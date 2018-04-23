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23 апреля, источник: Спорт-Экспресс

Массимо Каррера: Да, это самый слабый «Спартак» при мне

Главный тренер красно-белых взял на себя ответственность за последние поражения.

Источник: Спорт-Экспресс

Михаил ГОНЧАРОВ из Тушина

— Это самый слабый «Спартак» за то время, что вы им руководите?

— (После паузы.) Да. Сегодня мы играли не на уровне «Спартака». Беру всю ответственность на себя, так как являюсь тренером. Никого не обвиняю, вина исключительно моя.

— Еще недавно команда боролась за два трофея, а теперь все проиграно. Когда, по-вашему, наступил перелом?

— В матче с «Уралом». Что-то изменилось тогда. Вчера был мой день рождения… В прошлом году после него, как вы помните, было 0:3 от «Ростова». В этом сезоне история повторилась — 1:3 от «Ахмата». (Улыбается.).

— Накануне появились слухи, что в «Спартаке» перед сегодняшним матчем была драка между игроками на тренировке. Это правда?

— Никакой драки не было. Когда идут плохие результаты, всегда появляются разные слухи, которые не идут на пользу клубу. У меня нет никаких проблем с игроками, просто иногда я делаю выбор. На поле выходят 11 футболистов. Каждый в команде — профессионал, должен все понимать.

— Очень много в последнее время критикуют Глушакова. Сегодня вы оставили его в запасе…

— (Каррера перебивает и переходит на повышенный тон.) Глушаков не играл не потому, что он не забил пенальти с «Тосно», и не потому, что была критика в его сторону! Я всегда говорил: побеждают 24 человека плюс штат. Проигрывает тоже вся команда. Мы проиграли «Тосно» не из-за Глушакова. Ответственность несут все. Проиграл весь «Спартак». А состав я определяю, исходя из собственных соображений. И давайте понимать друг друга, иначе выходит так, что каждый раз, когда я выставляю тот или иной состав, ругаюсь с футболистами.

Я ни на кого не смотрю по-особенному. Не являюсь другом для всех игроков, но и нет того, кого я недолюбливаю. Делаю свой выбор исходя из того, что вижу в матчах и на тренировках. И я также могу ошибаться. И ошибаюсь! Много ошибаюсь. Но я совершаю эти ошибки до матча.

А после них — легко говорить и осуждать за решение. Я беру на себя ответственность потому, что я главный тренер. Но прекратите каждый раз после поражений начинать говорить о слухах, проблемах, конфликтах и прочем. Нет никаких проблем! Можно выигрывать, а можно проигрывать.

У меня нет вообще никаких проблем с Глушаковым. Это просто тактический выбор. Точка.

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— Хоть что-то положительное в этом матче увидели?

— Реакцию команды, но она была слишком поздней. И доволен тем, что вернулся после травмы Тимофеев, который готов играть.

— Показалось, что команда вышла на поле совсем вареной, и не встряхнул ее ни первый пропущенный мяч, ни второй. В чем причина?

— «Ахмат» сегодня выиграл потому, что у него оказалось больше мотивации. Качество футболистов играет роль только тогда, когда присутствуют желание и стремление.

— Как может футболист быть немотивированным на такие матчи? Вы уже в который раз подряд об этом говорите, но результат все тот же. Может, проблемы с физикой? Или еще с чем-то?

— В футболе к каждому матчу нужно подходить со спортивной злостью. С такой, которая была у нас в прошлом сезоне. Тогда мы хотели побеждать, поэтому взяли золото. В этом году кажется так: «Будь что будет: выиграем — выиграем, проиграем — проиграем». В этом вся разница.

— Неужели дело только в нехватке мотивации? Может, в чем-то еще? Почему, к примеру, «Спартак» не забивает после розыгрыша «стандартов»?

— Мы работаем над этим. Результата пока нет. Вина — моя.

— Почему заменили Таски? Травма или низкое качество игры?

— Небольшая травма.

