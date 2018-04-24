Анатолий Бышовец: У «Спартака» сейчас нет воли к победе

Источник: РИА "Новости"

— После вчерашнего поражения красно-белых появилась информация об увольнении Массимо Карреры с поста главного тренера в случае непопадания «Спартака» в зону Лиги чемпионов. Это стало бы адекватным решением?

— Оценивать положение Карреры сложно, не зная обстановки внутри команды, но результаты трех последних матчей «Спартака» действительно оставили много вопросов. Такие неудачи, как вчера и на прошлой неделе носят для красно-белых уже хронический характер. То, что случилось с командой за этот короткий срок, напоминает ситуацию с увольнением Дмитрия Аленичева, когда клуб вылетел из Лиги Европы, проиграв кипрскому АЕК. На протяжении долгого времени мы видим проблемы в обороне. Лично я не заметил, чтобы велась какая-то работа для решения этой проблемы. Несмотря на привлечение достаточного количества иностранных и отечественных футболистов в защитную линию, ее надежность не возрастает. В игре «Спартака» нет сбалансированности, оборона и переход в атаку оставляют желать лучшего.

— Капитан москвичей Глушаков вчера все 90 минут просидел на скамейке запасных…

— Не думаю, что в данной ситуации есть основания думать о каких-то трениях между тренерами и игроками. Объективно, Глушаков уступает самому себе образца прошлого года в объеме и качестве выполняемой работы. Думаю, у Дениса есть проблемы, связанные с физической подготовкой, хавбек не выглядит футболистом, достигшим оптимальных кондиций.

— Как же, по-вашему, «Спартаку» выбраться из кризиса?