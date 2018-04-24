ЦСКА получил премию «Лига Fair Play»

Награда за самые высокие показатели в области fair play в марте была вручена капитану армейцев Игорю Акинфееву перед началом встречи с «Краснодаром».
— Мы рады получить премию «Лига Fair Play», — сказал Акинфеев. — Особенно приятно то, что это заслуга не только всей команды, но и наших болельщиков. Надеюсь, мы сумеем порадовать их и в оставшихся матчах чемпионата.
— Одним из критериев fair play является зрелищность игры команды, — отметил заместитель генерального директора БК «Лига Ставок» Александр Егоров. — ЦСКА выдал в мартовских турах (включая перенесенный на 18 апреля 23-й тур) потрясающую серию из трех побед с общим счетом 7:0. Конечно, такой результат вкупе с уважительным отношением к соперникам и судьям, мощной поддержкой болельщиков, не мог не отразиться в итоговой таблице результатов премии.
Победитель определяется на основании оценок по шести основным параметрам fair play:
· желтые и красные карточки;.
· поведение представителей команд;.
Команда, набравшая наибольший средний балл во всех матчах чемпионата, получит премию «Лига Fair Play» сезона- 2017/18.