Павлюченко попросил не поливать грязью игроков «Спартака»

«Друзья, надо любить тех футболистов, которые сегодня в команде, ведь они в прошлом сезоне принесли чемпионство!!! Не надо команду сегодня поливать грязью, надо просто быть с командой.



И я много слышу негатива в адрес Глушакова, сегодня команда была без него, и что?



И я знаю, что болельщики “Спартака”, независимо от результата, будут всегда с командой. Давайте любить “Спартак”, каков он есть», — написал Павлюченко в своем твиттере.