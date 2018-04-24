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Букмекеры вновь понизили коэффициент на чемпионство «Локомотива» в РФПЛ
Букмекеры оценили шансы команд в чемпионской гонке РФПЛ по окончании 27-го тура.
Букмекеры оценили шансы команд в чемпионской гонке РФПЛ по окончании 27-го тура.
На данный момент в таблице лидирует «Локомотив», опережающий идущий вторым ЦСКА на шесть очков.
Аналитики вновь понизили коэффициент на «железнодорожников»: теперь на их победу предлагают поставить за 1.03, хотя после 26-го тура шансы «Локомотива» оценивались в 1.10.
В тройку основных претендентов также входят «Спартак» (15.0, неделей ранее было 10.0) и ЦСКА (25.0, ранее было 100.00). На «Зенит»