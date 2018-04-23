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10:22 (мск), источник: Чемпионат.com

«К концу игры у Слуцкого садились батарейки, и он переставал качаться»

Мы разыскали самого результативного и весёлого аргентинца в истории чемпионата России. Это интервью поднимет вам настроение!

Источник: Чемпионат.com

Шесть лет прошло с тех пор, как он покинул Россию и пять — как завершил карьеру футболиста, но в памяти наших болельщиков Брака остался надолго. Как такого забудешь?! Пышная грива, эффектные голы и море позитива — в этого неунывающего парня трудно было не влюбиться.

Теперь Бракамонте тренер — наставляет пацанов 2001 рождения в академии родного клуба «Бока Хуниорс», но и Россию, где провёл девять лет, Эктор не забывает. Мало того, летом собирается к нам в гости… с концертами.

— Вообще-то, главной целью моего визита в Россию будет чемпионат мира, — уточняет бывший нападающий «Москвы», «Терека» и «Ростова». — Я аккредитован на турнире от канала FW, с которым сотрудничаю два года. А в свободное от игр и съёмок время планируем прокатиться по городам страны с нашим блюз-бэндом. Идея такого мини-тура пришла в голову моему другу Омару, живущему в Москве. Если кому-то интересно, анонсы концертов можно будет найти в «Твиттере» и «Инстаграме» в аккаунте @PopiBraca.

Вторая страсть Бракамонте Фото: из личного архива Эктора Бракамонте | Источник: Чемпионат.com

— Что-то из русской музыки в плей-листе вашего смартфона есть?
— «Чайф». После «Аргентина — Ямайка — 5:0» я их фан. Мне даже посчастливилось познакомиться с лидером группы Владимиром Шахриным — это случилось на фестивале «Крылья». Он рассказал предысторию появления хита.

— Откуда у вас любовь к музыке?
— Из раннего детства. В моей семье были профессиональные музыканты. Они часто играли на домашних торжествах. Глядя на них, я тоже приобщился к искусству.

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— Валерий Петраков не обижался на вас за песню «Тюрьма Петракова»?
— Так в ней же нет ничего плохого про тренера! А то, что тогда я видел Петракова чаще, чем собственную жену, так это чистая правда. В сезоне-2004 четыре дня в неделю я ночевал на базе «Торпедо-Металлурга» и только три — дома. Календарь был плотный — чемпионат, Кубок. За два дня до матча нас запирали в «тюрьме». Теперь уже могу признаться: иногда Валерий позволял мне тайком сбежать домой — при условии, что никому из партнёров ничего не скажу. Надеюсь, он не обидится за то, что выдал нашу тайну (смеётся). Всё-таки столько лет прошло.

— Кто ещё из футбольных персонажей фигурирует в вашем репертуаре?
— Есть песня про Марадону, довольно известная в Аргентине. Называется «DAM, El Capitan». Пишу рассказы на футбольную тематику. Они вошли в книгу «Бумажный мяч II», которая скоро выйдет в печать.

— С партнёрами по «Москве» посмеивались над раскачиваниями Слуцкого на лавке?
— Это выглядело забавно! Чем сильнее он нервничал, тем энергичнее качался. Ближе к концу матча силы покидали Леонида — внутренние батарейки садились, — и тогда он уже сидел неподвижно. Ну, почти неподвижно… Я очень признателен Слуцкому за всё, что он для меня сделал, и горжусь дружбой с ним. Обязательно свидимся в России.

— Слуцкий — самый весёлый тренер в вашей карьере?
— Не самый забавный, но самый симпатичный. В Аргентине мне встречались более безбашенные и сумасшедшие типы, чем Леонид.

С Леонидом Слуцким и Олегом Яровинским Фото: из личного архива Эктора Бракамонте | Источник: Чемпионат.com

— Сосед по комнате поляк Мариуш Йоп никогда не порывался выбросить вашу гитару?
— Что вы! Когда он только появился, я сразу предупредил: «Здесь я хозяин, без моего разрешения даже пукнуть не смей!». В шутку, конечно. На самом деле мы отлично ладили. Он никогда не жаловался на шум… Просто молча уходил куда подальше, когда я начинал музицировать.

