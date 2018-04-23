Сальваторе Боккетти: Ошибались не только мы с Комбаровым, но и все ребята

— Массимо Каррера на пресс-конференции сказал, что сегодня главной проблемой была мотивация игроков. Как может не быть мотивации, когда команда борется за золотые медали?

— Я думаю, больше психологическая мотивация у нас была после поражения в матче с «Тосно». Было тяжело. Сегодня мы по любому должны были выигрывать, но не успели. Постараемся победить в следующей встрече. У нас должна быть мотивация, потому что сейчас наша цель — второе место.

— Если «Спартак» не займет второе место — это будет катастрофа?

— Конечно. Мы хотим играть в Лиге чемпионов в следующем сезоне. Мы были чемпионами год назад, поэтому как минимум должны занимать второе место.

— У вас была ошибка вместе с Комбаровым, когда «Спартаку» забили первый мяч. Сказалось, что вы с Таски долго не играли.