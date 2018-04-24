«У “Спартака” всегда проблемы с Вилковым». Игроки о провале красно-белых
Боккетти жалуется на судью, Семенов не забывает о Галактионове, а
Боккетти жалуется на судью, Семенов не забывает о Галактионове, а
ДОЛЖНЫ БЫТЬ МИНИМУМ ВТОРЫМИ
— Массимо Каррера на
— Было тяжело. Мы по любому должны были выигрывать, но не успели. Постараемся победить в следующей встрече. У нас должна быть мотивация, потому что сейчас наша цель — второе место.
— Если «Спартак» не займет второе место — это будет катастрофа?
— Конечно. Мы хотим играть в Лиге чемпионов в следующем сезоне. Мы были чемпионами год назад, поэтому как минимум должны занимать второе место.
— Вы вместе с Комбаровым совершили ошибку, когда «Спартаку» забили первый мяч.
— Было тяжело. Последний матч, когда я играл дома, был четыре месяца назад. Но сегодня ошибались не только мы с Комбаровым. Все ребята ошибались. Постараемся сыграть следующую встречу лучше, чем эту.
— Понимаете, почему так мало играете? Есть ли ощущение, что сдали или не подходите «Спартаку»?
— Об этом надо спрашивать тренера. Я всегда отдаюсь на поле на сто процентов и на тренировках, и в игре.
— Обидно, что мало играете?
— Конечно. Я не хочу сидеть на лавке и не рад, что так получается.
— Просто когда у «Спартака» выпадают защитники — берут в аренду новых, а вас опять оставляют на лавке, хотя могли бы дать шанс.
— Я не помню, чтобы совершал грубые ошибки в последних турах, когда играл. Но решает тренер.
— Когда после матча подошли к болельщикам — это было начало прощания с ними? У вас нет таких мыслей?
— Нет. Сейчас я игрок «Спартака». У меня контракт еще на два года. Я просто хотел извиниться перед нашими болельщиками.
— Что касается судейства — болельщики кричали грубые слова в адрес арбитра (Михаила Вилкова). Вас это раздражало?
— Я не знаю почему, но с этим судьей у нас всегда проблемы. С «Зенитом» то же самое. Это была катастрофа. Не знаю, зачем он всегда судит наши матчи. Но все ошибаются. Идем дальше.
ПОСЛЕ ТРЕТЬЕГО ГОЛА «СПАРТАК» ОПУСТИЛ РУКИ
— Это очень важные три очка, — сказал защитник «Ахмата» Андрей Семенов. — К сожалению, турнирное место (10-е. — Прим. «СЭ») нас не устраивает, и сегодня кровь из носа надо было побеждать. Слава богу, что все так произошло.
— За счет чего получился такой результат?
— За счет грамотной игры в обороне. Как просил тренер, мы играли на контратаках, хорошо поймали «Спартак». Все карты сыграли в нашу сторону.
— Вы удачно сыграли с «Локомотивом», теперь со «Спартаком». В чем секрет?
— Как я сказал, наша команда находится в неприятной ситуации, близко к стыковым матчам. Это никого не устраивает. Наша задача сейчас — побеждать в каждой оставшейся встрече и занять место как можно выше в турнирной таблице.
— Смена тренера
— Большое спасибо Михаилу Галактионову. Это и его победа тоже. Все, что нарабатывали на сборах — это его рук дело. А сейчас в команде произошел эмоциональный всплеск в связи с его уходом.
— Когда сами поверили в победу? После какого мяча?
— После третьего гола мне показалось, что «Спартак» опустил руки и тогда я уже действительно поверил в победу.
В ЭТОТ РАЗ ПОМОГАТЬ НЕ СТАЛИ
— Надеялись на победу, старались, поэтому одержали верх, — отметил
— Кажется, на выезде вам легче играть с московскими командами, чем с более слабыми?
— Эти команды и сами играют, и другим дают. Поэтому в
|Массимо Каррера
|Игорь Ледяхов
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|2
|Желтые карточки
|3
|0
|Красные карточки
|0
|5
|Голевые моменты
|3
|14
|Удары (всего)
|7
|7
|Удары в створ
|4
|7
|Угловые
|0
|13
|Фолы
|14
|1
|Офсайды
|1
|Главный судья
|Михаил Вилков (Нижний Новгород, Россия)
|Боковой судья
|Алексей Лунев (Новосибирск, Россия)
|Боковой судья
|Алексей Стипиди (Краснодар, Россия)