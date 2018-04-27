Заболотный станет воспитателем в детском саду для благотворительного проекта

Форвард «Зенита’поработает час воспитателем в детском саду, чтобы помочь Макару Аксенову.



Макар родился с пороком сердца. Мальчику требуется сложная операция на открытом сердце и последующее лечение. Для этого нужно собрать 876 тысяч рублей.