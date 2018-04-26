Юный фанат из ОАЭ высказался в социальных сетях о своём желании встретиться со своим кумиром.
Отец Педро Роши заказал статую сына из бронзы
Отец нападающего «Спартака» Педро Роши заказал бронзовую статую сына в полный рост, сообщает Globo.
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Отец нападающего «Спартака» Педро Роши заказал бронзовую статую сына в полный рост, сообщает Globo.
Игрок изображен в форме «Гремиу» с 32-м номером на спине. Скульптруа весит 200 килограммов.
Роша выступал за «Гремиу» с 2014 по 2017 год, после чего переехал в Россию. За комнду он провел 127 матчей, в которых забил 32 мяча. В «Спартаке» бразилец 11 раз выходил на поле и забил 1 мяч.