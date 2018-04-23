«Спартак» проиграл «Ахмату» в домашнем матче чемпионата России по футболу

В составе «Ахмата» голы забили Магомед Митришев (11-я минута), Исмаэл Силва (23) и Бернард Бериша (50), у «Спартака» отличился Луис Адриано (86). Перед началом встречи полузащитнику «Спартака» Фернандо вручили приз лучшему игроку РФПЛ по итогам марта.

«Ахмат» (ранее — «Терек») впервые в истории одержал победу над «Спартаком» в Москве. Последние четыре матча между этими командами в чемпионатах России завершились победой «Спартака» с общим счетом 9:1. Предыдущую победу над «Спартаком» «Ахмат» («Терек») одержал в ноябре 2015 года в Грозном (2:1).

По итогам 27 туров «Спартак» идет третьим в турнирной таблице чемпионата России, набрав 50 очков, «Ахмат» с 34 очками поднялся на десятое место. Лидирует в чемпионате московский «Локомотив» (57 очков), вторым идет ЦСКА (51 очко), четвертым — санкт-петербургский «Зенит» (49 очков). До конца чемпионата командам осталось провести по три игры.