Бракамонте против ветеранской сборной Украины Фото: из личного архива Эктора Бракамонте | Источник: Чемпионат.com

— Олег Блохин часто кормил команду байками о своём славном прошлом?
— К Блохину я испытывал противоречивые чувства, от любви до ненависти. Меня веселило, как он сердится, и иногда я умышленно его злил. У нас случались разногласия, но в работе мы были объединены общей целью и всегда стремились вперёд — каждый по-своему. Как бы то ни было, я очень уважаю этого человека.

— «Ранний» Божович тоже козырял фривольными шуточками?
— Миодраг бывал очень занятным, но во время работы был сама серьёзность. Мне тоже нравится шутить — на любые темы, не обязательно про секс. Может быть, поэтому мы прекрасно понимали друг друга.

— Один ваш бывший одноклубник, Самедов, в прошлом году впервые стал чемпионом России, второй, Тарасов, в этом сезоне, похоже, выиграет титул…
— Так это же я всему научил Самедова и Тарасова (хохочет)! А если серьёзно, я очень рад успехам экс-партнёров, и не только в плане титулов. Меня переполняла гордость, когда «Ростов» побеждал «Баварию». Приятно видеть в еврокубках Набабкина и Самедова, Смольникова и Полоза. Они большие молодцы. Здорово, что парни достигли такого уровня.

— Набабкин уже в «Москве» был скрытым хохмачом?
— О, Кирилл тогда был совсем юн и больше всех страдал от моих подколок. У меня сохранился контакт с Набабкиным и другими ребятами. За всеми слежу по мере возможностей, за всех болею.

— Тарасов пользовался бешеной популярностью у девушек?
— Мы отыграли вместе всего один год. Кажется, он был женат.

— Второй женой Дмитрия была известная в России телеведущая.
— Правда?! Раньше я как-то не следил за его личной жизнью, но теперь обязательно «погуглю» его жён (смеётся).

Когда Белоус отпустил Семака в «Рубин», я был вне себя от злости! Сказал Юрию: «Только что ты продал 50% нашей команды!»

— В курсе, что у Семака уже восемь детей?
— Семак всегда был первым и лучшим. Если надо было бежать, он был первым. Если надо было играть, он был первым. Если надо было говорить, он говорил первым. Если шли на пиво, он шёл первым, ха-ха! Уже тогда у Сергея было пять детей. Не удивлюсь, если в ближайшее время он станет дедушкой. Семак — лучший футболист, который играл со мной, а я играл со многими аргентинскими звёздами. Он лучше всех! (Последние две фразы Эктор произнёс по-русски. — Прим. «Чемпионата».)

— С Макси Лопесом и Пабло Баррьентесом видитесь?
— Макси последний раз видел на его свадьбе (Лопес и модель Ванда Нара прожили в браке с 2008 по 2013 год, после чего она ушла к другому аргентинскому нападающему, Мауро Икарди. — Прим. «Чемпионата»). У нас сохранились хорошие отношения, время от времени обмениваемся сообщениями, но он почти не бывает в Аргентине. А с Пабло живём в Буэнос-Айресе не только в одном доме — на одном этаже. Для меня Баррьентос — сосед, друг и сын в одном лице. Он сейчас в Мексике играет.

— Юрий Белоус всё, что обещал, выполнил?
— Юрий — мой друг! Когда я только приехал в Москву, он был очень любезен и гостеприимен со мной и моей семьёй. У нас сложились хорошие отношения, в том числе как у начальника и подчинённого. Как президента ФК «Москва» мне не в чем его упрекнуть… кроме одного. Когда он отпустил Семака в «Рубин», я был вне себя от злости! Сказал Юрию: «Только что ты продал 50% нашей команды!». Ладно, это управленческие дела, о которых не мне судить. Мы до сих пор на связи с Юрием. Встречаемся, когда он приезжает в Аргентину или я в Россию. Надеюсь, летом он пригласит меня к себе на дачу — на шашлыки!

