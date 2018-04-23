Массимо Каррера: Да, это самый слабый «Спартак» при мне

Источник: Спорт-Экспресс

Михаил ГОНЧАРОВ из Тушина

— Это самый слабый «Спартак» за то время, что вы им руководите?

— (После паузы.) Да. Сегодня мы играли не на уровне «Спартака». Беру всю ответственность на себя, так как являюсь тренером. Никого не обвиняю, вина исключительно моя.

— Еще недавно команда боролась за два трофея, а теперь все проиграно. Когда, по-вашему, наступил перелом?

— В матче с «Уралом». Что-то изменилось тогда. Вчера был мой день рождения… В прошлом году после него, как вы помните, было 0:3 от «Ростова». В этом сезоне история повторилась — 1:3 от «Ахмата». (Улыбается.).

— Накануне появились слухи, что в «Спартаке» перед сегодняшним матчем была драка между игроками на тренировке. Это правда?

— Никакой драки не было. Когда идут плохие результаты, всегда появляются разные слухи, которые не идут на пользу клубу. У меня нет никаких проблем с игроками, просто иногда я делаю выбор. На поле выходят 11 футболистов. Каждый в команде — профессионал, должен все понимать.

— Очень много в последнее время критикуют Глушакова. Сегодня вы оставили его в запасе…

— (Каррера перебивает и переходит на повышенный тон.) Глушаков не играл не потому, что он не забил пенальти с «Тосно», и не потому, что была критика в его сторону! Я всегда говорил: побеждают 24 человека плюс штат. Проигрывает тоже вся команда. Мы проиграли «Тосно» не из-за Глушакова. Ответственность несут все. Проиграл весь «Спартак». А состав я определяю, исходя из собственных соображений. И давайте понимать друг друга, иначе выходит так, что каждый раз, когда я выставляю тот или иной состав, ругаюсь с футболистами.

Я ни на кого не смотрю по-особенному. Не являюсь другом для всех игроков, но и нет того, кого я недолюбливаю. Делаю свой выбор исходя из того, что вижу в матчах и на тренировках. И я также могу ошибаться. И ошибаюсь! Много ошибаюсь. Но я совершаю эти ошибки до матча.

А после них — легко говорить и осуждать за решение. Я беру на себя ответственность потому, что я главный тренер. Но прекратите каждый раз после поражений начинать говорить о слухах, проблемах, конфликтах и прочем. Нет никаких проблем! Можно выигрывать, а можно проигрывать.

У меня нет вообще никаких проблем с Глушаковым. Это просто тактический выбор. Точка.

— Хоть что-то положительное в этом матче увидели?

— Реакцию команды, но она была слишком поздней. И доволен тем, что вернулся после травмы Тимофеев, который готов играть.

— Показалось, что команда вышла на поле совсем вареной, и не встряхнул ее ни первый пропущенный мяч, ни второй. В чем причина?

— «Ахмат» сегодня выиграл потому, что у него оказалось больше мотивации. Качество футболистов играет роль только тогда, когда присутствуют желание и стремление.

— Как может футболист быть немотивированным на такие матчи? Вы уже в который раз подряд об этом говорите, но результат все тот же. Может, проблемы с физикой? Или еще с чем-то?

— В футболе к каждому матчу нужно подходить со спортивной злостью. С такой, которая была у нас в прошлом сезоне. Тогда мы хотели побеждать, поэтому взяли золото. В этом году кажется так: «Будь что будет: выиграем — выиграем, проиграем — проиграем». В этом вся разница.

— Неужели дело только в нехватке мотивации? Может, в чем-то еще? Почему, к примеру, «Спартак» не забивает после розыгрыша «стандартов»?

— Мы работаем над этим. Результата пока нет. Вина — моя.

— Почему заменили Таски? Травма или низкое качество игры?

— Небольшая травма.

— Каким видите выход из сложившейся ситуации? Очевидно, что проблемы с психологией. Может, стоит собраться всей командой и душевно поговорить?

— Чтобы выйти из нее, надо с завтрашнего дня тренироваться и пытаться понять причины. Еще осталось три матча, и мы должны работать, чтобы завершить этот чемпионат и набрать как можно больше очков.

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— Какой план был на матч? Пытались играть на контратаках?

— Да, все правильно. Хотели действовать организованно в обороне и по возможности выходить в быстрые атаки. Думаю, у нас это получилось сегодня.

— Когда-то вы собственными ногами забили три гола за «Спартак» в ворота ЦСКА. Сегодня ваш «Ахмат» забил три мяча красно-белым и позволил армейцам обойти «Спартак». Не испытываете небольшое чувство вины?

— Нет, не испытываю. Сегодня я работаю в «Ахмате», и меня интересуют только выступления своей команды. Нам нужны очки, слишком шаткое положение в таблице. Выходили как на последний бой. Получилось так, что выиграли. С этим я и поздравляю ребят.

— Соперник, видимо, ничем вас не удивил?

— Будем откровенны: нет. Мы знали, как он играет. Знали, что крайние защитники у «Спартака» высокого поднимаются, за их спиной появляется свободное пространство, которое можно использовать. Плюс очень грамотно сыграла наша средняя линия, и думаю, что результат закономерен.

— Как думаете, на волне сегодняшней победы избавитесь от приставки и.о.?

— Ничего не планирую. Руководство решит. У меня впереди следующий матч. Домашний. И мы к нему готовимся.

— Сегодня очень эффективно действовал Бериша. В чем секрет? Попал в свою скоростную стихию?