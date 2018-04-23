Массимо Каррера: Да, это самый слабый «Спартак» при мне
Главный тренер
Главный тренер
Михаил ГОНЧАРОВ из Тушина
— Это самый слабый «Спартак» за то время, что вы им руководите?
— (После паузы.) Да. Сегодня мы играли не на уровне «Спартака». Беру всю ответственность на себя, так как являюсь тренером. Никого не обвиняю, вина исключительно моя.
— Еще недавно команда боролась за два трофея, а теперь все проиграно. Когда,
— В матче с «Уралом».
— Накануне появились слухи, что в «Спартаке» перед сегодняшним матчем была драка между игроками на тренировке. Это правда?
— Никакой драки не было. Когда идут плохие результаты, всегда появляются разные слухи, которые не идут на пользу клубу. У меня нет никаких проблем с игроками, просто иногда я делаю выбор. На поле выходят 11 футболистов. Каждый в команде — профессионал, должен все понимать.
— Очень много в последнее время критикуют Глушакова. Сегодня вы оставили его в запасе…
— (Каррера перебивает и переходит на повышенный тон.) Глушаков не играл не потому, что он не забил пенальти с «Тосно», и не потому, что была критика в его сторону! Я всегда говорил: побеждают 24 человека плюс штат. Проигрывает тоже вся команда. Мы проиграли «Тосно» не
А после них — легко говорить и осуждать за решение. Я беру на себя ответственность потому, что я главный тренер. Но прекратите каждый раз после поражений начинать говорить о слухах, проблемах, конфликтах и прочем. Нет никаких проблем! Можно выигрывать, а можно проигрывать.
У меня нет вообще никаких проблем с Глушаковым. Это просто тактический выбор. Точка.
— Хоть
— Реакцию команды, но она была слишком поздней. И доволен тем, что вернулся после травмы Тимофеев, который готов играть.
— Показалось, что команда вышла на поле совсем вареной, и не встряхнул ее ни первый пропущенный мяч, ни второй. В чем причина?
— «Ахмат» сегодня выиграл потому, что у него оказалось больше мотивации. Качество футболистов играет роль только тогда, когда присутствуют желание и стремление.
— Как может футболист быть немотивированным на такие матчи? Вы уже в который раз подряд об этом говорите, но результат все тот же. Может, проблемы с физикой? Или еще с
— В футболе к каждому матчу нужно подходить со спортивной злостью. С такой, которая была у нас в прошлом сезоне. Тогда мы хотели побеждать, поэтому взяли золото. В этом году кажется так: «Будь что будет: выиграем — выиграем, проиграем — проиграем». В этом вся разница.
— Неужели дело только в нехватке мотивации? Может, в
— Мы работаем над этим. Результата пока нет. Вина — моя.
— Почему заменили Таски? Травма или низкое качество игры?
— Небольшая травма.
— Каким видите выход из сложившейся ситуации? Очевидно, что проблемы с психологией. Может, стоит собраться всей командой и душевно поговорить?
— Чтобы выйти из нее, надо с завтрашнего дня тренироваться и пытаться понять причины. Еще осталось три матча, и мы должны работать, чтобы завершить этот чемпионат и набрать как можно больше очков.
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— Какой план был на матч? Пытались играть на контратаках?
— Да, все правильно. Хотели действовать организованно в обороне и по возможности выходить в быстрые атаки. Думаю, у нас это получилось сегодня.
—
— Нет, не испытываю. Сегодня я работаю в «Ахмате», и меня интересуют только выступления своей команды. Нам нужны очки, слишком шаткое положение в таблице. Выходили как на последний бой. Получилось так, что выиграли. С этим я и поздравляю ребят.
— Соперник, видимо, ничем вас не удивил?
— Будем откровенны: нет. Мы знали, как он играет. Знали, что крайние защитники у «Спартака» высокого поднимаются, за их спиной появляется свободное пространство, которое можно использовать. Плюс очень грамотно сыграла наша средняя линия, и думаю, что результат закономерен.
— Как думаете, на волне сегодняшней победы избавитесь от приставки и.о.?
— Ничего не планирую. Руководство решит. У меня впереди следующий матч. Домашний. И мы к нему готовимся.
— Сегодня очень эффективно действовал Бериша. В чем секрет? Попал в свою скоростную стихию?
— Да, попал в свою стихию, но ее создали мы сами. Планомерно готовились к матчу, попросили Беришу после того, как овладеваем мячом, искать пространство за спинами крайних защитников. И Бериша сделал это великолепно. Он находится сейчас в очень хорошей форме и эмоционально раскрепостился, с удовольствием играет в футбол.
|Массимо Каррера
|Игорь Ледяхов
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|2
|Желтые карточки
|3
|0
|Красные карточки
|0
|5
|Голевые моменты
|3
|14
|Удары (всего)
|7
|7
|Удары в створ
|4
|7
|Угловые
|0
|13
|Фолы
|14
|1
|Офсайды
|1
|Главный судья
|Михаил Вилков (Нижний Новгород, Россия)
|Боковой судья
|Алексей Лунев (Новосибирск, Россия)
|Боковой судья
|Алексей Стипиди (Краснодар, Россия)