«Локомотив» станет чемпионом, если победит «Краснодар»
Шансы завоевать золото из команд первой пятерки потеряли только краснодарцы. А вот подопечные Юрия Семина могут стать чемпионами России уже в следующем туре.
Шансы завоевать золото из команд первой пятерки потеряли только краснодарцы. А вот подопечные Юрия Семина могут стать чемпионами России уже в следующем туре.
«ЛОКОМОТИВ»
Железнодорожники могут завоевать золотые медали в 28-м туре при выполнении следующих условий:
— наберут 60 очков, 30 апреля победив в гостях «Краснодар»;.
или.
— наберут 58 очков, сыграв вничью в гостях с «Краснодаром»;.
— «Зенит» и ЦСКА сыграют вничью в их матче в Санкт-Петербурге;.
— «Спартак» не победит «Амкар» на выезде.
В целом же железнодорожникам в оставшихся встречах достаточно набрать три очка, то есть победить один раз. Тогда армейцы их смогут только догнать, если выиграют все свои матчи. Но у «Локо» будет преимущество по личным встречам.
Матчи «Локомотива»
30 апреля. «Краснодар» (в гостях)
5 мая. «Зенит» (дома)
13 мая. «Арсенал» (в гостях).
ЦСКА
Армейцы могут стать чемпионами при выполнении следующих условий:
— наберут 60 очков, выиграв три оставшихся матча;.
— «Локомотив» наберет меньше трех очков в трех оставшихся матчах;.
или.
— наберут 58 очков, выиграв два из трех оставшихся матчей и сыграв вничью;.
— «Локомотив» проиграет все оставшиеся матчи;.
— «Спартак» не победит во всех трех встречах.
Матчи ЦСКА
29 апреля. «Зенит» (в гостях)
6 мая. «Арсенал» (дома)
13 мая. «Анжи» (дома).
«СПАРТАК»
— наберут 59 очков, одержав три победы в оставшихся матчах;.
-«Локомотив» наберет максимум одно очко в трех оставшихся матчах;.
— ЦСКА не победит во всех трех играх.
Матчи «Спартака»
29 апреля. «Амкар» (в гостях)
5 мая. «Ростов» (дома)
13 мая. «Динамо» (дома).
«ЗЕНИТ»
— наберут 58 очков, выиграв три оставшихся матча;.
— «Локомотив» не наберет очков;.
— «Спартак» наберет не больше семи очков в оставшихся матчах.
или.
— наберут 58 очков, выиграв три оставшихся матча и отыграв домашние 0:3 у «Локомотива»;.
— ««Локомотив» наберет максимум одно очко;.
— «Спартак» наберет не больше семи очков в оставшихся встречах.
Матчи «Зенита»
29 апреля. ЦСКА (дома)
5 мая. «Локомотив» (в гостях)
13 мая. «СКА-Хабаровск» (дома).