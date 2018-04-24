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20:04 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Анатолий Бышовец: У «Спартака» сейчас нет воли к победе

Заслуженный тренер России Анатолий Бышовец — о ситуации, в которой оказался после трех подряд поражений «Спартак». Напомним, что красно-белые уступили «Уралу» (1:2) и «Ахмату» (1:3) в премьер-лиге, а также «Тосно» (1:1, 4:5 — пен.) в Кубке России.

Источник: РИА "Новости"

— После вчерашнего поражения красно-белых появилась информация об увольнении Массимо Карреры с поста главного тренера в случае непопадания «Спартака» в зону Лиги чемпионов. Это стало бы адекватным решением?

— Оценивать положение Карреры сложно, не зная обстановки внутри команды, но результаты трех последних матчей «Спартака» действительно оставили много вопросов. Такие неудачи, как вчера и на прошлой неделе носят для красно-белых уже хронический характер. То, что случилось с командой за этот короткий срок, напоминает ситуацию с увольнением Дмитрия Аленичева, когда клуб вылетел из Лиги Европы, проиграв кипрскому АЕК. На протяжении долгого времени мы видим проблемы в обороне. Лично я не заметил, чтобы велась какая-то работа для решения этой проблемы. Несмотря на привлечение достаточного количества иностранных и отечественных футболистов в защитную линию, ее надежность не возрастает. В игре «Спартака» нет сбалансированности, оборона и переход в атаку оставляют желать лучшего.

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— Капитан москвичей Глушаков вчера все 90 минут просидел на скамейке запасных…

— Не думаю, что в данной ситуации есть основания думать о каких-то трениях между тренерами и игроками. Объективно, Глушаков уступает самому себе образца прошлого года в объеме и качестве выполняемой работы. Думаю, у Дениса есть проблемы, связанные с физической подготовкой, хавбек не выглядит футболистом, достигшим оптимальных кондиций.

— Как же, по-вашему, «Спартаку» выбраться из кризиса?

— Спасение утопающих — дело рук самих утопающих, а спасается тот, кто борется. И это уже проблема всей команды, не только тренера. Если в прошлом сезоне мы говорили о единой воле спартаковцев к победе, то в этом сезоне она отсутствует.

Спартак М 1:3
Первый тайм: 0:2
Ахмат
23.04.2018, 19:30 Зрители: 23849 основной раунд: 27-й тур Открытие Арена
Главные тренеры
Массимо Каррера Игорь Ледяхов
Голы
86′ де Соуза Луиз Адриану (Р. Зобнин, Мендеш Андраде Зе Луиш) 12
95 Магомед Митришев (Б. Бериша) 11′
11 Силва Лима Исмаэл 23′
77 Бернард Бериша (Родолфу) 50′
Составы
Александр Селихов 57
Андрей Ещенко 38
Дмитрий Комбаров (к) 23
29′ Сальваторе Боккетти 16
39′ де Соуза Луиз Адриану 12
Мендеш Андраде Зе Луиш 9
Фернанду 11
Роман Зобнин 47
45′ Сердар Таски 5
Никола Максимович 33
53′ Александр Самедов 19
Артем Тимофеев 40
68′ Квинси Промес 10
Педро Роша 99
16 Евгений Городов
40 Ризван Уциев (к) 64′
13 Милад Мохаммади
4 Вилькер Анхель 39′
15 Андрей Семенов
77 Бернард Бериша
11 Силва Лима Исмаэл
23 Антон Швец
95 Магомед Митришев 74′
21 Одисе Роши
18 Беким Балай 77′
17 Аблай Мбенг
2 Родолфу 69′
3 Заурбек Плиев 70′
Статистика
2 Желтые карточки 3
0 Красные карточки 0
5 Голевые моменты 3
14 Удары (всего) 7
7 Удары в створ 4
7 Угловые 0
13 Фолы 14
1 Офсайды 1
Судьи
Главный судья Михаил Вилков (Нижний Новгород, Россия)
Боковой судья Алексей Лунев (Новосибирск, Россия)
Боковой судья Алексей Стипиди (Краснодар, Россия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
Спартак М
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Ахмат
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Тосно
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Премьер-лига
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