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«Спартак» — «Ахмат». Стартовые составы
Тренерские штабы «Спартака» и «Ахмата» назвали составы на матч 27-го тура РФПЛ.
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Тренерские штабы «Спартака» и «Ахмата» назвали составы на матч 27-го тура РФПЛ.
«Спартак»: Селихов, Д. Комбаров, Боккетти, Таски, Ещенко, Зобнин, Фернандо, Самедов, Адриано, Промес, Зе Луиш.
«Ахмат»: Городов — Уциев, Семенов, Анхель, Мохаммади — Родолфо, Швец — Митришев, Исмаэл, Бериша — Балай.
Матч между командами состоится в 19:30 на «Открытие Арене».