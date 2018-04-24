Увольнение Карреры сейчас — еще 16 лет без титула

Источник: РИА "Новости"

У «Спартака» отличные болельщики — это видно на стадионах.

Но еще у «Спартака» есть странные болельщики — это видно в интернете.

Истеричные пессимисты, они настолько потребительски относятся к команде, что любой намек на кризис заставляет их взять в руки виртуальный автомат и начать массовые расстрелы.

Вчера стреляли в Глушакова, до этого в Фернанду и Промеса, теперь — в Массимо Карреру. То есть досталось всем, кто всего год назад завоевал «Спартаку» чемпионство и подарил большой праздник спартаковскому сообществу, в том числе и самым взволнованным его членам.

Кто-то назовет это требовательностью и приведет в пример Европу. «Да в Италии бы их!», «да в Сербии за такое!». Вот только и там и там тренеру, который бы принес первое чемпионство за 16 лет, сначала памятник поставили бы, потом заставили бы подписать контракт лет на 5.

У нас же успехи восприняли как должное. Попраздновали в мае, а уже в августе, когда у «Спартака» случился первый кризис, пошли разговоры, что Каррера не тот.

В конце концов мишенью всегда оказывается тренер. Скучно мочить одних только игроков — нужна какая-то большая жертва, человек, который ответил бы за все. А кто это как не главный тренер? Он и сам после «Ахмата» взял вину на себя.

Карреру в этом сезоне атаковали по разным поводам — то с персоналом не так обошелся, то в штаб не тех людей набрал, то теорию перестал проводить. И информация, как видим, всякий раз шла изнутри.

Да, в футбольной команде так происходит. Интриги подобного рода — неприятная, но неотъемлемая часть жизни. Тренер никогда не будет хорошим, а если еще и в состав тебя не ставит — так тем более. Когда есть результат, это жужжание остается незаметным, как только начинаются проблемы — все вылезает наружу в двойном объеме. И одно цепляет другое, кризис разрастается, клубок проблем достигает критической массы. Осенью с таким кризисом удалось справиться.

Если «Спартак» не выйдет в Лигу чемпионов, Каррера может быть уволен.

Сейчас — ситуация куда опаснее.

Осталось три матча до конца чемпионата. Титул уже упущен. Матчи решат, сыграет «Спартак» в Лиге чемпионов или нет — это тоже важно. По данным «СЭ», провал поставит вопрос об отставке. И то, что такая информация вылезла наружу, ни о чем хорошем для Карреры не говорит.

Если у него в команде есть враги, они теперь знают, что нужно делать.

Но чего они добьются? Многого ли достигли такие же умные до них? Когда уходили Лаудруп, Эмери, Якин, команда не становилась глобально сильнее. Ни одного титула, ни одного значимого достижения. Один сезон тоскливее другого с редкими проблесками. И так было до тех пор, пока — случайно — во главе команды не оказался Каррера.

То, что так вышло — подарок судьбы. Можно выкинуть подарок, раз надоел. Но убежден, что если это случится сейчас, то ничего хорошего «Спартак» не ждет. Будут новые 16 лет без титула. Как показывает история, решения, продиктованные эмоциями, приводили красно-белых в еще более темные времена.

Каррера — не святой, если он достиг потолка, с ним можно по-человечески попрощаться.

Но кто решает, где потолок? Недовольные в команде?