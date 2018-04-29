«Зенит» и ЦСКА сыграют в матче чемпионата России по футболу

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Три поражения подряд практически лишили «Спартак» шансов на сохранение титула чемпиона России и оставили без победы в Кубке России, где подопечные Массимо Карреры добрались до полуфинала, но уступили аутсайдеру премьер- лиги «Тосно». В чемпионате красно-белые проиграли «Уралу» (1:2) и «Ахмату» (1:3), причем если первую неудачу можно было объяснить невезением, то грозненцам в понедельник «Спартак» уступил по игре. Чемпион страны допускал грубейшие ошибки в обороне, при этом чувствовалась сильная физическая усталость футболистов.

В Перми любой результат, кроме победы, не только лишит «Спартак» теоретических шансов на чемпионство, но и заметно осложнит задачу пробиться в Лигу чемпионов. Пока «Спартак» идет третьим, на очко отставая от ЦСКА, однако этот результат позволит выступить лишь в квалификации главного еврокубка.

«Амкару» не до проблем соперника — подопечные Вадима Евсеева ведут борьбу за выживание и в случае победы могут выбраться из зоны переходных матчей. Неделю назад пермяки взяли три очка в важнейшем матче с «Тосно» (2:0), фактически обезопасив себя от прямого вылета. В нынешнем году «Амкар» уже побеждал в Москве, со счетом 2:1 обыграв «Локомотив» в формально домашнем матче, который прошел на поле соперника. Однако последнюю встречу на своей арене «Звезда» пермяки с разгромным счетом 0:3 проиграли «Рубину».

Матч против «Спартака» начнется в 14:00 мск, главным арбитром назначен Кирилл Левников из Санкт-Петербурга. Дисквалифицирован форвард столичного клуба Луис Адриано, который забил единственный мяч в ворота «Ахмата». Не поехал в Пермь и капитан Денис Глушаков.

ЦСКА: проверка «Зенитом»

«Зенит» и ЦСКА сыграют на стадионе «Санкт-Петербург» в 16:30 мск. Для хозяев это будет едва ли не последний шанс пробиться в зону еврокубков — от армейцев подопечные Роберто Манчини уступают на два очка, от «Спартака» — на одно. Весной «Зенит» стабильностью результатов не отличается, хотя и проиграл лишь одну встречу из семи.

В предыдущем матче «Зенит» был близок к победе над тульским «Арсеналом», однако арендованный соперником форвард Артем Дзюба сравнял счет в концовке (3:3). После травмы Александра Кокорина «Зенит» не лучшим образом играет в нападении и ошибается в обороне, где не хватает голкипера Андрея Лунева и защитника Эмануэля Мамманы.

ЦСКА же вернул себе уверенность после поражения в Лиге Европы от лондонского «Арсенала» и домашней неудачи во встрече с «Динамо». Неделю назад армейцы одержали волевую победу над «Краснодаром» (2:1) благодаря дублю Ахмеда Мусы — при том, что у столичной команды травмированы ключевые игроки Понтус Вернблум и Алан Дзагоев, которые не сыграют и в Санкт-Петербурге.

«Зенит» в последние годы стал самым неудобным соперником для ЦСКА — армейцы не могут победить клуб с берегов Невы четыре года. За это время во всех турнирах команды сыграли девять матчей, и армейцы лишь четырежды добились ничьей. Тогда как в чемпионатах России у ЦСКА и «Зенита» равные показатели в личных встречах — по 15 побед.

Центральный матч субботы обслужит судейская бригада во главе с Романом Галимовым из Улан-Удэ.

Карпин против аутсайдера

В 19:00 мск на новой «Ростов-Арене» местный клуб примет «Тосно» в матче команд, которые бьются за выживание. Подопечные Валерия Карпина в первой тестовой игре нового стадиона, наконец, сумели одержать победу — над аутсайдером хабаровским СКА (2:0), а затем добились неплохого результата в Казани, сыграв вничью с «Рубином». Даже ничья с «Тосно» позволит ростовчанам избежать прямого вылета, сопернику же победа позволит рассчитывать и на спасительное 13-е место.

Команда Дмитрия Парфенова 9 мая сыграет в финале Кубка России с курским «Авангардом», однако дебютный сезон в элите может оказаться для «Тосно» и последним в элите. В чемпионате страны «Тосно» не выигрывал уже шесть матчей подряд, однако предыдущую победу одержал в гостях, — как и «Ростов», весной «Тосно» обыграл лишь СКА.

Главным арбитром матча в Ростове-на-Дону назначен Алексей Матюнин из Москвы.

28-й тур стартовал в субботу, когда «Арсенал» победил «Анжи» (2:1). Завершится тур в понедельник, когда сыграют «Уфа» и СКА, «Динамо» и «Рубин», «Ахмат» и «Урал», «Краснодар» и «Локомотив».