Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Европа пришла в Крым: изоляция РФ перешла в капитуляцию Запада
Нужно ли срывать букву «Ш»?
Внучка Владимира Высоцкого удивила поклонников сходством с дедом
Президент Франции ответил на слова Путина о грубейшем нарушении
Лолиту на границе с Китаем приняли за мужчину и отобрали паспорт
Текущие события
Футбол. Еврокубки
21:45
Ливерпуль
Рома
Футбол. Премьер-лига
23.04
Спартак М1
Ахмат3
Футбол. Зарубежный
23.04
Дженоа3
Верона1
Футбол. Зарубежный
23.04
Атлетик1
Леванте3
Футбол. Зарубежный
23.04
Эвертон1
Ньюкасл Юнайтед0
Футбол. Зарубежный
25.04
Кан
Тулуза
Все события
В Египте всех ваших сбили: ответ РФ на план Израиля бомбить С-300
Монголия обратилась к России за помощью
Новая Lada: красивая, оранжевая и внедорожная (фото, видео)
Штрафы для водителей: «вафли» как новая опасность
«Ливерпуль» — «Рома». Дерби камбэкеров
Дубль Овечкина помог «Вашингтону» выйти во второй круг плей-офф
Кэти Холмс в странной шляпе сходила на свидание с бойфрендом
Суд разрешил выставить на торги интимные письма и белье Мадонны
Работу мозга улучшили с помощью пересадки кала
Британские врачи вылечили первого в мире пациента с супергонореей
5 городов, куда точно не стоит ехать на майские праздники
Что купить в Финляндии, продав московскую двушку
Фоторепортажи
14«Тосно» лишил «Спартак» финала Кубка России
18«Спартак» проиграл на открытии. Кадры матча на арене ЧМ
19:00 (мск), источник: Чемпионат.com

Букмекеры вновь понизили коэффициент на чемпионство «Локомотива» в РФПЛ

Букмекеры оценили шансы команд в чемпионской гонке РФПЛ по окончании 27-го тура.

Источник: РИА "Новости"

На данный момент в таблице лидирует «Локомотив», опережающий идущий вторым ЦСКА на шесть очков.

Аналитики вновь понизили коэффициент на «железнодорожников»: теперь на их победу предлагают поставить за 1.03, хотя после 26-го тура шансы «Локомотива» оценивались в 1.10.

В тройку основных претендентов также входят «Спартак» (15.0, неделей ранее было 10.0) и ЦСКА (25.0, ранее было 100.00). На «Зенит» по-прежнему предлагают поставить за 100.0.

Локомотив М
НовостиМатчиСоставСтатистика
ЦСКА
НовостиМатчиСоставСтатистика
Спартак М
НовостиМатчиСоставСтатистика
Зенит
НовостиМатчиСоставСтатистика
Премьер-лига
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 Почему плакал Шатов после гола "Зениту"? Объясняем
Маша + Саша! Кто новый бойфренд Марии Шараповой
Евгений Гинер: Лимит на легионеров скоро отменят
ФИФА разрешила игроку «Спартака» выступать за сборную России
Будущему тренеру «Арсенала» выделят 50 млн фунтов на трансферы
«Лада» подала документы для участия в чемпионате ВХЛ
Роман с «Барселоной». Российский защитник — лучший в Европе
Скончался бывший футболист и тренер сборной Франции Анри Мишель
Новости
Авто
В Россию придёт новый недорогой кроссовер Kia Корейская марка сейчас занята разработкой нового компактного кроссовера, который со временем доберётся до нашего рынка
Hi-Tech
В России рухнули цены на iPhone X Эксперты Hi-Tech Mail.Ru изучили рынок и выяснили, что на данный момент он стоит почти на 20% дешевле РРЦ.
Кино
Зудина, Ургант и Михалков посетили премьеру фильма в ГУМе Показ картины по рассказам Резо Габриадзе «Знаешь, мама, где я был?» открыл 18-й фестиваль «Черешневый лес»
Недвижимость
5 городов, куда не стоит ехать на майские праздники
Как обманывают россиян с жильем в Болгарии: личный опыт
Эксперты назвали лучшее гражданство мира
Стало известно, в каких городах могут провести реновацию
Леди
Как носить анималистичный принт и быть в тренде Первое, что приходит на ум при упоминании анималистичного принта - леопардовый total look и клатч из кожи питона
Дети
43-летняя Татьяна Навка сообщила о пополнении в семье (фото) Ее младшая сестра недавно родила ребенка.
Все о ремонте
Как оформить акцентную стену в ванной: 14 стильных идей
Как бюджетно и красиво обставить маленькую студию
5 главных правил бюджетного ремонта
4 причины составить план электрики до начала ремонта
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь