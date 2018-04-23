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21:41 (мск), источник: ТАСС

«Спартак» проиграл «Ахмату» в домашнем матче чемпионата России по футболу

МОСКВА, 23 апреля. /ТАСС/. Московский «Спартак» со счетом 1:3 уступил грозненскому «Ахмату» в матче 27-го тура Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ). Встреча прошла на стадионе «Открытие-Арена» в Москве.

В составе «Ахмата» голы забили Магомед Митришев (11-я минута), Исмаэл Силва (23) и Бернард Бериша (50), у «Спартака» отличился Луис Адриано (86). Перед началом встречи полузащитнику «Спартака» Фернандо вручили приз лучшему игроку РФПЛ по итогам марта.

«Ахмат» (ранее — «Терек») впервые в истории одержал победу над «Спартаком» в Москве. Последние четыре матча между этими командами в чемпионатах России завершились победой «Спартака» с общим счетом 9:1. Предыдущую победу над «Спартаком» «Ахмат» («Терек») одержал в ноябре 2015 года в Грозном (2:1).

По итогам 27 туров «Спартак» идет третьим в турнирной таблице чемпионата России, набрав 50 очков, «Ахмат» с 34 очками поднялся на десятое место. Лидирует в чемпионате московский «Локомотив» (57 очков), вторым идет ЦСКА (51 очко), четвертым — санкт-петербургский «Зенит» (49 очков). До конца чемпионата командам осталось провести по три игры.

В следующем матче «Спартак» 29 апреля на выезде сыграет с пермским «Амкаром», «Ахмат» 30 апреля примет екатеринбургский «Урал».

Спартак М 1:3
Первый тайм: 0:2
Ахмат
23.04.2018, 19:30 основной раунд: 27-й тур Открытие Арена
Главные тренеры
Массимо Каррера Игорь Ледяхов
Голы
86′ де Соуза Луиз Адриану (Р. Зобнин, Мендеш Андраде Зе Луиш) 12
95 Магомед Митришев (Б. Бериша) 11′
11 Силва Лима Исмаэл 23′
77 Бернард Бериша (Родолфу) 50′
Составы
Александр Селихов 57
Андрей Ещенко 38
Дмитрий Комбаров (к) 23
29′ Сальваторе Боккетти 16
39′ де Соуза Луиз Адриану 12
Мендеш Андраде Зе Луиш 9
Фернанду 11
Роман Зобнин 47
46′ Сердар Таски 5
Никола Максимович 33
53′ Александр Самедов 19
Артем Тимофеев 40
68′ Квинси Промес 10
Педро Роша 99
16 Евгений Городов
40 Ризван Уциев (к) 64′
13 Милад Мохаммади
4 Вилькер Анхель 39′
15 Андрей Семенов
77 Бернард Бериша
11 Силва Лима Исмаэл
23 Антон Швец
95 Магомед Митришев 74′
21 Одисе Роши
18 Беким Балай 77′
17 Аблай Мбенг
2 Родолфу 69′
3 Заурбек Плиев 69′
Статистика
2 Желтые карточки 3
0 Красные карточки 0
5 Голевые моменты 3
14 Удары (всего) 7
7 Удары в створ 4
7 Угловые 0
13 Фолы 14
1 Офсайды 1
Судьи
Главный судья Михаил Вилков (Нижний Новгород, Россия)
Боковой судья Алексей Лунев (Новосибирск, Россия)
Боковой судья Алексей Стипиди (Краснодар, Россия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
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