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20:18 (мск), источник: Спорт-Экспресс

ЦСКА получил премию «Лига Fair Play»

22 апреля ЦСКА стал лауреатом премии «Лига Fair Play», учрежденной РФПЛ и БК «Лига Ставок» — генеральным партнером чемпионата России по футболу.

Награда за самые высокие показатели в области fair play в марте была вручена капитану армейцев Игорю Акинфееву перед началом встречи с «Краснодаром».

— Мы рады получить премию «Лига Fair Play», — сказал Акинфеев. — Особенно приятно то, что это заслуга не только всей команды, но и наших болельщиков. Надеюсь, мы сумеем порадовать их и в оставшихся матчах чемпионата.

— Одним из критериев fair play является зрелищность игры команды, — отметил заместитель генерального директора БК «Лига Ставок» Александр Егоров. — ЦСКА выдал в мартовских турах (включая перенесенный на 18 апреля 23-й тур) потрясающую серию из трех побед с общим счетом 7:0. Конечно, такой результат вкупе с уважительным отношением к соперникам и судьям, мощной поддержкой болельщиков, не мог не отразиться в итоговой таблице результатов премии.

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Победитель определяется на основании оценок по шести основным параметрам fair play:

· желтые и красные карточки;.

· зрелищность матча;.

· уважение к сопернику;.

· уважение к судьям;.

· поведение представителей команд;.

· поведение болельщиков.

Команда, набравшая наибольший средний балл во всех матчах чемпионата, получит премию «Лига Fair Play» сезона- 2017/18.

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