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18:54 (мск), источник: Р-Спорт

РФС оштрафовал «Зенит» и «Арсенал» на 550 тысяч рублей

МОСКВА, 25 апр — РИА Новости, Вероника Столбунова. Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) оштрафовал санкт-петербургский «Зенит» и тульский «Арсенал» в сумме на 550 тысяч рублей по итогам матча 27-го тура чемпионата России, сообщил глава КДК Артур Григорьянц.

Источник: РИА "Новости"

«Арсенал» принимал «Зенит» в матче 27-го тура премьер-лиги 22 апреля. Встреча закончилась вничью — 3:3.

«По “Арсеналу”: во втором тайме активными болельщиками была выброшена ракета, которая упала на поле. Затем все болельщики скандировали (нецензурные кричалки), после забитого гола игроки (Сергей) Ткачев и (Гурам) Аджоев покинули техническую зону и вышли на футбольное поле. После матча в подтрибунном помещении посторонним лицом со стороны “Арсенала” были высказаны нецензурные оскорбления в адрес судейской бригады. Личность этого человека установлена», — сказал Григорьянц журналистам по итогам заседания КДК, которое прошло в среду.

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«(Штраф) 100 тысяч за необеспечение безопасности, и предупреждение, что в случае повторения будут более серьезные санкции. За бросание пиротехники — 50 тысяч рублей. За массовое появление лиц на поле (Ткачев и Аджоев) — 50 тысяч. За скандирование зрителями — 30 тысяч рублей. И игроки Аджоев и Ткачев каждый дополнительно оштрафован на 10 тысяч рублей», — добавил глава КДК.

Григорьянц рассказал, что со стороны «Зенита» были следующие нарушения: использование шумовых устройств, запуск ракетницы на поле, использование большого количества пиротехники, болельщики клуба бросили на беговую дорожку 5 сломанных кресел. «Итого: за бросание предметов (кресел) и неправомерные действия зрителей (за поломку кресел) — 100 тысяч рублей. За использование и бросание пиротехники — 150 тысяч рублей. За скандирование оскорбительных выражений — 70 тысяч рублей», — отметил Григорьянц.

Также Григорьянц заявил, что в другом матче тура «СКА-Хабаровск — «Динамо» (Москва) главный тренер столичной команды Дмитрий Хохлов покидал техническую зону и оштрафован за это на 10 тысяч рублей.

Арсенал Т 3:3
Первый тайм: 2:1
Зенит
22.04.2018, 14:00 Зрители: 17650 основной раунд: 27-й тур Арсенал
Главные тренеры
Миодраг Божович Роберто Манчини
Голы
3′ Игорь Горбатенко 23
45′ Сергей Ткачев 11
88′ Артем Дзюба 24
5 Леандро Паредес 36′
14 Далер Кузяев (Л. Паредес) 82′
14 Далер Кузяев (Э. Ригони, Д. Кришито) 83′
Составы
Михаил Левашов 36
Виктор Альварес 21
Максим Беляев 6
Стоппила Сунзу 13
Эванс Кангва 10
23′ 77′ Игорь Горбатенко 23
Артем Дзюба 24
Горан Чаушич 20
57′ Кирилл Комбаров (к) 9
Анри Хагуш 14
81′ 90′ Михаил Александров 77
Игорь Шевченко 88
45+1′ 85′ Сергей Ткачев 11
Кантемир Берхамов 7
1 Юрий Лодыгин
60 Бранислав Иванович
4 Доменико Кришито (к)
23 Миха Мевля
5 Леандро Паредес
21 Александр Ерохин
29 Антон Заболотный
11 Себастьян Дриусси 27′
80 Илья Скроботов 24′
19 Игорь Смольников
8 Матиас Краневиттер 59′
10 Эмилиано Ариэль Ригони
7 Дмитрий Полоз 66′
14 Далер Кузяев
Статистика
4 Желтые карточки 1
0 Красные карточки 0
6 Голевые моменты 6
11 Удары (всего) 11
8 Удары в створ 4
2 Штанги, перекладины 0
8 Угловые 6
16 Фолы 7
2 Офсайды 3
Судьи
Главный судья Владимир Москалев (Воронеж, Россия)
Боковой судья Александр Богданов (Верея, Россия)
Боковой судья Арам Петросян (Бронницы, Россия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
Зенит
НовостиМатчиСоставСтатистика
Арсенал Т
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СКА-Хабаровск
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Динамо М
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