Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Актер из «Гарри Поттера» скончался на 50-м году жизни
Нужно ли срывать букву «Ш»?
12-летний мальчик поссорился с мамой и улетел на Бали
Стало известно, какие города России попадут под реновацию
Туфли-«луноходы» Майкла Джексона выставлены на торги за $10 тыс
Текущие события
Футбол. Зарубежный
23.04
Эвертон1
Ньюкасл Юнайтед0
Футбол. Зарубежный
23.04
Атлетик1
Леванте3
Футбол. Зарубежный
23.04
Дженоа3
Верона1
Футбол. Премьер-лига
23.04
Спартак М1
Ахмат3
Футбол. Зарубежный
22.04
Бордо0
ПСЖ1
Футбол. Еврокубки
21:45
Ливерпуль
Рома
Все события
МО Латвии не дождался стрельб ракет РФ и требует объяснений
Изменившийся Григорий Лепс удивил внешним видом
Новая Lada: красивая, оранжевая и внедорожная (фото, видео)
Штрафы для водителей: «вафли» как новая опасность
Самый слабый «Спартак» при Каррере. Москвичи проиграли «Ахмату»
Агент Задорова: Никита хочет выступать за сборную России
Дочь Юэна МакГрегора обнажилась для Playboy
Цвета герцогини: о чем говорит палитра нарядов Кейт Миддлтон
Ученые раскрыли секрет крутизны
Я все время чувствую усталость: что со мной не так?
Известную блогершу обвинили в бардаке в съемной квартире
Лестницы, которые сводят с ума (фото)
Фоторепортажи
10«Уфа» на домашнем поле сыграла вничью с московским ЦСКА
11«МЮ» в финале Кубка, сенсация в Милане и другие события выходных
00:10 (мск), источник: Спорт-Экспресс

«У “Спартака” всегда проблемы с Вилковым». Игроки о провале красно-белых

Боккетти жалуется на судью, Семенов не забывает о Галактионове, а вице-президент клуба из Грозного хвалит Ледяхова.

Источник: Спорт-Экспресс

ДОЛЖНЫ БЫТЬ МИНИМУМ ВТОРЫМИ

— Массимо Каррера на пресс-конференции сказал, что сегодня главной проблемой «Спартака» была мотивация игроков. Как может не быть мотивации, когда команда борется за золотые медали? — вопрос защитнику красно-белых Сальваторе Боккетти.

— Было тяжело. Мы по любому должны были выигрывать, но не успели. Постараемся победить в следующей встрече. У нас должна быть мотивация, потому что сейчас наша цель — второе место.

— Если «Спартак» не займет второе место — это будет катастрофа?

— Конечно. Мы хотим играть в Лиге чемпионов в следующем сезоне. Мы были чемпионами год назад, поэтому как минимум должны занимать второе место.

— Вы вместе с Комбаровым совершили ошибку, когда «Спартаку» забили первый мяч.

— Было тяжело. Последний матч, когда я играл дома, был четыре месяца назад. Но сегодня ошибались не только мы с Комбаровым. Все ребята ошибались. Постараемся сыграть следующую встречу лучше, чем эту.

— Понимаете, почему так мало играете? Есть ли ощущение, что сдали или не подходите «Спартаку»?

— Об этом надо спрашивать тренера. Я всегда отдаюсь на поле на сто процентов и на тренировках, и в игре.

— Обидно, что мало играете?

— Конечно. Я не хочу сидеть на лавке и не рад, что так получается.

— Просто когда у «Спартака» выпадают защитники — берут в аренду новых, а вас опять оставляют на лавке, хотя могли бы дать шанс.

— Я не помню, чтобы совершал грубые ошибки в последних турах, когда играл. Но решает тренер.

— Когда после матча подошли к болельщикам — это было начало прощания с ними? У вас нет таких мыслей?

— Нет. Сейчас я игрок «Спартака». У меня контракт еще на два года. Я просто хотел извиниться перед нашими болельщиками.

— Что касается судейства — болельщики кричали грубые слова в адрес арбитра (Михаила Вилкова). Вас это раздражало?

— Я не знаю почему, но с этим судьей у нас всегда проблемы. С «Зенитом» то же самое. Это была катастрофа. Не знаю, зачем он всегда судит наши матчи. Но все ошибаются. Идем дальше.

ПОСЛЕ ТРЕТЬЕГО ГОЛА «СПАРТАК» ОПУСТИЛ РУКИ

— Это очень важные три очка, — сказал защитник «Ахмата» Андрей Семенов. — К сожалению, турнирное место (10-е. — Прим. «СЭ») нас не устраивает, и сегодня кровь из носа надо было побеждать. Слава богу, что все так произошло.

— За счет чего получился такой результат?

— За счет грамотной игры в обороне. Как просил тренер, мы играли на контратаках, хорошо поймали «Спартак». Все карты сыграли в нашу сторону.

— Вы удачно сыграли с «Локомотивом», теперь со «Спартаком». В чем секрет?

— Как я сказал, наша команда находится в неприятной ситуации, близко к стыковым матчам. Это никого не устраивает. Наша задача сейчас — побеждать в каждой оставшейся встрече и занять место как можно выше в турнирной таблице.

