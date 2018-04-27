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19:15 (мск), источник: Спорт Mail.Ru

Шнуров написал новую песню про «Зенит»

Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров опубликовал фрагмент новой композиции про «Зенит».

Ее премьера состоится 29 апреля во время матча «Зенит» — ЦСКА.

«29 числа, на матче “Зенит” — ЦСКА состоится премьера песни, и так как я ее сочинил непосредственно для хорового пения, то решил куплет-припев опубликовать чуть раньше, для ознакомления», — написал Шнуров в своем инстаграме.

Самого музыканта на матче не будет.

Во время загрузки произошла ошибка.
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