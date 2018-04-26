9 игроков, которые могут покинуть ЦСКА летом
Похоже, в нынешнем составе
Похоже, в нынешнем составе
Как ни грустно сознавать, а придётся смириться: в своём нынешнем составе ЦСКА, это олицетворение стабильности в российском футболе, доживает последние даже не месяцы — недели. Клуб сколько мог откладывал капитальный ремонт состава, уповая на скрытые резервы своих суперветеранов. Но даже у таких железных людей, как Игнашевич или Березуцкие, они не безграничны. Один «дедушка» уже подошёл к финишной черте, двое — на подходе.
Ситуацию усугубляют истекающие контракты ещё у пятёрки опытных «армейцев» и предметный интерес на Западе к самому ценному на данный момент игровому активу Евгения Гинера — Александру Головину. А это значит, что болельщикам
Вероятность ухода — 5%
Трудно представить, что должно случиться, чтобы Георгий покинул родной клуб. Эта история — не про деньги. Щенников начинал играть в футбол в ЦСКА — и в ЦСКА же, даст бог, закончит.
Вероятность ухода — 50%
У болгарского хавбека есть несколько профессиональных качеств, вдвойне ценных в условиях хронического кадрового дефицита, — универсальность и исполнительность. Куда командир пошлёт (в смысле позиции) — туда беспрекословно и отправится. Тренера устраивает отношение игрока к делу, игрока устраивает его нынешнее положение игрока ротации. Все предпосылки к нахождению компромисса в вопросе продления контракта налицо.
Вероятность ухода — 50%
С Головиным ситуация предельно ясна: поступит адекватное (в том числе экономически) его способностям и потенциалу предложение
Вероятность ухода — 60%
У «армейского» израильтянина сложился имидж молчаливого, даже нелюдимого молодого человека. Но эта замкнутость — не синоним безропотности. Статус запасного, в котором он оказался при прежнем тренере, категорически не устраивал Натхо. Гончаренко вернул Бибрасу ощущение нужности коллективу, плотной сопричастности к его успехам, вовлечённости в процесс. С одной стороны, Натхо подмывает напоследок поиграть в Европе. Возраст оставляет минимум времени для раздумий: сейчас или никогда. А с другой, после 30 — по себе знаю — начинаешь особенно ценить стабильность и человеческое отношение. Какой из аргументов перевесит в случае Натхо, невозможно предугадать.
Вероятность ухода — 60%
На шестой год службы в ЦСКА шведский боец раскрылся в новом для нас и основательно подзабытом для себя образе — матёрого центрфорварда. После такого перевоплощения расставаться с Понтусом и тренеру, и болельщикам будет особенно горько. Никто его под белы рученьки из клуба не выпроваживает, но продолжение сотрудничества в первую очередь от доброй воли Вернблума зависит. Какой бы важной фигурой ни был швед для коллектива, летом ему стукнет 32. В таком возрасте рассчитывать не то что на повышение — даже на сохранение действующего оклада футболисту сложно. Согласится на снижение зарплаты — останется. Но это вряд ли. Три года назад ЦСКА пришлось очень сильно постараться, чтобы уговорить Понтуса переподписаться. С тех пор Вернблум не стал моложе, а ЦСКА — богаче…
Вероятность ухода — 60%
Братья раздельно — Алексей чуть пораньше, Василий попозже — пришли в ЦСКА, а уйдут, по всей видимости, вместе. Вопрос только в сроках. Болельщики в ужасе ожидают того момента, когда легендарные «старики» уйдут на пенсию. Президент клуба выражает надежду, что хотя бы на годик Березуцких ещё хватит. С точки зрения физических кондиций наверняка хватит — оба образцовые профи. Готовы ли они морально ещё год тащить эту лямку — вот вопрос вопросов. Братья прямого ответа на него пока избегают. Не иначе как взвешивают «за» и «против», терзаются сомнениями. А стало быть, возможны варианты.
Вероятность ухода — 80%
Само по себе понятие аренды не предполагает долгосрочных взаимоотношений — за очень редким исключением. ЦСКА одалживал Мусу у «Лестера» на полгода — и летом должен будет его англичанам вернуть. Мы оценили бы вероятность возвращения Ахмеда на Альбион ещё выше, если бы не свежее интервью соотечественникам. В нём нападающий послал многозначительный «месседж» обоим клубам: дескать, лучше играть в ЦСКА, чем протирать штанами лондонскую лавку. Если все стороны правильно истолкуют намёк, возможно, московская гастроль Мусы и продлится. Для
Вероятность ухода — 95%
Гинер слова на ветер не бросает. Если уж он заговорил о завершении карьеры Игнашевича — считай, вопрос практически решённый. Успешному мужчине на 39-м году должно быть чудовищно сложно находить стимулы для каждодневных тренировок с мальчишками, годящимися в сыновья, бесконечных игр и монотонных сборов. Сергей всё всем