встрече дня «Зенит» примет ЦСКА.

Источник: ИТАР-ТАСС

Три поражения подряд практически лишили «Спартак» шансов на сохранение титула чемпиона России и оставили без победы в Кубке России, где подопечные Массимо Карреры добрались до полуфинала, но уступили аутсайдеру премьер- лиги «Тосно». В чемпионате красно-белые проиграли «Уралу» (1:2) и «Ахмату» (1:3), причем если первую неудачу можно было объяснить невезением, то грозненцам в понедельник «Спартак» уступил по игре. Чемпион страны допускал грубейшие ошибки в обороне, при этом чувствовалась сильная физическая усталость футболистов.

В Перми любой результат, кроме победы, не только лишит «Спартак» теоретических шансов на чемпионство, но и заметно осложнит задачу пробиться в Лигу чемпионов. Пока «Спартак» идет третьим, на очко отставая от ЦСКА, однако этот результат позволит выступить лишь в квалификации главного еврокубка.

«Амкару» не до проблем соперника — подопечные Вадима Евсеева ведут борьбу за выживание и в случае победы могут выбраться из зоны переходных матчей. Неделю назад пермяки взяли три очка в важнейшем матче с «Тосно» (2:0), фактически обезопасив себя от прямого вылета. В нынешнем году «Амкар» уже побеждал в Москве, со счетом 2:1 обыграв «Локомотив» в формально домашнем матче, который прошел на поле соперника. Однако последнюю встречу на своей арене «Звезда» пермяки с разгромным счетом 0:3 проиграли «Рубину».

Матч против «Спартака» начнется в 14:00 мск, главным арбитром назначен Кирилл Левников из Санкт-Петербурга. Дисквалифицирован форвард столичного клуба Луис Адриано, который забил единственный мяч в ворота «Ахмата». Не поехал в Пермь и капитан Денис Глушаков.

ЦСКА: проверка «Зенитом»

«Зенит» и ЦСКА сыграют на стадионе «Санкт-Петербург» в 16:30 мск. Для хозяев это будет едва ли не последний шанс пробиться в зону еврокубков — от армейцев подопечные Роберто Манчини уступают на два очка, от «Спартака» — на одно. Весной «Зенит» стабильностью результатов не отличается, хотя и проиграл лишь одну встречу из семи.

В предыдущем матче «Зенит» был близок к победе над тульским «Арсеналом», однако арендованный соперником форвард Артем Дзюба сравнял счет в концовке (3:3). После травмы Александра Кокорина «Зенит» не лучшим образом играет в нападении и ошибается в обороне, где не хватает голкипера Андрея Лунева и защитника Эмануэля Мамманы.

ЦСКА же вернул себе уверенность после поражения в Лиге Европы от лондонского «Арсенала» и домашней неудачи во встрече с «Динамо». Неделю назад армейцы одержали волевую победу над «Краснодаром» (2:1) благодаря дублю Ахмеда Мусы — при том, что у столичной команды травмированы ключевые игроки Понтус Вернблум и Алан Дзагоев, которые не сыграют и в Санкт-Петербурге.

«Зенит» в последние годы стал самым неудобным соперником для ЦСКА — армейцы не могут победить клуб с берегов Невы четыре года. За это время во всех турнирах команды сыграли девять матчей, и армейцы лишь четырежды добились ничьей. Тогда как в чемпионатах России у ЦСКА и «Зенита» равные показатели в личных встречах — по 15 побед.

Центральный матч субботы обслужит судейская бригада во главе с Романом Галимовым из Улан-Удэ.

Карпин против аутсайдера

В 19:00 мск на новой «Ростов-Арене» местный клуб примет «Тосно» в матче команд, которые бьются за выживание. Подопечные Валерия Карпина в первой тестовой игре нового стадиона, наконец, сумели одержать победу — над аутсайдером хабаровским СКА (2:0), а затем добились неплохого результата в Казани, сыграв вничью с «Рубином». Даже ничья с «Тосно» позволит ростовчанам избежать прямого вылета, сопернику же победа позволит рассчитывать и на спасительное 13-е место.

Команда Дмитрия Парфенова 9 мая сыграет в финале Кубка России с курским «Авангардом», однако дебютный сезон в элите может оказаться для «Тосно» и последним в элите. В чемпионате страны «Тосно» не выигрывал уже шесть матчей подряд, однако предыдущую победу одержал в гостях, — как и «Ростов», весной «Тосно» обыграл лишь СКА.

Главным арбитром матча в Ростове-на-Дону назначен Алексей Матюнин из Москвы.

28-й тур стартовал в субботу, когда «Арсенал» победил «Анжи» (2:1). Завершится тур в понедельник, когда сыграют «Уфа» и СКА, «Динамо» и «Рубин», «Ахмат» и «Урал», «Краснодар» и «Локомотив».

Подопечные Юрия Семина в случае победы гарантируют себе чемпионский титул. После 27 туров «Локомотив» набрал 57 очков, ЦСКА — 51, «Спартак» — 50, «Зенит» — 49, «Краснодар» — 47.

Зенит
НовостиМатчиСоставСтатистика
ЦСКА
НовостиМатчиСоставСтатистика
Спартак М
НовостиМатчиСоставСтатистика
Амкар
НовостиМатчиСоставСтатистика
Премьер-лига
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 Фетисов: в штабе стояли ящики с водкой... Так люди готовились к Играм
Весь матч болельщики оскорбляли спортсменку
Прибывший в сборную из США нападающий удивился отсутствию Знарка
35-й тур ФНЛ: Аленичев отдал власть, Талалаев пнул мячом в судью
«Арсенал» поставил «Анжи» на грань катастрофы: обзор матча РФПЛ
«Локомотив» предлагает Балотелли зарплату в 4 миллиона евро
«Ювентус» в большинстве вырвал победу в матче с «Интером»
«Реал» без Роналду одержал победу в матче чемпионата Испании
Новости
Авто
Премиум из Китая: подробный обзор кроссовера Wey Через несколько лет компания Great Wall собирается открыть российские продажи люксовой марки Wey. Что это за машины, выясняем на примере модели P8
Hi-Tech
Осторожно: привычные файлы скрывают опасность Специалист по кибербезопасности обнаружил уязвимости, позволяющие выкрасть учетные данные Windows.
Кино
Ольга Зуева: «Наши с Даней сценарии переспали друг с другом» Актриса, режиссер и возлюбленная Данилы Козловского — о том, как снимала свой первый фильм с ним в одной из главных ролей, как снималась сама в его первом фильме, и о том, как победить предрассудки
Недвижимость
За что вас могут не выпустить за границу
Строителей дома по реновации оштрафовали за нарушения
Церковь в Магадане оштрафовали на 25 миллионов рублей за кражу воды
Где пожарить шашлыки и не нарушить закон?
Леди
Тогда и сейчас: как изменились солистки группы «Стрелки» Во второй половине 90-х была создана группа «Стрелки», под песни которой танцевали на всех дискотеках
Дети
Как воспитывает детей Филипп Киркоров: 8 правил 30 апреля Филиппу Киркорову исполняется 51 год. Вспоминаем его главные принципы воспитания детей
Все о ремонте
5 главных правил бюджетного ремонта
Трёхкомнатная квартира в центре Москвы: лофт с элементами ретро
Как обустроить кухню бюджетно, но не в ущерб стилю: 7 умных приемов
Квартира в стиле ретро: интерьер московской двушки в духе 1960-х годов
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь