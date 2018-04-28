«Арсенал» поставил «Анжи» на грань катастрофы

Источник: ПФК "Арсенал"

КЛЮЧЕВЫЕ МОМЕНТЫ

Перед началом встречи главный тренер «Арсенала» Миодраг Божович говорил, что теоретически его команда по итогам сезона может оказаться в зоне стыковых матчей. Так черногорец ответил на вопрос о мотивации «канониров». Однако на играх в Туле, где соперников встречает переполненный стадион, трудно выходить на поле немотивированным. Хозяева доказали это в самом начале, прижав «Анжи» к воротам и открыв счет. На 16-й минуте Берхамов забил один из самых красивых мячей весны, поразив обводящим ударом дальнюю девятку.

Но туляки недолго праздновали успех — «Анжи» быстро отыгрался. Через шесть минут Хубулов выбежал на отличную позицию после тонкого паса Прудникова и расстрелял голкипера Левашова. Божович пытался доказать лайнсмену, что Хубулов находился в офсайде, но гол был засчитан.

«Арсенал» больше владел мячом и чаще доводил свои атаки до ударов. Дважды «канониры» попадали в каркас, а на 62-й минуте снова вышли вперед. После подача с фланга Шевченко выполнил скидку в центр штрафной, откуда Сунзу головой четко поразил цель. Хозяева могли забить еще — судья не назначил пенальти за игру в штрафной «Анжи» после сольного прохода Дзюбы. Божович был вне себя от ярости, но финальный свисток его успокоил. Три очка остались в Туле.

ЦИФРЫ

2-й раз в этом сезоне Божович выпустил связку форвардов Дзюба — Джорджевич в стартовом составе. Впервые это произошло 9 марта в игре с «Амкаром» (2:0).

ЦИТАТЫ

Миодраг БОЖОВИЧ, главный тренер «Арсенала»:

— В последние 15 минут соперник начал применять длинные передачи, там вышли высокие ребята, и нам стало тяжело. Про судей ничего не могу сказать — они хорошо справились. У «Анжи» имелась большая мотивация, но, думаю, что мы создали больше моментов, и заслуженно победили.

Вадим СКРИПЧЕНКО, главный тренер «Анжи»: