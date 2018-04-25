Посещаемость РФПЛ: лучше еще не было

Источник: Спорт-Экспресс

Пока рекорд (при 16 участниках) принадлежит сезону-2012/13, за матчами которого наблюдали 3 126 393 человека. Посещаемость нынешнего чемпионата составляет пока 2 828 983 зрителей. Соберут ли оставшиеся 24 матча чемпионата собрать 297 410 болельщиков? Можно в этом не сомневаться.

Справедливости ради, посещаемых матчей в чемпионате России-2012/13 состоялось меньше, чем в нынешнем. Тогда игры «Зенит» — ЦСКА, «Зенит» — «Анжи» и «Динамо» — «Рубин» прошли без зрителей из-за взрыва петарды рядом с вратарем бело-голубых Шуниным во встрече с «Зенитом».

А потому более правильно говорить о средней посещаемости, которая тогда составляла 13 192 человека (матчи без зрителей не считались), а ныне — 13 097 зрителей. Поэтому в этом плане задача несколько сложнее, однако, и здесь кажется выполнимой — в 24 матчах 336 987 болельщиков должны посетить матчи чемпионата России.

Домашняя посещаемость в сезоне-2017/18 | Источник: Спорт-Экспресс

Если с рекордом посещаемости чемпионата вопрос открыт, то в отношении клубных достижений все стало ясно где-то в середине сезона. Рекорд «Алании"-1995 (35 046 зрителей в среднем за матч) пал и теперь принадлежит «Зениту».

У остальных команд в целом без неожиданностей. У «Спартака» некоторый спад посещаемости после чемпионского сезона предсказуем. Прогресс «Краснодара» тоже — «быки» проводят первый полноценный сезон на своем суперстадионе.

Удивили болельщики «Локомотива». Клуб впервые за долгое время — бесспорный фаворит чемпионской гонки, но пока чего-то сверхъестественного с точки зрения посещаемости не происходит.

Теперь о том, как выглядит РФПЛ на фоне европейских аналогов.

Средняя посещаемость чемпионата России в сравнении с ведущими чемпионатами Европы | Источник: Спорт-Экспресс

А вот как цифры посещаемости выглядят в динамике.