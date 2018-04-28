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20:36 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Глушаков пропустит матч с «Амкаром» из-за травмы колена

Капитан «Спартака» Денис Глушаков не полетел в Пермь, где завтра состоится матч 28-го тура РФПЛ с «Амкаром», из-за повреждения.

Источник: Спорт-Экспресс

Как стало известно «СЭ», в четверг на тренировке 31-летний хавбек столкнулся в ходе одного из игровых упражнений с Лоренсо Мельгарехо, получив сильный ушиб колена. В пятницу полузащитник работал по индивидуальной программе, и стало понятно, что его состояние (особенно с учетом того, что газон на стадионе «Звезда» — искусственный) не позволит принять участие во встрече с уральцами. Других причин отсутствия Глушакова в составе красно-белых на эту игру нет.

Напомним, что матч с пермяками также пропустит 31-летний защитник Сердар Таски — в понедельник немец был заменен после первого тайма встречи 27-го тура с «Ахматом» (1:3) из-за травмы приводящей мышцы.

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