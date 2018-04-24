Букмекеры вновь понизили коэффициент на чемпионство «Локомотива» в РФПЛ

Источник: РИА "Новости"

На данный момент в таблице лидирует «Локомотив», опережающий идущий вторым ЦСКА на шесть очков.

Аналитики вновь понизили коэффициент на «железнодорожников»: теперь на их победу предлагают поставить за 1.03, хотя после 26-го тура шансы «Локомотива» оценивались в 1.10.