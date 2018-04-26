Комбаров и другие причины, почему «Спартак» в обороне хуже «Амкара»

Источник: Спорт-Экспресс

ХРОНИЧЕСКИЙ НЕДУГ

Не все вспомнят, когда последний раз у «Спартака» был надежный тыл. Пожалуй, самое подходящее слово — «давно». Красно-белые всегда стремились играть ярко, агрессивно, остро — атаке неизменно уделялось больше внимания, чем обороне. В такой расстановке приоритетов очень сложно найти игровой баланс. Для этого как минимум необходимы сильные исполнители и кадровая стабильность. Ни того, ни другого у «Спартака» не было ни до Карреры, ни при нем. Хотя стабильности стало больше: теперь количество связок центральных защитников на одном отрезке можно посчитать без помощи калькулятора.

Многие удивятся, узнав, что и в прошлом году оборона красно-белых была далеко не в порядке. Если бы чемпионат России проводился по системе «весна-осень», как раньше, то чемпионом 2017 года стал бы «Спартак». Пропустив 37 мячей. Хуже показатели только у четырех клубов, двум из которых красно-белые проиграли в последних турах.

Цифры, с одной стороны, шокируют, а с другой — лишь дополняют общую картину. И рассказываю я это только с одной целью — чтобы лучше понимать глубину, масштаб проблемы. Чтобы вылечить эту болезнь, необходима работа по всем направлениям. Однако она, судя по всему, не ведется.

ИСПОЛНИТЕЛЬСКИЙ КЛАСС

Только факты. Среди всех левых защитников чемпионата, которые в этом сезоне сыграли хотя бы десять матчей, Комбаров занимает 29-е место по количеству единоборств в обороне (в среднем 5,9 за 90 минут игрового времени) и 40-е — по количеству единоборств на «втором этаже» (1,7). Да, стоит добавить, что всего в этом рейтинге 41 футболист. Это очень убедительные цифры, которые подтверждают визуальное впечатление. Но, как мне кажется, эффект был бы еще больше, умей статистика высчитывать некий коэффициент пассивности. Ведь именно по этой части к игре Комбарова больше всего претензий.

Дмитрий опасается вступать в отбор, словно за контакт с противником получает 220 вольт. В любом матче таких эпизодов наберется с десяток. Ради интереса скачайте любой матч и обратите внимание: Комбаров часто лишь сопровождает оппонента, словно тень, но в отбор почти никогда не вступает, потому-то большинство подач с его фланга проходят, независимо от того, на сколько сантиметров от земли поднял ногу защитник «Спартака». А порой он просто бросает своего игрока, как это было в ситуации с первым голом «Ахмата».

Конкуренцию Комбарову может составить Максимович — серб, который лучше всех делает пас точно в ноги сопернику.

Может быть, его аренда была всего лишь шуткой — решили разыграть Карреру, но в какой-то момент розыгрыш вышел из-под контроля. Рядом с Максимовичем даже игра Кутепова вверху уже не так шокирует (у него очень скромный показатель — 50% выигранных единоборств, и это только — внимание! — 66-й результат среди всех центральных защитников). А на замене — кажется, постаревший Боккетти и Таски, который, если верить информации, давно сидит на чемоданах.

И сейчас, когда поднялась волна против Карреры, хочется сказать: этому человеку надо памятник поставить за то, что он с далеко не самой сильной обоймой игроков обороны умудрился выиграть золото. При этом, само собой, вопросы к Массимо тоже есть.

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ТРЕНЕР

Очевидно, что потеря Джикии ударила по обороноспособности команды и даже в какой-то мере стала фатальной. При этом идеализировать Георгия, который переживает за команду в пресс-ложе даже больше некоторых игроков на поле, тоже не стоит. Он классный защитник, который обязательно еще будет прогрессировать в разных компонентах, но не панацея от этого недуга. Джикия один. Два таких, вполне возможно, исцелили бы «Спартак» на несколько лет. Да и то вряд ли: центр защиты — лишь один участок линии обороны. Еще есть фланги и опорная зона.

Теоретически можно решить эту проблему за счет тактики, командных взаимодействий. Вот говорят: у Курбана Бердыева Комбаров наверняка заиграл бы! Безусловно. В модели с тремя центральными защитниками и двумя хавбеками-разрушителями.

Почти все наши середняки и аутсайдеры так и делают — низкое индивидуальное мастерство нивелируется расстановкой и функциями игроков. Выше плотность, качественнее подстраховка, другой стиль. Но разве «Спартак» относится к таким командам? И разве те, кто рассуждает в таком ключе, не начнут плеваться от этого «рационального и прагматичного футбола»?

Это — крайность. Такой же дисбаланс, только с креном на оборону. И куда девать всех нападающих? На лавку сажать? И точно ли это поможет, учитывая, что разрушитель в команде один — Тимофеев, и он только вернулся из лазарета? Да и трио центральных защитников как-то не вселяет оптимизм… Неужели Максимович перестанет отдавать пас в ноги сопернику и позволять себя обыгрывать, если рядом с ним будет еще один игрок?

Вопросы к Каррере есть, и много — команда слабо переходит из атаки в оборону, плохо умеет сохранять победный счет. А еще главный тренер не всегда решителен. Уровень игроков был ясен задолго до того, как Каррера прилетел в Москву. Он был ясен после первого тура, после 10-го, после 20-го. Но вот начинается матч 27-го тура, а на поле выходят все те же.

Что ж, зато болельщики могут утешиться такой мыслью: если Каррера уже выигрывал золото, то, можно предположить, у итальянца тем более все получится с более сильными исполнителями.

Если они будут.

На мой взгляд, обновление состава — вот, что нужно «Спартаку».