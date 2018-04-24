Спутницам подопечных Гарета Саутгейта запретят жить в одном отеле с командой на чемпионате мира-2018.
Евгений Гинер: Лимит на легионеров скоро отменят
Президент ЦСКА Евгений Гинер заявил, что в российском футболе скоро отменят лимит на легионеров.
Президент ЦСКА Евгений Гинер заявил, что в российском футболе скоро отменят лимит на легионеров.
«Лимит скоро отменят. Почему не уезжают российские игроки? Есть масса перспективных игроков, которые способны заиграть в Европе, но у нас у ребят слишком большие зарплаты.
Уезжать в средний клуб, наверное, смысла нет.
Ранее