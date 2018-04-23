Король единоборств. Как Дзюба сыграл против «Зенита»

Источник: РИА "Новости"

ПОЗИЦИЯ

Главный тренер туляков Миодраг Божович выпустил Артема Дзюбу на острие в схеме 4−2−3−1. «Арсенал» здорово пользовался длинными передачами и выходил из обороны за счет отличного первого паса Стоппилы Сунзу. Дзюба был одним из главных адресатов для этих передач. Артем часто открывался на флангах и полуфлангах, где легче было выиграть верховую борьбу у Доменико Кришито, Игоря Смольникова или страхующих их Леандро Паредеса и Александра Ерохина.

Именно оттуда и пришел первый гол «Арсенала». Дзюба получил мяч на левом краю, за счет дриблинга обыграл оппонента и, приблизившись к штрафной, отдал его Игорю Горбатенко, который завершил проход отличным ударом.

Постоянное движение Дзюбы на чужой половине поля отразилось на карте средних позиций. Ближе Артема к чужим воротам оказывался Сергей Ткачев. Он удачно открывался в оставленные Дзюбой свободные зоны. Эта тактика сработала при втором голе, когда позиционная атака туляков завершилась навесом в штрафную. Кришито решил помочь Михе Мевле переиграть в воздухе Артема, но только усугубил ситуацию. Итальянец оставил в одиночестве Ткачева и, выиграв мяч у Дзюбы, случайно скинул его Сергею. В этом эпизоде нападающий «Арсенала» отлично сработал, сумев отвлечь на себя сразу двух защитников, тем самым оставив пространство для Ткачева.

ЕДИНОБОРСТВА

Главная характеристика полезности Дзюбы в этом матче. Артем здорово боролся за мяч. Он принял участие в 58 единоборствах в этой игре. Второе место по этому показателю у его визави Антона Заболотного (29). Но форвард «Зенита» выиграл всего девять из них, а Дзюба — 29!

График единоборств Дзюбы в матче с «Зенитом». Фото «СЭ» | Источник: Спорт-Экспресс

Артем переиграл всю оборону «Зенита», уступив лишь Мевле (четыре выигранных единоборства против пяти). Дзюбе не всегда приходилось бороться за мяч в штрафной, где за ним следила связка Иванович — Мевля. Головой он пробил только однажды — в самой концовке, перевисев в воздухе словенского защитника «Зенита». При этом Артем спокойно выигрывал верховую борьбу на подступах к штрафной и полуфлангах, помогая одноклубникам цепляться за мяч и организовывать атаки. С этим Роберто Манчини так и не сумел ничего сделать.

СРАВНИТЕЛЬНАЯ СТАТИСТИКА ДЗЮБЫ В ЭТОМ СЕЗОНЕ (РФПЛ+Кубок+ЛЕ)

Показатель

31 матч за «Зенит» и «Арсенал»

90 минут в игре «Арсенал» — «Зенит»

Удары / в створ

1,2 / 46,3%*

2 / 50%

Передачи / точные

26,5 / 70,7%

29 / 48%

Обводки / успешные

3,8 / 62,8%

7 / 86%

Единоборства / выиграно

40,4 / 36,6%

58 / 57%

Верховые единоборства / выиграно

10,7 / 43,9%

15 / 40%

Касания в штрафной

4,36

8

Передачи под удар

0,63

1

Навесы / точные

0,8 / 34,2%

3 / 33%



* — здесь и далее в среднем за 90 минут. По данным WyScout.

ЛИДЕР ПО ПОТЕРЯМ

У Дзюбы 13 обрезов — в два раза больше, чем у Ткачева, который занял второе место по потерям в этом матче (6). Бессмысленно придираться к тому, что точность передач Артема в этой встрече упала с 70 процентов до 48. Футболисты «Зенит» старались быстро возвращать себе мяч и перекрывалиигроков «Арсенала». Обострить момент у Дзюбы получилось всего два раза, но туляки спокойно могли забивать в обоих случаях. Особенно Эванс Кангва, которому Дзюба вырезал мяч с фланга после отбора у Кришито.

30 процентов точных передач вперед — низкий показатель для игрока атаки. Но от Артема требовалось цепляться за мяч. Остальным, в том числе и передачами вперед, занимались Кангва и Ткачев.

ОШИБКА В ОБОРОНЕ

Леандро Паредес забил с углового, и Дзюба помешал голкиперу хозяев Михаилу Левашову сориентироваться и предотвратить взятие ворот. Артем не дотянулся до мяча, хотя рост и отсутствие оппонентов должны были ему в этом помочь.

ДОЛГОЖДАННЫЙ ГОЛ

В моменте с третьим голом «Арсенала» атака началась с кросса Сунзу в штрафную, где Иванович позволил Дзюбе принять мяч. Серб среагировал на второе движение Артема, который, видимо, хотел пробить. Но атака получила развитие — мяч подхватил Горан Чаушич и сильно пробил. Мяч попал в перекладину, и Дзюба первым подоспел на добивание. Скорее всего, сказалась усталость защитников «Зенита». В этом плане Иванович не был одинок — остальные стояли и смотрели, как Дзюба бежит забивать.

<blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="ru" dir="ltr">Ну и сам гол Артема - он всегда ловит отскок. А Ивановичу нужно было не дать Дзюбе принять мяч в штрафной - тогда бы три очка были в кармане. <a href="https://t.co/mejygTykc5">pic.twitter.com/mejygTykc5</a></p>— Igor Novikov (@_novikov_igor) <a href="https://twitter.com/_novikov_igor/status/988170342240866304?ref_src=twsrc%5Etfw">22 апреля 2018 г.</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

ВЫВОД