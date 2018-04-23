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21:50 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Самый слабый «Спартак» при Каррере. Красно-белые с треском проиграли «Ахмату»

В матче, в котором действующий чемпион мог в очередной раз возродить золотую гонку, он показал чудовищный футбол и заслуженно потерпел поражение от «Ахмата».

Источник: РИА "Новости"

Михаил ГОНЧАРОВ из Тушина

ГЛУШАКОВ И МАКСИМОВИЧ СЕЛИ В ЗАПАС.
НО СТАЛО ТОЛЬКО ХУЖЕ

Перед матчем, на волне ничейного результата «Локомотива» (c «Уфой» — 0:0), было много разговоров о том, что интрига в золотой гонке возродилась и «Спартак» еще может спасти футбольный год. На деле же все эти рассуждения оказались обыкновенным самообманом и лже-надеждами, которыми зря тешили себя болельщики.

Красно-белые подошли к решающему отрезку сезона абсолютно разобранными. То ли эмоциональная яма из-за двух поражений подряд и вылета из Кубка России оказалась слишком глубокой, то ли просто такова сегодняшняя готовность команды, но факт остается фактом: настолько слабым «Спартак» не доводилось видеть давно. Даже на старте сезона, когда действующий чемпион растерял кучу очков на ровном месте, он выглядел живее.

Можно только догадываться, какую работу вынужден был проводить Каррера посреди недели после катастрофы под названием «Тосно», и как он пытался встряхнуть игроков и внушить, что все в их руках и еще можно сотворить чудо. Все труды оказались тщетными: футболисты «Спартака» вышли на поле против «Ахмата» пустыми и обреченными.

Не принесли результата и кадровые решения тренерского штаба. В запасе остались Максимович, плохо отыгравший две последних встречи (другой основной центральный защитник, Кутепов, пропускал матч из-за дисквалификации), и Глушаков, столкнувшийся с огромным давлением со всех сторон, но на выходе футбол «Спартака» стал только хуже.

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КОМБАРОВ — ХУДШИЙ СРЕДИ ХУДШИХ

В игре действующего чемпиона сложно было найти хотя бы что-то хорошее. Скверно играли все. Передвигались по полю, словно прицепив к ногам пудовые гири. Не показывали и десятой части потенциальной смекалки, постоянно совершая у чужой штрафной скучные и предсказуемые действия: передачи в пустоту, медленный дриблинг или прямолинейные навесы.

Фланги трещали при контратаках «Ахмата», Селихов пропускал мячи по центру и в ближний угол, Промес утыкался в соперников, Луиз Адриану спорил с арбитрами и впустую тратил эмоции, Фернанду не собирал подборы, Зобнин неприлично часто терял мяч, а новая пара в обороне Боккетти — Таски играла так, словно впервые вышла на поле в таком сочетании. Хотя в последнем случае доля правды действительно есть: слишком давно немец и итальянец не получали совместную игровую практику.

Главным же антигероем первого тайма стал Комбаров, во многом из-за которого и состоялись два гола грозненцев.

В первом случае, после потери Зобнина на чужой половине поля, Дмитрий вместе с Боккетти не смог остановить рывок Бериши, хотя левому защитнику требовалось всего-то сфолить. Да, за срыв атаки он получил бы желтую карточку, но это лучше, чем пропущенный гол. В итоге хавбек «Ахмата» получил 50 метров свободного пространства, вошел в штрафную, поднял голову и выполнил отличный пас на набежавшего Митришева. Удар в одно касание — и получите 0:1.

В середине тайма Комбаров придумал второй пропущенный гол и вовсе в одиночку, неловко скинув грудью мяч после фланговой подачи прямо по центру под удар Исмаэлу. Но, повторим, играли плохо ВСЕ спартаковцы без исключения. И периодический свист, который издавала полупустая «Открытие Арена», должен был воспринять на свой счет каждый.

А «Ахмату» и лично его главному тренеру Игорю Ледяхову стоило поаплодировать. Свой план на игру гости реализовали на 100 процентов.

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ДУМАЙ, МАССИМО, ДУМАЙ

После перерыва от «Спартака» требовался настоящий подвиг, но подвиги совершают команды-герои, обладающие духом победителя. У красно-белых он на данном отрезке сезона полностью испарился, это мы могли заметить и в Екатеринбурге, и в кубковой встрече с «Тосно». Получив удар, они сейчас не встают на ноги, а окончательно унывают и расклеиваются. В первой же контратаке во второй половине хозяева пропустили еще раз — на этот раз Бериша легко разобрался со свежим Максимовичем, уложив того на замахе.

При 0:3 последовали замены Карреры, навал, какие-то спасения Городова, гол Луиза Адриану, который и голом престижа-то не назовешь, но все это было уже не столь важно. Эмоциональная концовка не должна влиять на общие впечатления: «Спартак», который становится с каждым матчем все грустнее и слабее, сыграл в целом настолько отвратительно, что даже не хочется сыпать банальными фразами в стиле «так за чемпионство не борются». Так вообще не должна играть уважающая себя команда. И теперь красно-белым нужно задуматься не о золоте, а том, чтобы выиграть хотя бы какую-то из оставшихся встреч и не выпасть из тройки. Второе место, дающее прямую путевку в Лигу чемпионов, они уже потеряли.

Спартак М 1:3
Первый тайм: 0:2
Ахмат
23.04.2018, 19:30 основной раунд: 27-й тур Открытие Арена
Главные тренеры
Массимо Каррера Игорь Ледяхов
Голы
86′ де Соуза Луиз Адриану (Р. Зобнин, Мендеш Андраде Зе Луиш) 12
95 Магомед Митришев (Б. Бериша) 11′
11 Силва Лима Исмаэл 23′
77 Бернард Бериша (Родолфу) 50′
Составы
Александр Селихов 57
Андрей Ещенко 38
Дмитрий Комбаров (к) 23
29′ Сальваторе Боккетти 16
39′ де Соуза Луиз Адриану 12
Мендеш Андраде Зе Луиш 9
Фернанду 11
Роман Зобнин 47
46′ Сердар Таски 5
Никола Максимович 33
53′ Александр Самедов 19
Артем Тимофеев 40
68′ Квинси Промес 10
Педро Роша 99
16 Евгений Городов
40 Ризван Уциев (к) 64′
13 Милад Мохаммади
4 Вилькер Анхель 39′
15 Андрей Семенов
77 Бернард Бериша
11 Силва Лима Исмаэл
23 Антон Швец
95 Магомед Митришев 74′
21 Одисе Роши
18 Беким Балай 77′
17 Аблай Мбенг
2 Родолфу 69′
3 Заурбек Плиев 69′
Статистика
2 Желтые карточки 3
0 Красные карточки 0
5 Голевые моменты 3
14 Удары (всего) 7
7 Удары в створ 4
7 Угловые 0
13 Фолы 14
1 Офсайды 1
Судьи
Главный судья Михаил Вилков (Нижний Новгород, Россия)
Боковой судья Алексей Лунев (Новосибирск, Россия)
Боковой судья Алексей Стипиди (Краснодар, Россия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
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