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11:16 (мск), источник: Чемпионат.com

Орлов: Каррера — несостоявшийся тренер, он потерял команду

Известный телекомментатор Геннадий Орлов оценил работу главного тренера «Спартака» Массимо Карреры в нынешнем сезоне.

Источник: РИА "Новости"

«Я продолжаю утверждать, что Каррера — это ещё несостоявшийся тренер. Он же сейчас потерял команду. Как это произошло? Они же все на хороших зарплатах, а не выполняют задания, особенно игроки обороны. Неровно играет Промес, не очень себя утруждает игрой у своих ворот. Это тренерская работа.

На сегодня лидер среди тренеров — это Гончаренко. Кучаев, Чалов, Головин — какие ребята, как они все заблистали. И в «Локомотиве» есть два Миранчука. Хотим мы этого или нет, но они прибавили под руководством Сёмина. Вот где тренеры работают. Два клуба — «Локомотив» и ЦСКА", — сказал Орлов в эфире передачи «ГСО Live».

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