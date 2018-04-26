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22:36 (мск), источник: Р-Спорт

«Зенит» пригласил Джареда Лето на матч с ЦСКА

МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. Пресс-служба санкт-петербургского «Зенита» пригласила лидера американской рок-группы Thirty Seconds to Mars и звезду Голливуда Джареда Лето на матч 28-го тура чемпионата России по футболу против московского ЦСКА.

Источник: Reuters

«Эй, Джаред Лето! Если ты будешь в Петербурге в этот уикенд, не хочешь ли посетить матч “Зенита” против московского ЦСКА в качестве нашего гостя», — говорится в сообщении в англоязычном аккаунте петербургской команды в Twitter.

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Встреча «Зенит» — ЦСКА пройдет в Санкт-Петербурге в воскресенье, 29 апреля, и начнется в 16:30 мск. Группа Thirty Seconds to Mars в рамках мирового тура даст концерты в Санкт-Петербурге и Москве 27 и 28 апреля соответственно.

Кроме музыкальной карьеры 46-летний Джаред Лето сделал также успешную карьеру киноактера, сыграв роли в культовых фильмах: «Бойцовский клуб», «Американский психопат», «Реквием по мечте» и многих других.

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