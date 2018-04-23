Гендиректор: «Ахмат» рассчитывает утвердить Ледяхова главным тренером в следующем сезоне

«Мы надеялись, старались, поэтому победили. В прошлом году мы помогли “Спартаку” стать чемпионом, а в этом не мы их лишили победы. Такие команды сами играют и дают играть другим. В победе большая заслуга нашего исполняющего обязанности главного тренера Ледяхова, мы в него верим и надеемся, что он будет без приставки и. о. в следующем сезоне», — сказал Айдамиров.