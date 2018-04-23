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22:15 (мск), источник: ТАСС

Гендиректор: «Ахмат» рассчитывает утвердить Ледяхова главным тренером в следующем сезоне

МОСКВА, 23 апреля. /ТАСС/. Руководство футбольного клуба «Ахмат» рассчитывает утвердить Игоря Ледяхова главным тренером команды в следующем сезоне. Об этом журналистам сообщил генеральный директор грозненского клуба Ахмед Айдамиров.

В понедельник московский «Спартак» со счетом 1:3 уступил «Ахмату» в домашнем матче 27-го тура Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ). Встреча прошла на стадионе «Открытие-Арена» в Москве.

«Мы надеялись, старались, поэтому победили. В прошлом году мы помогли “Спартаку” стать чемпионом, а в этом не мы их лишили победы. Такие команды сами играют и дают играть другим. В победе большая заслуга нашего исполняющего обязанности главного тренера Ледяхова, мы в него верим и надеемся, что он будет без приставки и. о. в следующем сезоне», — сказал Айдамиров.

Ледяхов был назначен исполняющим обязанности главного тренера «Ахмата» 7 апреля 2018 года, сменив главного тренера команды Михаила Галактионова.

В следующем матче «Спартак» 29 апреля на выезде сыграет с пермским «Амкаром», «Ахмат» 30 апреля примет екатеринбургский «Урал».

Спартак М 1:3
Первый тайм: 0:2
Ахмат
23.04.2018, 19:30 Зрители: 23849 основной раунд: 27-й тур Открытие Арена
Главные тренеры
Массимо Каррера Игорь Ледяхов
Голы
86′ де Соуза Луиз Адриану (Р. Зобнин, Мендеш Андраде Зе Луиш) 12
95 Магомед Митришев (Б. Бериша) 11′
11 Силва Лима Исмаэл 23′
77 Бернард Бериша (Родолфу) 50′
Составы
Александр Селихов 57
Андрей Ещенко 38
Дмитрий Комбаров (к) 23
29′ Сальваторе Боккетти 16
39′ де Соуза Луиз Адриану 12
Мендеш Андраде Зе Луиш 9
Фернанду 11
Роман Зобнин 47
46′ Сердар Таски 5
Никола Максимович 33
53′ Александр Самедов 19
Артем Тимофеев 40
68′ Квинси Промес 10
Педро Роша 99
16 Евгений Городов
40 Ризван Уциев (к) 64′
13 Милад Мохаммади
4 Вилькер Анхель 39′
15 Андрей Семенов
77 Бернард Бериша
11 Силва Лима Исмаэл
23 Антон Швец
95 Магомед Митришев 74′
21 Одисе Роши
18 Беким Балай 77′
17 Аблай Мбенг
2 Родолфу 69′
3 Заурбек Плиев 70′
Статистика
2 Желтые карточки 3
0 Красные карточки 0
5 Голевые моменты 3
14 Удары (всего) 7
7 Удары в створ 4
7 Угловые 0
13 Фолы 14
1 Офсайды 1
Судьи
Главный судья Михаил Вилков (Нижний Новгород, Россия)
Боковой судья Алексей Лунев (Новосибирск, Россия)
Боковой судья Алексей Стипиди (Краснодар, Россия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
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