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28 апреля, источник: Спорт-Экспресс

«Арсенал» поставил «Анжи» на грань катастрофы

Голы Берхамова и Сунзу обеспечили тулякам победу над тонущими махачкалинцами — если в воскресенье «Тосно» сумеет не проиграть в Ростове-на-Дону, то клуб из столицы Дагестана опустится в зону прямого вылета в ФНЛ.

Источник: ПФК "Арсенал"

КЛЮЧЕВЫЕ МОМЕНТЫ

Перед началом встречи главный тренер «Арсенала» Миодраг Божович говорил, что теоретически его команда по итогам сезона может оказаться в зоне стыковых матчей. Так черногорец ответил на вопрос о мотивации «канониров». Однако на играх в Туле, где соперников встречает переполненный стадион, трудно выходить на поле немотивированным. Хозяева доказали это в самом начале, прижав «Анжи» к воротам и открыв счет. На 16-й минуте Берхамов забил один из самых красивых мячей весны, поразив обводящим ударом дальнюю девятку.

Но туляки недолго праздновали успех — «Анжи» быстро отыгрался. Через шесть минут Хубулов выбежал на отличную позицию после тонкого паса Прудникова и расстрелял голкипера Левашова. Божович пытался доказать лайнсмену, что Хубулов находился в офсайде, но гол был засчитан.

«Арсенал» больше владел мячом и чаще доводил свои атаки до ударов. Дважды «канониры» попадали в каркас, а на 62-й минуте снова вышли вперед. После подача с фланга Шевченко выполнил скидку в центр штрафной, откуда Сунзу головой четко поразил цель. Хозяева могли забить еще — судья не назначил пенальти за игру в штрафной «Анжи» после сольного прохода Дзюбы. Божович был вне себя от ярости, но финальный свисток его успокоил. Три очка остались в Туле.

ЦИФРЫ

2-й раз в этом сезоне Божович выпустил связку форвардов Дзюба — Джорджевич в стартовом составе. Впервые это произошло 9 марта в игре с «Амкаром» (2:0).

ЦИТАТЫ

Миодраг БОЖОВИЧ, главный тренер «Арсенала»:

— В последние 15 минут соперник начал применять длинные передачи, там вышли высокие ребята, и нам стало тяжело. Про судей ничего не могу сказать — они хорошо справились. У «Анжи» имелась большая мотивация, но, думаю, что мы создали больше моментов, и заслуженно победили.

Вадим СКРИПЧЕНКО, главный тренер «Анжи»:

— Ключевой момент случился во втором тайме, когда Поку мог забивать. Если бы он это сделал, счет был бы иным. Для того чтобы выигрывать, нужно реализовывать моменты.

Арсенал Т 2:1
Первый тайм: 1:1
Анжи
28.04.2018, 19:30 Зрители: 11220 основной раунд: 28-й тур Арсенал
Главные тренеры
Миодраг Божович Вадим Скрипченко
Голы
16′ Кантемир Берхамов (С. Ткачев, А. Хагуш) 7
62′ Стоппила Сунзу (С. Ткачев, В. Альварес) 13
8 Арсен Хубулов (А. Прудников, К. Поку) 22′
Составы
Михаил Левашов 36
Анри Хагуш 14
Виктор Альварес 21
Максим Беляев 6
Стоппила Сунзу 13
88′ Эванс Кангва 10
Кантемир Берхамов (к) 7
Горан Чаушич 20
90′ Сергей Ткачев 11
Федерико Иван Расич 19
60′ Лука Джорджевич 18
Игорь Шевченко 88
90′ Артем Дзюба 24
90+4′ Гурам Аджоев 17
98 Александр Будаков
3 Владимир Полуяхтов
14 Игорь Армаш 86′
5 Магомед Мусалов
52 Мирал Самарджич 59′
94 Олег Данченко 73′
2 Гурам Тетрашвили (к)
6 Паул Антон
8 Арсен Хубулов 86′
88 Иван Маркелов
10 Квадво Поку 68′
99 Хуан Эдуардо Лескано
49 Александр Прудников 81′
9 Филипп Будковский
Статистика
2 Желтые карточки 3
0 Красные карточки 0
6 Голевые моменты 4
12 Удары (всего) 7
4 Удары в створ 4
2 Штанги, перекладины 0
5 Угловые 4
9 Фолы 13
2 Офсайды 2
Судьи
Главный судья Сергей Карасев (Москва, Россия)
Боковой судья Антон Аверьянов (Москва, Россия)
Боковой судья Тихон Калугин (Москва, Россия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
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