РФС оштрафовал «Зенит» и «Арсенал» на 550 тысяч рублей

Источник: РИА "Новости"

«Арсенал» принимал «Зенит» в матче 27-го тура премьер-лиги 22 апреля. Встреча закончилась вничью — 3:3.

«По “Арсеналу”: во втором тайме активными болельщиками была выброшена ракета, которая упала на поле. Затем все болельщики скандировали (нецензурные кричалки), после забитого гола игроки (Сергей) Ткачев и (Гурам) Аджоев покинули техническую зону и вышли на футбольное поле. После матча в подтрибунном помещении посторонним лицом со стороны “Арсенала” были высказаны нецензурные оскорбления в адрес судейской бригады. Личность этого человека установлена», — сказал Григорьянц журналистам по итогам заседания КДК, которое прошло в среду.

«(Штраф) 100 тысяч за необеспечение безопасности, и предупреждение, что в случае повторения будут более серьезные санкции. За бросание пиротехники — 50 тысяч рублей. За массовое появление лиц на поле (Ткачев и Аджоев) — 50 тысяч. За скандирование зрителями — 30 тысяч рублей. И игроки Аджоев и Ткачев каждый дополнительно оштрафован на 10 тысяч рублей», — добавил глава КДК.

Григорьянц рассказал, что со стороны «Зенита» были следующие нарушения: использование шумовых устройств, запуск ракетницы на поле, использование большого количества пиротехники, болельщики клуба бросили на беговую дорожку 5 сломанных кресел. «Итого: за бросание предметов (кресел) и неправомерные действия зрителей (за поломку кресел) — 100 тысяч рублей. За использование и бросание пиротехники — 150 тысяч рублей. За скандирование оскорбительных выражений — 70 тысяч рублей», — отметил Григорьянц.