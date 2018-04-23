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10:06 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Король единоборств. Как Дзюба сыграл против «Зенита»

Анализируем действия форварда «Арсенала» в матче с «Зенитом».

Источник: РИА "Новости"

ПОЗИЦИЯ

Главный тренер туляков Миодраг Божович выпустил Артема Дзюбу на острие в схеме 4−2−3−1. «Арсенал» здорово пользовался длинными передачами и выходил из обороны за счет отличного первого паса Стоппилы Сунзу. Дзюба был одним из главных адресатов для этих передач. Артем часто открывался на флангах и полуфлангах, где легче было выиграть верховую борьбу у Доменико Кришито, Игоря Смольникова или страхующих их Леандро Паредеса и Александра Ерохина.

Именно оттуда и пришел первый гол «Арсенала». Дзюба получил мяч на левом краю, за счет дриблинга обыграл оппонента и, приблизившись к штрафной, отдал его Игорю Горбатенко, который завершил проход отличным ударом.

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Постоянное движение Дзюбы на чужой половине поля отразилось на карте средних позиций. Ближе Артема к чужим воротам оказывался Сергей Ткачев. Он удачно открывался в оставленные Дзюбой свободные зоны. Эта тактика сработала при втором голе, когда позиционная атака туляков завершилась навесом в штрафную. Кришито решил помочь Михе Мевле переиграть в воздухе Артема, но только усугубил ситуацию. Итальянец оставил в одиночестве Ткачева и, выиграв мяч у Дзюбы, случайно скинул его Сергею. В этом эпизоде нападающий «Арсенала» отлично сработал, сумев отвлечь на себя сразу двух защитников, тем самым оставив пространство для Ткачева.

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ЕДИНОБОРСТВА

Главная характеристика полезности Дзюбы в этом матче. Артем здорово боролся за мяч. Он принял участие в 58 единоборствах в этой игре. Второе место по этому показателю у его визави Антона Заболотного (29). Но форвард «Зенита» выиграл всего девять из них, а Дзюба — 29!

График единоборств Дзюбы в матче с «Зенитом». Фото «СЭ» | Источник: Спорт-Экспресс

Артем переиграл всю оборону «Зенита», уступив лишь Мевле (четыре выигранных единоборства против пяти). Дзюбе не всегда приходилось бороться за мяч в штрафной, где за ним следила связка Иванович — Мевля. Головой он пробил только однажды — в самой концовке, перевисев в воздухе словенского защитника «Зенита». При этом Артем спокойно выигрывал верховую борьбу на подступах к штрафной и полуфлангах, помогая одноклубникам цепляться за мяч и организовывать атаки. С этим Роберто Манчини так и не сумел ничего сделать.

СРАВНИТЕЛЬНАЯ СТАТИСТИКА ДЗЮБЫ В ЭТОМ СЕЗОНЕ (РФПЛ+Кубок+ЛЕ)

Показатель
31 матч за «Зенит» и «Арсенал»
90 минут в игре «Арсенал» — «Зенит»
Удары / в створ
1,2 / 46,3%*
2 / 50%
Передачи / точные
26,5 / 70,7%
29 / 48%
Обводки / успешные
3,8 / 62,8%
7 / 86%
Единоборства / выиграно
40,4 / 36,6%
58 / 57%
Верховые единоборства / выиграно
10,7 / 43,9%
15 / 40%
Касания в штрафной
4,36
8
Передачи под удар
0,63
1
Навесы / точные
0,8 / 34,2%
3 / 33%

* — здесь и далее в среднем за 90 минут. По данным WyScout.

ЛИДЕР ПО ПОТЕРЯМ

У Дзюбы 13 обрезов — в два раза больше, чем у Ткачева, который занял второе место по потерям в этом матче (6). Бессмысленно придираться к тому, что точность передач Артема в этой встрече упала с 70 процентов до 48. Футболисты «Зенит» старались быстро возвращать себе мяч и перекрывалиигроков «Арсенала». Обострить момент у Дзюбы получилось всего два раза, но туляки спокойно могли забивать в обоих случаях. Особенно Эванс Кангва, которому Дзюба вырезал мяч с фланга после отбора у Кришито.

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30 процентов точных передач вперед — низкий показатель для игрока атаки. Но от Артема требовалось цепляться за мяч. Остальным, в том числе и передачами вперед, занимались Кангва и Ткачев.

ОШИБКА В ОБОРОНЕ

Леандро Паредес забил с углового, и Дзюба помешал голкиперу хозяев Михаилу Левашову сориентироваться и предотвратить взятие ворот. Артем не дотянулся до мяча, хотя рост и отсутствие оппонентов должны были ему в этом помочь.

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ДОЛГОЖДАННЫЙ ГОЛ

В моменте с третьим голом «Арсенала» атака началась с кросса Сунзу в штрафную, где Иванович позволил Дзюбе принять мяч. Серб среагировал на второе движение Артема, который, видимо, хотел пробить. Но атака получила развитие — мяч подхватил Горан Чаушич и сильно пробил. Мяч попал в перекладину, и Дзюба первым подоспел на добивание. Скорее всего, сказалась усталость защитников «Зенита». В этом плане Иванович не был одинок — остальные стояли и смотрели, как Дзюба бежит забивать.

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ВЫВОД

Суперполезный матч в исполнении Дзюбы, который был причастен ко всем трем голам «Арсенала», а также помог организовать еще два почти стопроцентных момента. Но главная его заслуга — большое количество выигранных единоборств, без которых туляки вряд ли бы получили столько возможностей для проведения атак.

Арсенал Т 3:3
Первый тайм: 2:1
Зенит
22.04.2018, 14:00 Зрители: 17650 основной раунд: 27-й тур Арсенал
Главные тренеры
Миодраг Божович Роберто Манчини
Голы
3′ Игорь Горбатенко 23
45′ Сергей Ткачев 11
88′ Артем Дзюба 24
5 Леандро Паредес 36′
14 Далер Кузяев (Л. Паредес) 82′
14 Далер Кузяев (Э. Ригони, Д. Кришито) 83′
Составы
Михаил Левашов 36
Виктор Альварес 21
Максим Беляев 6
Стоппила Сунзу 13
Эванс Кангва 10
23′ 77′ Игорь Горбатенко 23
Артем Дзюба 24
Горан Чаушич 20
57′ Кирилл Комбаров (к) 9
Анри Хагуш 14
81′ 90′ Михаил Александров 77
Игорь Шевченко 88
45+1′ 85′ Сергей Ткачев 11
Кантемир Берхамов 7
1 Юрий Лодыгин
60 Бранислав Иванович
4 Доменико Кришито (к)
23 Миха Мевля
5 Леандро Паредес
21 Александр Ерохин
29 Антон Заболотный
11 Себастьян Дриусси 27′
80 Илья Скроботов 24′
19 Игорь Смольников
8 Матиас Краневиттер 59′
10 Эмилиано Ариэль Ригони
7 Дмитрий Полоз 66′
14 Далер Кузяев
Статистика
4 Желтые карточки 1
0 Красные карточки 0
5 Голевые моменты 6
8 Удары (всего) 9
3 Удары в створ 4
2 Штанги, перекладины 0
8 Угловые 6
16 Фолы 7
2 Офсайды 3
Судьи
Главный судья Владимир Москалев (Воронеж, Россия)
Боковой судья Александр Богданов (Верея, Россия)
Боковой судья Арам Петросян (Бронницы, Россия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
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