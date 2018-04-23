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23 апреля, источник: Спорт-Экспресс

Сальваторе Боккетти: Ошибались не только мы с Комбаровым, но и все ребята

Защитник «Спартака» Сальваторе Боккетти после поражения от «Ахмата» (1:3) в матче 27-го тура чемпионата России отметил, что сегодня его команда должна была выигрывать, но не хватило времени.

 — Массимо Каррера на пресс-конференции сказал, что сегодня главной проблемой была мотивация игроков. Как может не быть мотивации, когда команда борется за золотые медали?

— Я думаю, больше психологическая мотивация у нас была после поражения в матче с «Тосно». Было тяжело. Сегодня мы по любому должны были выигрывать, но не успели. Постараемся победить в следующей встрече. У нас должна быть мотивация, потому что сейчас наша цель — второе место.

— Если «Спартак» не займет второе место — это будет катастрофа?

— Конечно. Мы хотим играть в Лиге чемпионов в следующем сезоне. Мы были чемпионами год назад, поэтому как минимум должны занимать второе место.

— У вас была ошибка вместе с Комбаровым, когда «Спартаку» забили первый мяч. Сказалось, что вы с Таски долго не играли.

— Конечно, тяжело. Последний матч, когда я играл дома, был четыре месяца назад. Но сегодня ошибались не только мы с Комбаровым. Все ребята ошибались. Постараемся сыграть следующую встречу лучше, чем эту. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ).

Спартак М 1:3
Первый тайм: 0:2
Ахмат
23.04.2018, 19:30 Зрители: 23849 основной раунд: 27-й тур Открытие Арена
Главные тренеры
Массимо Каррера Игорь Ледяхов
Голы
86′ де Соуза Луиз Адриану (Р. Зобнин, Мендеш Андраде Зе Луиш) 12
95 Магомед Митришев (Б. Бериша) 11′
11 Силва Лима Исмаэл 23′
77 Бернард Бериша (Родолфу) 50′
Составы
Александр Селихов 57
Андрей Ещенко 38
Дмитрий Комбаров (к) 23
29′ Сальваторе Боккетти 16
39′ де Соуза Луиз Адриану 12
Мендеш Андраде Зе Луиш 9
Фернанду 11
Роман Зобнин 47
46′ Сердар Таски 5
Никола Максимович 33
53′ Александр Самедов 19
Артем Тимофеев 40
68′ Квинси Промес 10
Педро Роша 99
16 Евгений Городов
40 Ризван Уциев (к) 64′
13 Милад Мохаммади
4 Вилькер Анхель 39′
15 Андрей Семенов
77 Бернард Бериша
11 Силва Лима Исмаэл
23 Антон Швец
95 Магомед Митришев 74′
21 Одисе Роши
18 Беким Балай 77′
17 Аблай Мбенг
2 Родолфу 69′
3 Заурбек Плиев 70′
Статистика
2 Желтые карточки 3
0 Красные карточки 0
5 Голевые моменты 3
14 Удары (всего) 7
7 Удары в створ 4
7 Угловые 0
13 Фолы 14
1 Офсайды 1
Судьи
Главный судья Михаил Вилков (Нижний Новгород, Россия)
Боковой судья Алексей Лунев (Новосибирск, Россия)
Боковой судья Алексей Стипиди (Краснодар, Россия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
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