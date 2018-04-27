Гильерме, Тарасов, Миранчуки и другие футболисты «Локомотива» снялись в сериале «Вне игры»

Сюжет выстроен вокруг дружбы бывшего профессионального футболиста, скаута школы ФК «Локомотив» Фила и фаната клуба, Саши. Также в сериале речь пойдет об отношениях Фила и Ольги, матери талантливого 15-летнего Дениса, которому герои пытаются помочь стать большим футболистом.



В основе сюжета — реальный опыт главного автора Руслана Хачмамука. Он, как и главный герой сериала, несколько лет проработал скаутом в футбольном клубе ЦСКА, искал талантливых игроков для футбольной школы.



«Для широкой аудитории это возможность узнать о футболе больше в привычном формате, а для болельщиков — интересный разговор о насущных проблемах в необычном художественном стиле», — рассказал президент «Локомотива» Илья Геркус.