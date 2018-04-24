«У “Спартака” всегда проблемы с Вилковым». Игроки о провале красно-белых

Источник: Спорт-Экспресс

ДОЛЖНЫ БЫТЬ МИНИМУМ ВТОРЫМИ

— Массимо Каррера на пресс-конференции сказал, что сегодня главной проблемой «Спартака» была мотивация игроков. Как может не быть мотивации, когда команда борется за золотые медали? — вопрос защитнику красно-белых Сальваторе Боккетти.

— Было тяжело. Мы по любому должны были выигрывать, но не успели. Постараемся победить в следующей встрече. У нас должна быть мотивация, потому что сейчас наша цель — второе место.

— Если «Спартак» не займет второе место — это будет катастрофа?

— Конечно. Мы хотим играть в Лиге чемпионов в следующем сезоне. Мы были чемпионами год назад, поэтому как минимум должны занимать второе место.

— Вы вместе с Комбаровым совершили ошибку, когда «Спартаку» забили первый мяч.

— Было тяжело. Последний матч, когда я играл дома, был четыре месяца назад. Но сегодня ошибались не только мы с Комбаровым. Все ребята ошибались. Постараемся сыграть следующую встречу лучше, чем эту.

— Понимаете, почему так мало играете? Есть ли ощущение, что сдали или не подходите «Спартаку»?

— Об этом надо спрашивать тренера. Я всегда отдаюсь на поле на сто процентов и на тренировках, и в игре.

— Обидно, что мало играете?

— Конечно. Я не хочу сидеть на лавке и не рад, что так получается.

— Просто когда у «Спартака» выпадают защитники — берут в аренду новых, а вас опять оставляют на лавке, хотя могли бы дать шанс.

— Я не помню, чтобы совершал грубые ошибки в последних турах, когда играл. Но решает тренер.

— Когда после матча подошли к болельщикам — это было начало прощания с ними? У вас нет таких мыслей?

— Нет. Сейчас я игрок «Спартака». У меня контракт еще на два года. Я просто хотел извиниться перед нашими болельщиками.

— Что касается судейства — болельщики кричали грубые слова в адрес арбитра (Михаила Вилкова). Вас это раздражало?

— Я не знаю почему, но с этим судьей у нас всегда проблемы. С «Зенитом» то же самое. Это была катастрофа. Не знаю, зачем он всегда судит наши матчи. Но все ошибаются. Идем дальше.

ПОСЛЕ ТРЕТЬЕГО ГОЛА «СПАРТАК» ОПУСТИЛ РУКИ

— Это очень важные три очка, — сказал защитник «Ахмата» Андрей Семенов. — К сожалению, турнирное место (10-е. — Прим. «СЭ») нас не устраивает, и сегодня кровь из носа надо было побеждать. Слава богу, что все так произошло.

— За счет чего получился такой результат?

— За счет грамотной игры в обороне. Как просил тренер, мы играли на контратаках, хорошо поймали «Спартак». Все карты сыграли в нашу сторону.

— Вы удачно сыграли с «Локомотивом», теперь со «Спартаком». В чем секрет?

— Как я сказал, наша команда находится в неприятной ситуации, близко к стыковым матчам. Это никого не устраивает. Наша задача сейчас — побеждать в каждой оставшейся встрече и занять место как можно выше в турнирной таблице.

— Смена тренера как-то тоже повлияла?

— Большое спасибо Михаилу Галактионову. Это и его победа тоже. Все, что нарабатывали на сборах — это его рук дело. А сейчас в команде произошел эмоциональный всплеск в связи с его уходом.

— Когда сами поверили в победу? После какого мяча?

— После третьего гола мне показалось, что «Спартак» опустил руки и тогда я уже действительно поверил в победу.

В ЭТОТ РАЗ ПОМОГАТЬ НЕ СТАЛИ

— Надеялись на победу, старались, поэтому одержали верх, — отметил вице-президент «Ахмата» Ахмед Айдамиров. — Значит, нам это было нужнее. Мы помогли им в прошлом году стать чемпионами, в этом уже нет.

— Кажется, на выезде вам легче играть с московскими командами, чем с более слабыми?