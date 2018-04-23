«Локомотив» станет чемпионом, если победит «Краснодар»

Источник: Спорт-Экспресс

«ЛОКОМОТИВ»

Железнодорожники могут завоевать золотые медали в 28-м туре при выполнении следующих условий:

— наберут 60 очков, 30 апреля победив в гостях «Краснодар»;.

или.

— наберут 58 очков, сыграв вничью в гостях с «Краснодаром»;.

— «Зенит» и ЦСКА сыграют вничью в их матче в Санкт-Петербурге;.

— «Спартак» не победит «Амкар» на выезде.

В целом же железнодорожникам в оставшихся встречах достаточно набрать три очка, то есть победить один раз. Тогда армейцы их смогут только догнать, если выиграют все свои матчи. Но у «Локо» будет преимущество по личным встречам.

Матчи «Локомотива»

30 апреля. «Краснодар» (в гостях)

5 мая. «Зенит» (дома)

13 мая. «Арсенал» (в гостях).

ЦСКА

Армейцы могут стать чемпионами при выполнении следующих условий:

— наберут 60 очков, выиграв три оставшихся матча;.

— «Локомотив» наберет меньше трех очков в трех оставшихся матчах;.

или.

— наберут 58 очков, выиграв два из трех оставшихся матчей и сыграв вничью;.

— «Локомотив» проиграет все оставшиеся матчи;.

— «Спартак» не победит во всех трех встречах.

Матчи ЦСКА

29 апреля. «Зенит» (в гостях)

6 мая. «Арсенал» (дома)

13 мая. «Анжи» (дома).

«СПАРТАК»

Красно-белые могут стать чемпионами при выполнении следующих условий:

— наберут 59 очков, одержав три победы в оставшихся матчах;.

-«Локомотив» наберет максимум одно очко в трех оставшихся матчах;.

— ЦСКА не победит во всех трех играх.

Матчи «Спартака»

29 апреля. «Амкар» (в гостях)

5 мая. «Ростов» (дома)

13 мая. «Динамо» (дома).

«ЗЕНИТ»

Сине-бело-голубые могут стать чемпионами при выполнении следующих условий:

— наберут 58 очков, выиграв три оставшихся матча;.

— «Локомотив» не наберет очков;.

— «Спартак» наберет не больше семи очков в оставшихся матчах.

или.

— наберут 58 очков, выиграв три оставшихся матча и отыграв домашние 0:3 у «Локомотива»;.

— ««Локомотив» наберет максимум одно очко;.

— «Спартак» наберет не больше семи очков в оставшихся встречах.