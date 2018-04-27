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Заболотный станет воспитателем в детском саду для благотворительного проекта
Нападающий Антон Заболотный стал участником благотворительного проекта Русфонда и «Зенита».
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Нападающий Антон Заболотный стал участником благотворительного проекта Русфонда и «Зенита».
Форвард «Зенита’поработает час воспитателем в детском саду, чтобы помочь Макару Аксенову.
Макар родился с пороком сердца. Мальчику требуется сложная операция на открытом сердце и последующее лечение. Для этого нужно собрать 876 тысяч рублей.