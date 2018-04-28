Глушаков пропустит матч с «Амкаром» из-за травмы колена

Как стало известно «СЭ», в четверг на тренировке 31-летний хавбек столкнулся в ходе одного из игровых упражнений с Лоренсо Мельгарехо, получив сильный ушиб колена. В пятницу полузащитник работал по индивидуальной программе, и стало понятно, что его состояние (особенно с учетом того, что газон на стадионе «Звезда» — искусственный) не позволит принять участие во встрече с уральцами. Других причин отсутствия Глушакова в составе красно-белых на эту игру нет.