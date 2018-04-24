Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Летучая о «Ревизорро»: «Новые ведущие убили мое шоу»
Что будет, если «закончились права»
43-летняя Татьяна Навка сообщила о пополнении в семье (фото)
Единственная внучка развенчала легенду о Людмиле Гурченко
Ирина Шейк намекнула, что вышла замуж за Брэдли Купера
Текущие события
Футбол. Еврокубки
21:45
Ливерпуль
Рома
Футбол. Зарубежный
23.04
Эвертон1
Ньюкасл Юнайтед0
Футбол. Зарубежный
23.04
Атлетик1
Леванте3
Футбол. Зарубежный
23.04
Дженоа3
Верона1
Футбол. Премьер-лига
23.04
Спартак М1
Ахмат3
Футбол. Еврокубки
25.04
Бавария
Реал
Все события
43-летняя Татьяна Навка сообщила о пополнении в семье (фото)
Внучка Владимира Высоцкого удивила поклонников сходством с дедом
Новый Mitsubishi Lancer: первые изображения
Моторшоу в Пекине: сенсации и главные новинки
«Ливерпуль» сыграет с «Ромой» в полуфинале Лиги чемпионов
Дубль Овечкина помог «Вашингтону» выйти во второй круг плей-офф
Туфли-«луноходы» Майкла Джексона выставлены на торги за $10 тыс
Ольга Бузова открывает именной ресторан в Москве
Что делать, если вы все забываете
Традиционный способ мерить давление признали неверным
12 заброшенных мест, от которых мурашки по коже (фото)
Лестницы, которые сводят с ума (фото)
Фоторепортажи
8Российские хоккеисты проиграли в первом матче Воробьева
11«Барселона» разгромила «Севилью» в финале Кубка Испании
11:05 (мск), источник: Спорт Mail.Ru

Кафельников назвал игроков «Спартака» дегенератами

Бывший теннисист Евгений Кафельников, болеющий за «Спартак» раскритиковал игру команды в матче с «Ахматом».

Источник: РИА "Новости"

«Красно-белые пропустили три мяча на своем поле и забили гол престижа в конце игры. Теперь у «Спартака» почти не осталось шансов на чемпионство, он отстает от «Локомотива» на 6 очков за 3 тура до конца сезона.

«11 дегенератов. Такого неуважения к своим болельщикам я никогда не видел. На ЛЕ в сезоне 2018−2019 мы наиграли. Спасибо и на этом», — написал Кафельников в серии твитов.

Во время загрузки произошла ошибка.
Спартак М
НовостиМатчиСоставСтатистика
Премьер-лига
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
«Ливерпуль» сыграет с «Ромой» в полуфинале Лиги чемпионов
Дубль Овечкина помог «Вашингтону» выйти во второй круг плей-офф
Самый слабый «Спартак» при Каррере. Москвичи проиграли «Ахмату»
СМИ: «Ювентус» отказал Конте и рассматривает кандидатуру Карреры
Панарин и Бобровский вызваны в сборную России
Артем Дзюба — о Черчесове, «Зените» и чемпионской гонке
Каррера: Да, это самый слабый «Спартак» при мне
Спорт-Экспресс
Авто
Skoda рассекретила свой новый дешёвый кроссовер: 5 фактов Встречайте: вслед за моделями Kodiaq и Karoq линейку «Шкод» пополнил паркетник под названием Kamiq
Hi-Tech
Adobe Flash уходит в прошлое Уже сейчас ее использует меньше 5% сайтов.
Кино
54-летний Николас Кейдж объявил о завершении актерской карьеры Актер снялся более чем в 50 фильмах, но сейчас намерен сменить род деятельности
Недвижимость
Сто шагов назад: лестницы, которые сводят с ума
7 правил для тех, кто снимает жилье в первый раз
12 заброшенных мест, от которых мурашки по коже
Архитекторы придумали складной небоскреб для катастроф
Леди
Как носить анималистичный принт и быть в тренде Первое, что приходит на ум при упоминании анималистичного принта - леопардовый total look и клатч из кожи питона
Дети
43-летняя Татьяна Навка сообщила о пополнении в семье (фото) Ее младшая сестра недавно родила ребенка.
Все о ремонте
5 главных правил бюджетного ремонта
Трёхкомнатная квартира в центре Москвы: лофт с элементами ретро
Как обустроить кухню бюджетно, но не в ущерб стилю: 7 умных приемов
Квартира в стиле ретро: интерьер московской двушки в духе 1960-х годов
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь