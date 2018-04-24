ЦСКА вернет наказанного за кокаин футболиста

«У Романа Еременко есть действующий контракт с ЦСКА. О каких переговорах вы говорите? Он приедет осенью в ЦСКА и приступит к тренировкам», — заявил Гинер.

При этом отмечается, что агент Еременко Марко Трабукки сообщал, что у футболиста отсутствуют контрактные обязательства, поэтому он может вести переговоры с любыми клубами.