— Каким видите выход из сложившейся ситуации? Очевидно, что проблемы с психологией. Может, стоит собраться всей командой и душевно поговорить?

— Чтобы выйти из нее, надо с завтрашнего дня тренироваться и пытаться понять причины. Еще осталось три матча, и мы должны работать, чтобы завершить этот чемпионат и набрать как можно больше очков.

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— Какой план был на матч? Пытались играть на контратаках?

— Да, все правильно. Хотели действовать организованно в обороне и по возможности выходить в быстрые атаки. Думаю, у нас это получилось сегодня.

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— Когда-то вы собственными ногами забили три гола за «Спартак» в ворота ЦСКА. Сегодня ваш «Ахмат» забил три мяча красно-белым и позволил армейцам обойти «Спартак». Не испытываете небольшое чувство вины?

— Нет, не испытываю. Сегодня я работаю в «Ахмате», и меня интересуют только выступления своей команды. Нам нужны очки, слишком шаткое положение в таблице. Выходили как на последний бой. Получилось так, что выиграли. С этим я и поздравляю ребят.

— Соперник, видимо, ничем вас не удивил?

— Будем откровенны: нет. Мы знали, как он играет. Знали, что крайние защитники у «Спартака» высокого поднимаются, за их спиной появляется свободное пространство, которое можно использовать. Плюс очень грамотно сыграла наша средняя линия, и думаю, что результат закономерен.

— Как думаете, на волне сегодняшней победы избавитесь от приставки и.о.?

— Ничего не планирую. Руководство решит. У меня впереди следующий матч. Домашний. И мы к нему готовимся.

— Сегодня очень эффективно действовал Бериша. В чем секрет? Попал в свою скоростную стихию?

— Да, попал в свою стихию, но ее создали мы сами. Планомерно готовились к матчу, попросили Беришу после того, как овладеваем мячом, искать пространство за спинами крайних защитников. И Бериша сделал это великолепно. Он находится сейчас в очень хорошей форме и эмоционально раскрепостился, с удовольствием играет в футбол.

Спартак М 1:3
Первый тайм: 0:2
Ахмат
23.04.2018, 19:30 Зрители: 23849 основной раунд: 27-й тур Открытие Арена
Главные тренеры
Массимо Каррера Игорь Ледяхов
Голы
86′ де Соуза Луиз Адриану (Р. Зобнин, Мендеш Андраде Зе Луиш) 12
95 Магомед Митришев (Б. Бериша) 11′
11 Силва Лима Исмаэл 23′
77 Бернард Бериша (Родолфу) 50′
Составы
Александр Селихов 57
Андрей Ещенко 38
Дмитрий Комбаров (к) 23
29′ Сальваторе Боккетти 16
39′ де Соуза Луиз Адриану 12
Мендеш Андраде Зе Луиш 9
Фернанду 11
Роман Зобнин 47
46′ Сердар Таски 5
Никола Максимович 33
53′ Александр Самедов 19
Артем Тимофеев 40
68′ Квинси Промес 10
Педро Роша 99
16 Евгений Городов
40 Ризван Уциев (к) 64′
13 Милад Мохаммади
4 Вилькер Анхель 39′
15 Андрей Семенов
77 Бернард Бериша
11 Силва Лима Исмаэл
23 Антон Швец
95 Магомед Митришев 74′
21 Одисе Роши
18 Беким Балай 77′
17 Аблай Мбенг
2 Родолфу 69′
3 Заурбек Плиев 70′
Статистика
2 Желтые карточки 3
0 Красные карточки 0
5 Голевые моменты 3
14 Удары (всего) 7
7 Удары в створ 4
7 Угловые 0
13 Фолы 14
1 Офсайды 1
Судьи
Главный судья Михаил Вилков (Нижний Новгород, Россия)
Боковой судья Алексей Лунев (Новосибирск, Россия)
Боковой судья Алексей Стипиди (Краснодар, Россия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
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Красная карточка
Вторая желтая карточка
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