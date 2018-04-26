«Зенит» пригласил Джареда Лето на матч с ЦСКА
МОСКВА, 26 апр — РИА Новости.
МОСКВА, 26 апр — РИА Новости.
«Эй, Джаред Лето! Если ты будешь в Петербурге в этот уикенд, не хочешь ли посетить матч “Зенита” против московского ЦСКА в качестве нашего гостя», — говорится в сообщении в англоязычном аккаунте петербургской команды в Twitter.
Встреча «Зенит» — ЦСКА пройдет в
Кроме музыкальной карьеры 46-летний Джаред Лето сделал также успешную карьеру киноактера, сыграв роли в культовых фильмах: «Бойцовский клуб», «Американский психопат», «Реквием по мечте» и многих других.