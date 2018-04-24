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18:47 (мск), источник: Советский спорт

Евгений Гинер: Лимит на легионеров скоро отменят

Президент ЦСКА Евгений Гинер заявил, что в российском футболе скоро отменят лимит на легионеров.

Источник: РИА "Новости"

«Лимит скоро отменят. Почему не уезжают российские игроки? Есть масса перспективных игроков, которые способны заиграть в Европе, но у нас у ребят слишком большие зарплаты.

Уезжать в средний клуб, наверное, смысла нет. Все-таки перспективные ребята хотят играть в еврокубках, а ехать ради того, чтобы поехать, смысла нет", — цитирует Гинера Sport24.ru.

Ранее вице-премьер Виталий Мутко заявлял, что с 2020 года планируется убрать лимит на легионеров на поле, но ввести ограничение на легионеров в заявке — не более семи-восьми.

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