Вилков рассудит «Локомотив» и «Краснодар» в матче чемпионата России по футболу

ТАСС, 24 апреля. Бригада арбитров во главе с Михаилом Вилковым из Нижнего Новгорода будет работать на матче 28-го тура чемпионата России по футболу между «Краснодаром» и московским «Локомотивом». Об этом сообщает пресс-служба Российского футбольного союза.