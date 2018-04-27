Чернышенко: Телеканал «Матч ТВ» станет операционно прибыльным в течение года

По его словам, покупка прав на самые интересные трансляции спортивных событий обходится очень дорого. «Только рекламой нигде в мире эти затраты не отбиваются, поэтому мы активно развиваем платную модель, — рассказал Чернышенко. — В плюс мы пока не вышли, но мы на верном пути. В прошлом году выручка спортивного сегмента [ТВ] заметно выросла, еще заметнее выросла выручка от услуг трансляции, причем трансляций собственного производства мы в прошлом году выпустили в эфир свыше тысячи».