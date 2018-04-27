Смолов vs Фарфан. Кто сильнее?

Источник: Спорт-Экспресс

Отметив 33-летие, Фарфан решил, что все только начинается. История умалчивает о том, что именно происходило 26 октября, где и как гуляла перуанская звезда, проводились ли какие-то, быть может, индейские обряды… Но в течение следующих 50 дней Джефферсон забил 10 мячей за «Локомотив» во всех турнирах и одним точным ударом вывел сборную Перу на чемпионат мира. Многие тут же возвели Фарфана в ранг лучшего футболиста премьер-лиги. Кто-то, восхищаясь его игрой, огорченно добавлял: ветеран, приехавший к нам доигрывать, становится лучшим — вот истинный уровень российского чемпионата.

Смолову подобные метаморфозы тоже очень хорошо знакомы. Правда, в последнее время от него отвернулась удача — безголевая серия в чемпионате длится пять матчей, чего не было с сентября-октября 2015 года. Смолов, безусловно, был и остается лучшим центрфорвардом страны. А черные серии бывают у всех. Может быть, ее причина — в не самых лучших кондициях или перестановках в тренерском штабе. Как бы то ни было, в апреле Федор запомнился не игрой, а скандальным «обращением» к болельщикам и жестким спичем в микст-зоне.

Смолов — классический маневренный центрфорвард. Фарфан — универсальный футболист, который только в весеннем отрезке поиграл на трех-четырех позициях, если не больше. С возвращением в строй Ари Юрий Семин перестал использовать перуанца на острие атаки и теперь ставит его в полузащиту — в центр или на фланг. Это все ерунда по сравнению с ролью латераля, которая Фарфану тоже знакома. Как и левый фланг полузащиты. Так что учись, молодежь, универсализму у дяди Джефферсона. А то переведут с одного участка поля на другой — сразу жалобы и слезы: и некомфортно, и незнакомо, и вообще все не так.

Сравнивать показатели этих ярких исполнителей немного неправильно по обозначенной выше причине — это игроки разного амплуа. Но мы все-таки попробуем — интересно же! Смолов — второй игрок чемпионата после Витинью по ударам по воротам (в среднем 4 за 90 минут игрового времени). И опять же этот показатель весной сильно упал — в трех последних матчах Федор нанес 5 ударов всего. Фарфан выходит на ударную позицию намного реже (2,3), но имеет один из самых высоких показателей по точности выстрелов — 57% против 37% у Смолова. В том числе потому, что значительно меньше бьет издали.

Фарфан вообще играет чище — его эффективность выше во многих компонентах. Точность пасов вразрез — 50% против 20%, выигранные верховые единоборства — 32% против 26%. Смолов — более индивидуальный игрок, но это вовсе не недостаток, а особенность амплуа. Он больше бьет по воротам, включает дриблинг, открывается и как-то иначе берет игру на себя. Головой играет мало — но вовсе не потому, что не умеет, а потому, что «Краснодар» в принципе мало атакует верхом; здесь в почете короткие передачи. Фарфан же вверху великолепен — четыре забитых мяча головой, что является третьим показателем сезона.

Однако, что интересно, индивидуализм Смолова не делает его бесполезной фигурой в комбинационной игре. Напротив — в этом сезоне он очень резко прибавил в созидании в заключительной фазе атаки. Иначе говоря, теперь он может исполнить последний пас. Раньше мы отмечали: всем хорош, но партнеров не видит, а если и видит, то вырезать не может. Все изменилось: теперь в арсенале Федора есть и что-то плеймейкерское. На его счету пять голевых передач. По количеству разрезающих пасов он значительно опережает Фарфана — 2,2 против 0,4. Смолов стал более разносторонним атакующим исполнителем.