С Луишем Фигу и Юрием Белоусом Фото: из личного архива Эктора Бракамонте | Источник: Чемпионат.com
Байдачный чаще говорил «блед», чем «привет»

— Как себя чувствовали в Грозном?
— Никогда не испытывал страха в Чечне. Мы гуляли по Грозному без охраны, заглядывали с бразильцами в ресторан в центре города — никаких проблем! Нет, правда, мне было комфортно там. Сожалею, что не смог в полной мере отплатить клубу за всё добро, что он для меня сделал. Рамзан очень великодушен со своим народом. Кадыров меня пригласил и полностью выполнил все свои обещания. «Терек» заботился обо мне и делал всё возможное, чтобы семья чувствовала себя как дома. Это лучший подарок, который я получил в Грозном.

— Увольняя легендарного Руда Гуллита, «Терек» недвусмысленно намекнул, что тот больше думал о барах и дискотеках, чем о работе. В Кисловодске есть злачные места?
— В Кисловодске и правда не много такого рода заведений… зато их достаточно в Пятигорске (смеётся)! Иногда мы срывались туда развеяться — всего-то 40 километров. Но я в этих похождениях редко участвовал — почти всё свободное время проводил с домашними.

— Вячеслав Грозный соответствовал своей фамилии?
— Я не очень долго с ним работал, чтобы хорошо узнать как человека. Два месяца находился на реабилитации в Германии. Лезгинку в его исполнении видел только по телевизору.

— Чем запомнился Анатолий Байдачный?
— Мне кажется, он чаще говорил «блед», чем «привет». В его устах это звучало забавно.

— Вас самого сравнивали с Пушкиным. Читали что-то из Александра Сергеевича, может, в музей его имени заглядывали?
— Я не был знаком с его творчеством, пока русский друг не презентовал «Евгения Онегина» в испанском переводе. У Пушкина и «позаимствовал» бакенбарды. Мне льстили сравнения с таким великим человеком.

С Густаво Пинто Эктор играл в Москве, а теперь работает в академии «Бока Хуниорс» Фото: из личного архива Эктора Бракамонте | Источник: Чемпионат.com

— Худший момент в России?
— Первая неделя в Москве. Команда находилась в ужасном состоянии, семья с трудом адаптировалась в новой стране, а меня угораздило получить травму. Все мыслимые неприятности свалились на голову сразу.

— А самый счастливый?
— День, когда я оставлял «Москву», — самый счастливый и самый грустный одновременно. Своей искренней любовью и уважением коллеги, руководство, болельщики дали мне понять, что я не зря прожил эти годы в клубе. В тот день я осознал, что не напрасно в своё время пустился в российское приключение. Это был очень трогательный момент. И невыносимо печальный — ведь я уходил из дома.

— Самый красивый гол — «Спартаку»?
Не-а, самый красивый я забил Сергею Козко — на тренировке. Гол «Спартаку» тоже был неплох, но главное — очень важный. У меня сохранилась масса воспоминаний о той игре — возможно, лучшей для меня в России. Но в плане зрелищности вне конкуренции один «испанский» гол (в 1999—2000 годах Бракамонте играл за «Бадахос». — Прим. «Чемпионата»).

— С кем из известных личностей судьба сводила в России?
— Для меня нет большего авторитета, чем Марадона. Мы с ним и прежде были знакомы, и я был очень рад увидеть Диего в Грозном на открытии стадиона.

— В Аргентине он действительно божество?
— Марадона — единственный в истории человек, который объединил и сделал счастливой всю Аргентину. В истории моей страны не было ничего подобного. Диего — мой кумир, номер один на все времена, вне конкуренции. Представьте, что чувствовал я, когда молодым парнем пришёл в «Боку». В 1997 году мы были одноклубниками, с ума сойти! Ощущение нереальности происходящего не покидало меня. Впоследствии мы не раз виделись с Диего.

— А с Месси?
— Нет, с Лео не знакомы. Вживую видел его только в матчах за сборную. Единственное, чего Месси не хватает, это Кубка мира. Хоть бы он его выиграл в России! Лео заслуживает этого как никто другой.

Тренер Бракамонте и его подопечные Фото: из личного архива Эктора Бракамонте | Источник: Чемпионат.com
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