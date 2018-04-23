Король единоборств. Как Дзюба сыграл против «Зенита»
Анализируем действия форварда «Арсенала» в матче с «Зенитом».
Анализируем действия форварда «Арсенала» в матче с «Зенитом».
ПОЗИЦИЯ
Главный тренер туляков Миодраг Божович выпустил Артема Дзюбу на острие в схеме 4−2−3−1. «Арсенал» здорово пользовался длинными передачами и выходил из обороны за счет отличного первого паса Стоппилы Сунзу. Дзюба был одним из главных адресатов для этих передач. Артем часто открывался на флангах и полуфлангах, где легче было выиграть верховую борьбу у Доменико Кришито, Игоря Смольникова или страхующих их Леандро Паредеса и Александра Ерохина.
Именно оттуда и пришел первый гол «Арсенала». Дзюба получил мяч на левом краю, за счет дриблинга обыграл оппонента и, приблизившись к штрафной, отдал его Игорю Горбатенко, который завершил проход отличным ударом.
Постоянное движение Дзюбы на чужой половине поля отразилось на карте средних позиций. Ближе Артема к чужим воротам оказывался Сергей Ткачев. Он удачно открывался в оставленные Дзюбой свободные зоны. Эта тактика сработала при втором голе, когда позиционная атака туляков завершилась навесом в штрафную. Кришито решил помочь Михе Мевле переиграть в воздухе Артема, но только усугубил ситуацию. Итальянец оставил в одиночестве Ткачева и, выиграв мяч у Дзюбы, случайно скинул его Сергею. В этом эпизоде нападающий «Арсенала» отлично сработал, сумев отвлечь на себя сразу двух защитников, тем самым оставив пространство для Ткачева.
ЕДИНОБОРСТВА
Главная характеристика полезности Дзюбы в этом матче. Артем здорово боролся за мяч. Он принял участие в 58 единоборствах в этой игре. Второе место по этому показателю у его визави Антона Заболотного (29). Но форвард «Зенита» выиграл всего девять из них, а Дзюба — 29!
Артем переиграл всю оборону «Зенита», уступив лишь Мевле (четыре выигранных единоборства против пяти). Дзюбе не всегда приходилось бороться за мяч в штрафной, где за ним следила связка Иванович — Мевля. Головой он пробил только однажды — в самой концовке, перевисев в воздухе словенского защитника «Зенита». При этом Артем спокойно выигрывал верховую борьбу на подступах к штрафной и полуфлангах, помогая одноклубникам цепляться за мяч и организовывать атаки. С этим Роберто Манчини так и не сумел ничего сделать.
СРАВНИТЕЛЬНАЯ СТАТИСТИКА ДЗЮБЫ В ЭТОМ СЕЗОНЕ (РФПЛ+Кубок+ЛЕ)
|Показатель
|31 матч за «Зенит» и «Арсенал»
|90 минут в игре «Арсенал» — «Зенит»
|Удары / в створ
|1,2 / 46,3%*
|2 / 50%
|Передачи / точные
|26,5 / 70,7%
|29 / 48%
|Обводки / успешные
|3,8 / 62,8%
|7 / 86%
|Единоборства / выиграно
|40,4 / 36,6%
|58 / 57%
|Верховые единоборства / выиграно
|10,7 / 43,9%
|15 / 40%
|Касания в штрафной
|4,36
|8
|Передачи под удар
|0,63
|1
|Навесы / точные
|0,8 / 34,2%
|3 / 33%
* — здесь и далее в среднем за 90 минут. По данным WyScout.
ЛИДЕР ПО ПОТЕРЯМ
У Дзюбы 13 обрезов — в два раза больше, чем у Ткачева, который занял второе место по потерям в этом матче (6). Бессмысленно придираться к тому, что точность передач Артема в этой встрече упала с 70 процентов до 48. Футболисты «Зенит» старались быстро возвращать себе мяч и перекрывалиигроков «Арсенала». Обострить момент у Дзюбы получилось всего два раза, но туляки спокойно могли забивать в обоих случаях. Особенно Эванс Кангва, которому Дзюба вырезал мяч с фланга после отбора у Кришито.
30 процентов точных передач вперед — низкий показатель для игрока атаки. Но от Артема требовалось цепляться за мяч. Остальным, в том числе и передачами вперед, занимались Кангва и Ткачев.
ОШИБКА В ОБОРОНЕ
Леандро Паредес забил с углового, и Дзюба помешал голкиперу хозяев Михаилу Левашову сориентироваться и предотвратить взятие ворот. Артем не дотянулся до мяча, хотя рост и отсутствие оппонентов должны были ему в этом помочь.
ДОЛГОЖДАННЫЙ ГОЛ
В моменте с третьим голом «Арсенала» атака началась с кросса Сунзу в штрафную, где Иванович позволил Дзюбе принять мяч. Серб среагировал на второе движение Артема, который, видимо, хотел пробить. Но атака получила развитие — мяч подхватил Горан Чаушич и сильно пробил. Мяч попал в перекладину, и Дзюба первым подоспел на добивание. Скорее всего, сказалась усталость защитников «Зенита». В этом плане Иванович не был одинок — остальные стояли и смотрели, как Дзюба бежит забивать.
ВЫВОД
Суперполезный матч в исполнении Дзюбы, который был причастен ко всем трем голам «Арсенала», а также помог организовать еще два почти стопроцентных момента. Но главная его заслуга — большое количество выигранных единоборств, без которых туляки вряд ли бы получили столько возможностей для проведения атак.
|Миодраг Божович
|Роберто Манчини
|
|
|
|
|4
|Желтые карточки
|1
|0
|Красные карточки
|0
|5
|Голевые моменты
|6
|8
|Удары (всего)
|9
|3
|Удары в створ
|4
|2
|Штанги, перекладины
|0
|8
|Угловые
|6
|16
|Фолы
|7
|2
|Офсайды
|3
|Главный судья
|Владимир Москалев (Воронеж, Россия)
|Боковой судья
|Александр Богданов (Верея, Россия)
|Боковой судья
|Арам Петросян (Бронницы, Россия)