— Смена тренера как-то тоже повлияла?

— Большое спасибо Михаилу Галактионову. Это и его победа тоже. Все, что нарабатывали на сборах — это его рук дело. А сейчас в команде произошел эмоциональный всплеск в связи с его уходом.

— Когда сами поверили в победу? После какого мяча?

— После третьего гола мне показалось, что «Спартак» опустил руки и тогда я уже действительно поверил в победу.

В ЭТОТ РАЗ ПОМОГАТЬ НЕ СТАЛИ

— Надеялись на победу, старались, поэтому одержали верх, — отметил вице-президент «Ахмата» Ахмед Айдамиров. — Значит, нам это было нужнее. Мы помогли им в прошлом году стать чемпионами, в этом уже нет.

— Кажется, на выезде вам легче играть с московскими командами, чем с более слабыми?

— Эти команды и сами играют, и другим дают. Поэтому в какой-то мере так и есть. И в этом есть заслуга исполняющего обязанности главного тренера Игоря Ледяхова. Надеюсь, в следующем сезоне он избавится от приставки и. о.

Спартак М 1:3
Первый тайм: 0:2
Ахмат
23.04.2018, 19:30 Зрители: 23849 основной раунд: 27-й тур Открытие Арена
Главные тренеры
Массимо Каррера Игорь Ледяхов
Голы
86′ де Соуза Луиз Адриану (Р. Зобнин, Мендеш Андраде Зе Луиш) 12
95 Магомед Митришев (Б. Бериша) 11′
11 Силва Лима Исмаэл 23′
77 Бернард Бериша (Родолфу) 50′
Составы
Александр Селихов 57
Андрей Ещенко 38
Дмитрий Комбаров (к) 23
29′ Сальваторе Боккетти 16
39′ де Соуза Луиз Адриану 12
Мендеш Андраде Зе Луиш 9
Фернанду 11
Роман Зобнин 47
46′ Сердар Таски 5
Никола Максимович 33
53′ Александр Самедов 19
Артем Тимофеев 40
68′ Квинси Промес 10
Педро Роша 99
16 Евгений Городов
40 Ризван Уциев (к) 64′
13 Милад Мохаммади
4 Вилькер Анхель 39′
15 Андрей Семенов
77 Бернард Бериша
11 Силва Лима Исмаэл
23 Антон Швец
95 Магомед Митришев 74′
21 Одисе Роши
18 Беким Балай 77′
17 Аблай Мбенг
2 Родолфу 69′
3 Заурбек Плиев 70′
Статистика
2 Желтые карточки 3
0 Красные карточки 0
5 Голевые моменты 3
14 Удары (всего) 7
7 Удары в створ 4
7 Угловые 0
13 Фолы 14
1 Офсайды 1
Судьи
Главный судья Михаил Вилков (Нижний Новгород, Россия)
Боковой судья Алексей Лунев (Новосибирск, Россия)
Боковой судья Алексей Стипиди (Краснодар, Россия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
Спартак М
НовостиМатчиСоставСтатистика
Ахмат
НовостиМатчиСоставСтатистика
Премьер-лига
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Мощнейшая речь Смолова о судействе
Роналду попросил суд о доступе к делу Месси
Вход на финал Кубка России по футболу будет бесплатным
Самый слабый «Спартак» при Каррере. Москвичи проиграли «Ахмату»
СМИ: «Ювентус» отказал Конте и рассматривает кандидатуру Карреры
Источник: Пять клубов НХЛ заинтересованы в Вячеславе Войнове
Артем Дзюба — о Черчесове, «Зените» и чемпионской гонке
Каррера: Да, это самый слабый «Спартак» при мне
Новости
Авто
Skoda рассекретила свой новый дешёвый кроссовер: 5 фактов Встречайте: вслед за моделями Kodiaq и Karoq линейку «Шкод» пополнил паркетник под названием Kamiq
Hi-Tech
Adobe Flash уходит в прошлое Уже сейчас ее использует меньше 5% сайтов.
Кино
54-летний Николас Кейдж объявил о завершении актерской карьеры Актер снялся более чем в 50 фильмах, но сейчас намерен сменить род деятельности
Недвижимость
12 заброшенных мест, от которых мурашки по коже (фото)
Главный архитектор Краснодара арестован на два месяца
Известную блогершу обвинили в бардаке в съемной квартире
Самое жуткое здание Москвы не попало под реновацию
Леди
Кто из звезд сохранил хорошие отношения после расставания Некоторые звезды разошлись, но это не стало причиной для прекращения дружеского общения. Как им это удается, и кто эти счастливчики – узнаем прямо сейчас.
Дети
Первые фото третьего ребенка Кейт Миддлтон и принца Уильяма Герцог и герцогиня Кембриджские представили сына публике.
Все о ремонте
Как оформить акцентную стену в ванной: 14 стильных идей
Как бюджетно и красиво обставить маленькую студию
5 главных правил бюджетного ремонта
4 причины составить план электрики до начала ремонта
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь