Шнуров написал новую песню про «Зенит»

Ее премьера состоится 29 апреля во время матча «Зенит» — ЦСКА.



«29 числа, на матче “Зенит” — ЦСКА состоится премьера песни, и так как я ее сочинил непосредственно для хорового пения, то решил куплет-припев опубликовать чуть раньше, для ознакомления», — написал Шнуров в своем инстаграме.



Самого музыканта на матче не будет.