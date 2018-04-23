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19:32 (мск), источник: Советский спорт

«Спартак» — «Ахмат». Стартовые составы

Тренерские штабы «Спартака» и «Ахмата» назвали составы на матч 27-го тура РФПЛ.

«Спартак»: Селихов, Д. Комбаров, Боккетти, Таски, Ещенко, Зобнин, Фернандо, Самедов, Адриано, Промес, Зе Луиш.

«Ахмат»: Городов — Уциев, Семенов, Анхель, Мохаммади — Родолфо, Швец — Митришев, Исмаэл, Бериша — Балай.

Матч между командами состоится в 19:30 на «Открытие Арене».

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