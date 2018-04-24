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17:44 (мск), источник: Спорт Mail.Ru

Павлюченко попросил не поливать грязью игроков «Спартака»

Бывший форвард «Спартака» Роман Павлюченко поддержал игроков «Спартака», проигравших дома «Ахмату» 1:3.

«Друзья, надо любить тех футболистов, которые сегодня в команде, ведь они в прошлом сезоне принесли чемпионство!!! Не надо команду сегодня поливать грязью, надо просто быть с командой.

И я много слышу негатива в адрес Глушакова, сегодня команда была без него, и что?

И я знаю, что болельщики “Спартака”, независимо от результата, будут всегда с командой. Давайте любить “Спартак”, каков он есть», — написал Павлюченко в своем твиттере.

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