Кафельников назвал игроков «Спартака» дегенератами

«Красно-белые пропустили три мяча на своем поле и забили гол престижа в конце игры. Теперь у «Спартака» почти не осталось шансов на чемпионство, он отстает от «Локомотива» на 6 очков за 3 тура до конца сезона.



«11 дегенератов. Такого неуважения к своим болельщикам я никогда не видел. На ЛЕ в сезоне 2018−2019 мы наиграли. Спасибо и на этом», — написал Кафельников в серии твитов.