«В Чечне меня зовут тигром». Сенегалец из «Ахмата» о том, как побеждать «Спартак»

Источник: Спорт-Экспресс

— Как вы обыграли «Спартак»?

— Было тяжко. «Спартак» пытался победить, ему важно занять место в Лиге чемпионов. Хозяева были очень хорошо готовы, владели мячом и почти не давали свободы нашим форвардам. Оставалось только играть на контратаках. Определенно, это была единственная удачная стратегия для нас.

— Вы достаточно успешно играете со «Спартаком». В чем дело? Это удобный соперник?

— Вообще мы особенно подходим к играм против московских команд. Мы выходим всегда с особым настроем на них. Так что главный секрет — это мотивация.

— А оборона «Спартака»? Разве она не позволяет слишком много сопернику?

— Да хорошая защита, хоть и не идеальная. Мы просто изменили атакующую игру, подстроились, зная слабые места. Просто все вместе собрались, настроились и победили. Тренер и президент команды нас активно подбадривали. Они говорили, что недовольны результатами команды, только игра с «Тосно» в Грозном не вызывала особых вопросов. Сказали, что нужно сделать все возможное, чтобы не проиграть в Москве.

— Прямо так и сказали?

— Послушайте, я не первый год в Грозном и не могу припомнить, чтобы мы подходили к концовке сезона на 12-м месте. Все прекрасно понимали, что больше так продолжаться не может. По этой же причине ушел и Михаил Галактионов.

— Вы довольны тем, что практически лишили «Спартак» шансов на победу в чемпионате?

— Мы сделали то, что должны были — заработали очки в Москве. Вообще, мне не важно, кто становится чемпионом. Если вспомните, в прошлом году мой гол (в ворота «Зенита». — Прим. «СЭ») сделал «Спартак» чемпионом. Так что мы просто делаем свою работу.

«АХМАТ» БУДЕТ ИГРАТЬ В ЕВРОКУБКАХ

— В начале сезона вы сказали, что скоро «Ахмат» будет так же успешен, как «Спартак». Только вы сейчас на десятом месте, а красно-белые на третьем. В чем проблема?

— У москвичей другие цели. Они всегда бьются за чемпионство, они более мотивированы решать высокие турнирные задачи. У «Спартака» больше возможностей и амбиций. Не буду лукавить, мы хотели занять четвертое место и попасть в еврокубки, но команда строится. Думаю, у нас все получится, только позже.

— «Ахмат» в четверке — это реально?

— А почему нет? Наш президент (Магомед Даудов. — Прим. «СЭ») очень амбициозен. Он заряжает нас своими эмоциями и желанием побеждать.

— Вице президент «Ахмата» Ахмед Айдамиров сказал: «Очень надеюсь, что в следующем сезоне Игорь Ледяхов избавится от приставки и. о.». Вы тоже хотели бы?

— Да, хотел бы. Не вижу никаких препятствий. Он здорово знает команду — работал и при Рахимове. Да и семь очков в трех матчах — это классный результат. У нас давно такого не было.

— Вы работали и с Кононовым, и с Рахимовым, и с Галактионовым, и с Ледяховым. Кто сильнее, как тренер?

— Рахимов делал акцент на физике, Кононов — на тактике.

— А Галактионов?

— Это отличный специалист, он многое нам дал, но попал в команду в совершенно неподходящий момент — дела у нас шли плохо, мы шли ко дну. К сожалению, Галактионов не смог все перестроить, хоть и пытался. Я очень хорошо к нему отношусь и верю, что у него все впереди.

— Кстати, у вас есть прозвище в команде?

— (смеется) Меня все по-разному называют. Чеченцы зовут «тигр».

ИЗ-ЗА ФУТБОЛА ПРОСЫПАЛ МАТЕМАТИКУ И БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ

— Что чаще всего спрашивают партнеры по команде про Сенегал?

— Все время один и тот же вопрос: «Почему ты не в сборной». Каждый! И журналисты, и футболисты, и фанаты… Ребят, в атаке сборной Сенегала куча игроков из английского чемпионата! Они в Лиге чемпионов играют, а я — даже не в Лиге Европы.

— Сыграть на чемпионате мира нереально?

— Я как солдат, который всегда готов к войне. Вызовут — поеду, но это было бы странно: в отборочном турнире я не играл, в сборной не появлялся. Хотя поставлю 5% на то, что сыграю на чемпионате мира.

— Игроки сборной Сенегала не звонили, не расспрашивали про Россию?

— Журналисты все время интересуются, насколько в Москве холодно. Каждый раз говорю: «Не беспокойтесь, летом здесь точно не замерзнете». Очень много задают вопросов про расизм. С тех пор как живу в России, ни разу не был жертвой этого. Зато много слышу о расизме со стороны. В чемпионате России вообще много чернокожих, о каком расизме может быть речь?

— Когда вы последний раз были в Сенегале?

— В начале января.

— И как там?

— Неплохо, в отличие от других африканских стран. Там бедность и голод, а у нас спокойно, люди работают. У меня там живет семья, которая переезжать в Россию не собирается. Даже мне непривычно жить в таком холоде, а им — даже боюсь представить.

— А сенегальское детство хорошо помните?

— Я был примерным учеником. Дело в том, что отец был категорически против футбола. Но я боролся с ним — очень хотел совмещать учебу и спорт. Он все время говорил мне: «Сначала отучись и получи образование, а потом занимайся своим футболом». Когда я принес ему диплом об окончании школы, он заставил учиться дальше. Сейчас-то я понимаю, в чем дело: в Сенегале тысячи детей бросают учебу в очень раннем возрасте, чтобы заниматься спортом, и пропадают. У них ничего потом не ладится в жизни. В Сенегале не выживешь без образования. Отец не хотел для меня такой судьбы. А я по образованию менеджер организации, управленец — и играю в футбол. Думаю, если бы не Россия, то продолжил бы учиться в Сенегале и работал бы по специальности.

— Как удавалось совмещать прилежную учебу и спорт?