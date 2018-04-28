«Арсенал» поставил «Анжи» на грань катастрофы
Голы Берхамова и Сунзу обеспечили тулякам победу над тонущими махачкалинцами — если в воскресенье «Тосно» сумеет не проиграть в
Голы Берхамова и Сунзу обеспечили тулякам победу над тонущими махачкалинцами — если в воскресенье «Тосно» сумеет не проиграть в
КЛЮЧЕВЫЕ МОМЕНТЫ
Перед началом встречи главный тренер «Арсенала» Миодраг Божович говорил, что теоретически его команда по итогам сезона может оказаться в зоне стыковых матчей. Так черногорец ответил на вопрос о мотивации «канониров». Однако на играх в Туле, где соперников встречает переполненный стадион, трудно выходить на поле немотивированным. Хозяева доказали это в самом начале, прижав «Анжи» к воротам и открыв счет. На 16-й минуте Берхамов забил один из самых красивых мячей весны, поразив обводящим ударом дальнюю девятку.
Но туляки недолго праздновали успех — «Анжи» быстро отыгрался. Через шесть минут Хубулов выбежал на отличную позицию после тонкого паса Прудникова и расстрелял голкипера Левашова. Божович пытался доказать лайнсмену, что Хубулов находился в офсайде, но гол был засчитан.
«Арсенал» больше владел мячом и чаще доводил свои атаки до ударов. Дважды «канониры» попадали в каркас, а на 62-й минуте снова вышли вперед. После подача с фланга Шевченко выполнил скидку в центр штрафной, откуда Сунзу головой четко поразил цель. Хозяева могли забить еще — судья не назначил пенальти за игру в штрафной «Анжи» после сольного прохода Дзюбы. Божович был вне себя от ярости, но финальный свисток его успокоил. Три очка остались в Туле.
ЦИФРЫ
2-й раз в этом сезоне Божович выпустил связку форвардов Дзюба — Джорджевич в стартовом составе. Впервые это произошло 9 марта в игре с «Амкаром» (2:0).
ЦИТАТЫ
Миодраг БОЖОВИЧ, главный тренер «Арсенала»:
— В последние 15 минут соперник начал применять длинные передачи, там вышли высокие ребята, и нам стало тяжело. Про судей ничего не могу сказать — они хорошо справились. У «Анжи» имелась большая мотивация, но, думаю, что мы создали больше моментов, и заслуженно победили.
Вадим СКРИПЧЕНКО, главный тренер «Анжи»:
— Ключевой момент случился во втором тайме, когда Поку мог забивать. Если бы он это сделал, счет был бы иным. Для того чтобы выигрывать, нужно реализовывать моменты.
|Миодраг Божович
|Вадим Скрипченко
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|2
|Желтые карточки
|3
|0
|Красные карточки
|0
|6
|Голевые моменты
|4
|12
|Удары (всего)
|7
|4
|Удары в створ
|4
|2
|Штанги, перекладины
|0
|5
|Угловые
|4
|9
|Фолы
|13
|2
|Офсайды
|2
|Главный судья
|Сергей Карасев (Москва, Россия)
|Боковой судья
|Антон Аверьянов (Москва, Россия)
|Боковой судья
|Тихон Калугин (Москва, Россия)