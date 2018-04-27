Чернышенко: Телеканал «Матч ТВ» станет операционно прибыльным в течение года

«В этом году канал должен стать операционно прибыльным», — сказал собеседник ТАСС.
По его словам, покупка прав на самые интересные трансляции спортивных событий обходится очень дорого. «Только рекламой нигде в мире эти затраты не отбиваются, поэтому мы активно развиваем платную модель, — рассказал Чернышенко. — В плюс мы пока не вышли, но мы на верном пути. В прошлом году выручка спортивного сегмента [ТВ] заметно выросла, еще заметнее выросла выручка от услуг трансляции, причем трансляций собственного производства мы в прошлом году выпустили в эфир свыше тысячи».
По словам Чернышенко, дистрибуция платных спортивных каналов «ГПМ Матч» в денежном эквиваленте выросла на треть, на четверть выросло число абонентов премиальных футбольных каналов, на 20% увеличилось количество абонентов базовых спортивных каналов.
В октябре 2017 года «Матч ТВ» был передан в управление субхолдинга «Газпром-медиа развлекательное телевидение» (ООО «ГПМ РТВ»). Тогда же в холдинге заявили, что смена модели управления позволит оптимизировать ключевые бизнес-процессы, сократить затраты на управление и повысить операционную эффективность.