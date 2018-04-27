Канадка Эжени Бушар - самая красивая теннисистка планеты
Шнуров написал новую песню про «Зенит»
Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров опубликовал фрагмент новой композиции про «Зенит».
|Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проектыВсе проекты
Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров опубликовал фрагмент новой композиции про «Зенит».
Ее премьера состоится 29 апреля во время матча «Зенит» — ЦСКА.
«29 числа, на матче “Зенит” — ЦСКА состоится премьера песни, и так как я ее сочинил непосредственно для хорового пения, то решил
Самого музыканта на матче не будет.