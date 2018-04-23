Самый слабый «Спартак» при Каррере. Красно-белые с треском проиграли «Ахмату»
В матче, в котором действующий чемпион мог в очередной раз возродить золотую гонку, он показал чудовищный футбол и заслуженно потерпел поражение от «Ахмата».
В матче, в котором действующий чемпион мог в очередной раз возродить золотую гонку, он показал чудовищный футбол и заслуженно потерпел поражение от «Ахмата».
Михаил ГОНЧАРОВ из Тушина
ГЛУШАКОВ И МАКСИМОВИЧ СЕЛИ В ЗАПАС.
НО СТАЛО ТОЛЬКО ХУЖЕ
Перед матчем, на волне ничейного результата «Локомотива» (c «Уфой» — 0:0), было много разговоров о том, что интрига в золотой гонке возродилась и «Спартак» еще может спасти футбольный год. На деле же все эти рассуждения оказались обыкновенным самообманом и
Не принесли результата и кадровые решения тренерского штаба. В запасе остались Максимович, плохо отыгравший две последних встречи (другой основной центральный защитник, Кутепов, пропускал матч
КОМБАРОВ — ХУДШИЙ СРЕДИ ХУДШИХ
В игре действующего чемпиона сложно было найти хотя бы
Фланги трещали при контратаках «Ахмата», Селихов пропускал мячи по центру и в ближний угол, Промес утыкался в соперников, Луиз Адриану спорил с арбитрами и впустую тратил эмоции, Фернанду не собирал подборы, Зобнин неприлично часто терял мяч, а новая пара в обороне Боккетти — Таски играла так, словно впервые вышла на поле в таком сочетании. Хотя в последнем случае доля правды действительно есть: слишком давно немец и итальянец не получали совместную игровую практику.
В первом случае, после потери Зобнина на чужой половине поля, Дмитрий вместе с Боккетти не смог остановить рывок Бериши, хотя левому защитнику требовалось
В середине тайма Комбаров придумал второй пропущенный гол и вовсе в одиночку, неловко скинув грудью мяч после фланговой подачи прямо по центру под удар Исмаэлу. Но, повторим, играли плохо ВСЕ спартаковцы без исключения. И периодический свист, который издавала полупустая «Открытие Арена», должен был воспринять на свой счет каждый.
А «Ахмату» и лично его главному тренеру Игорю Ледяхову стоило поаплодировать. Свой план на игру гости реализовали на 100 процентов.
ДУМАЙ, МАССИМО, ДУМАЙ
После перерыва от «Спартака» требовался настоящий подвиг, но подвиги совершают
При 0:3 последовали замены Карреры, навал,
|Массимо Каррера
|Игорь Ледяхов
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|2
|Желтые карточки
|3
|0
|Красные карточки
|0
|5
|Голевые моменты
|3
|14
|Удары (всего)
|7
|7
|Удары в створ
|4
|7
|Угловые
|0
|13
|Фолы
|14
|1
|Офсайды
|1
|Главный судья
|Михаил Вилков (Нижний Новгород, Россия)
|Боковой судья
|Алексей Лунев (Новосибирск, Россия)
|Боковой судья
|Алексей Стипиди (Краснодар, Россия)