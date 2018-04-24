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19:45 (мск), источник: ТАСС

Вилков рассудит «Локомотив» и «Краснодар» в матче чемпионата России по футболу

ТАСС, 24 апреля. Бригада арбитров во главе с Михаилом Вилковым из Нижнего Новгорода будет работать на матче 28-го тура чемпионата России по футболу между «Краснодаром» и московским «Локомотивом». Об этом сообщает пресс-служба Российского футбольного союза.

Источник: ИТАР-ТАСС

Ассистентами Вилкова будут Дмитрий Жвакин из Ленинградской области и Дмитрий Колосков из Уфы. Матч «Краснодар» — «Локомотив» пройдет 30 апреля в Краснодаре.

Матч «Арсенал» — «Анжи» обслужит Сергей Карасев (Москва), «Амкар» — «Спартак» — Кирилл Левников (Санкт- Петербург), «Зенит» — ЦСКА — Роман Галимов (Улан-Удэ), «Ростов» — «Тосно» — Алексей Матюнин (Москва), «Уфа» — «СКА- Хабаровск» — Владислав Безбородов (Санкт-Петербург), «Динамо» — «Рубин» — Виталий Мешков (Дмитров), «Ахмат» — «Урал» — Алексей Еськов (Москва).

После 27 туров чемпионата России «Локомотив» лидирует в турнирной таблице с 57 очками. На втором месте идет ЦСКА, отстающий на шесть очков, на третьем — столичный «Спартак», имеющий в активе 50 очков.

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