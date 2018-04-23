Артем Дзюба — о Черчесове, «Зените» и чемпионской гонке

Источник: Спорт-Экспресс

ОБ «АРСЕНАЛЕ»

— Не мог себе представить, что все же окажусь в «Арсенале». Но зимой состоялся разговор с Миодрагом Божовичем, о котором я всегда был высокого мнения, мы не потеряли связь после совместной работы в «Ростове», когда выиграли Кубок России. Божович сказал, что заинтересован во мне. Я ответил, что все возможно, что с удовольствием с ним поработаю. В какой-то момент ждал ответа от одной команды. Потом уже не сомневался, что Божович — лучший вариант.

ОБ «УФЕ» И СЕМАКЕ

— Недавно прочитал интервью Семака. Сергей Богданович подшутил надо мной из-за отказа перейти в его команду. Но насчет «Уфы» были только слухи. Выбирая между Тулой и Уфой, я бы отметил огромное преимущество «Арсенала»: здесь настоящее поле, а не искусственное. Синтетику все футболисты не очень любят. В начале апреля «Арсенал» принимал «Уфу», и перед разминкой я поговорил с Семаком. С теплым чувством отношусь к этому человеку. На первых порах он взял шефство надо мной в «Зените», я прислушивался к советам Сергея Богдановича.

О ПРОТИВНОСТОЯНИИ «ЗЕНИТА» И «АРСЕНАЛА»

— Были в шоке, когда проиграли «Арсеналу» в первом круге РФПЛ. Тула тогда была удобным соперником для «Зенита». Но в той игре кроме двух голов из офсайда не припоминаю особых моментов у ворот Габулова. Туляки грамотно закрылись. В одной из контратак потрясающая передача Кирюхи Комбарова нашла Кангву, который вышел на позиции нападающего и забил единственный гол в матче. Для нас это было как гром среди ясного неба.

Мы заранее знали, как будет действовать Тула: вторым номером, искать шанс за счет быстрых выпадов Кангвы. У «Зенита» проблемы в матчах с командами, которые выстраивают плотную оборону. Если играть в пять защитников, то совсем сложно становится.

О ЧЕМПИОНСКОЙ ГОНКЕ

— «Локомотив» — фаворит чемпионата России, все в его руках. Шесть очков — огромное преимущество. С «Динамо» играют фактически дома, с «Ахматом» — дома. «Спартак» имеет шансы догнать, но «Локо» заслуживает чемпионство. Поражение от «Амкара» спутало карты, но опыт Семина поможет. Если упустят титул, на всю жизнь запомнят.

О ЧЕРЧЕСОВЕ И СБОРНОЙ РОССИИ

— Со Станиславом Саламовичем нет никаких конфликтов и разногласий. Есть тренер Черчесов и есть футболист Дзюба. Я поставил цель вернуться в сборную и приложу все усилия, чтобы быть достойным национальной команды. Если вдруг не получится, что ж делать, такая судьба.

Когда шел в «Арсенал», даже близких одолевали сомнения. Какой смысл уходить из «Зенита», терять в зарплате, вдруг что-то не получится? Хочу сказать слова благодарности губернатору Тульской области Алексею Дюмину и Гураму Захаровичу Аджоеву. Они меня спасли.

Я попросил об одном: единственный мой шанс доказать по поводу сборной и всего остального — дать возможность выйти на футбольное поле, только там я могу что-то сказать.

О «ДЗЮБОЗАВИСИМОСТИ»

— Немножко раздражает журналистское клише «дзюбозависимость». Это совсем не льстит мне. У нас команда сильных исполнителей, не то что есть Дзюба, а остальные девять полевых типа бам-бум-бам. До моего прихода «Арсенал» побеждал грандов, все вместе мы выигрываем, все вместе, увы, проигрываем. Нет в «Арсенале» ни «дзюбозависимости», ни «ткачевозависимости», ни «кангвазависимости», ни какой-то другой.

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О БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТИ

— Недавно на базе «Арсенала» встречали детей с ограниченными возможностями здоровья. Одному из юных болельщиков вы подарили свою футболку.

— Для меня это трудный момент, даже слезы наворачиваются. Верю в бога, стараюсь во многих вещах быть ближе к нему. Но возникают вопросы: за что детям такие страдания? С другой стороны, я вижу, какие они сильные, сколько стараний они сами и родители прилагают, чтобы выздороветь. Мне радостно, что дети приходят к нам, общение с ними трогает душу.

— Вы занимаетесь благотворительностью?

— Не очень люблю эту тему обсуждать. Показуха хуже всего, нельзя кричать на всю округу, что ты кому-то помог. Я помогаю, но прошу тех людей, которым нужна поддержка, чтобы не было резонанса.

О САЛАХЕ И ИБРАГИМОВИЧЕ

— У Салаха при случае попросите футболку?

— Салах крут, но у меня нет такой мании. Могли ребята позвонить, о чем-то попросить. Серега Игнашевич как-то попросил майку Иньесты, когда «Спартак» с «Барселоной» играл в Лиге чемпионов. Я просил кого-то, кто был рядом с испанцем. Единственную футболку, которую я попросил, это майка Ибрагимовича. И то ее принес мне Чельстрем, бывший партнер по «Спартаку». Россия обыграла шведов 1:0, а я буду бегать: «Златан, не дадите мне футболку?». По-моему, это комично.

ОБ АЛЕНИЧЕВЕ

— В «Арсенале» вы могли оказаться гораздо раньше. В зимнюю паузу сезона-2014/15 команде Дмитрия Аленичева требовался забивной нападающий.