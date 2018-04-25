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17:33 (мск), источник: Чемпионат.com

«Зенит» оштрафован на 320 тыс. рублей по итогам матча с «Арсеналом»

Глава КДК РФС Артур Григорьянц рассказал, какие решения принял комитет по итогам матча «Арсенал» — «Зенит» (3:3) в 27-м туре российской Премьер-Лиги.

Источник: РИА "Новости"

«На 59-й минуте матча с трибуны «Арсенала» на поле была выпущена ракетница. Болельщики клубов скандировали нецензурные выражения. Во время матча запасные игроки «Арсенала» Аджоев и Ткачёв покидали техническую зону и выходили на поле. После матча в подтрибунном помещении была нецензурная брань в адрес судей.

«Арсенал» оштрафован на 100 тыс. рублей за необеспечение безопасности на стадионе. За бросание зрителями на стадионе пиротехнических изделий штраф — 50 тыс. рублей. За массовое появление посторонних на поле клуб оштрафован на 50 тыс. рублей. За скандирование нецензурных выражений клуб оштрафован на 30 тыс. Игроки Ткачёв и Аджоев оштрафованы на 10 тыс. рублей за появление на поле.
За бросание предметов на поле и неправомерные действия зрителей «Зенит» оштрафован на 100 тыс. рублей. Болельщики «Зенита» сломали пять кресел и кинули их на поле. За использование и бросание пиротехники «Зенит» оштрафован на 150 тыс. рублей. За скандирование оскорбительных выражений болельщиками «Зенит» оштрафован на 70 тыс. рублей, — передаёт слова Григорьянца корреспондент «Чемпионата» Никита Кузин.

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