«Спартак»: после провала
Сегодня завершается 27-й тур чемпионата России.
Сегодня завершается 27-й тур чемпионата России.
«СПАРТАК» — «АХМАТ»
23 апреля. Москва. «Открытие Арена». 19.30 (НАШ ФУТБОЛ. Матч ТВ).
Судья: Вилков (Нижний Новгород).
ПОТЕРИ
«Спартак»: Ананидзе, Джикия, Мельгарехо (все — травма), Кутепов (дисквалификация).
«Ахмат»: Филипе Сампайю (травма), Иванов (дисквалификация).
ПОД СОМНЕНИЕМ
«Спартак»: Таски, Тигиев, Тимофеев.
«Ахмат»: Садаев.
НОВОСТИ КОМАНД
· Команда Массимо Карреры в среду уступила «Тосно» в ½ финала Кубка России в серии послематчевых пенальти (1:1, по пен. — 4:5).
· На прошлой неделе к тренировкам вернулись два голкипера — Александр Селихов и Артем Ребров. Защитник Георгий Джикия и полузащитник Жано Ананидзе работали по индивидуальной программе.
· Перед игрой с «Ахматом» пройдет акция «Футбол на благо» и «Мир равных возможностей». Футболистов московского клуба на игру выведут дети с синдромом Дауна. Акция организована «Спартаком»,
· В среду грозненцы отобрали очки у «Локомотива» (0:0).
· КДК РФС по итогам матча со «СКА-Хабаровск» оштрафовал «Ахмат» на 60 тысяч рублей за использование микрофона для поддержки команды.
СТАТИСТИЧЕСКИЕ ФАКТЫ
8 голов забил в ворота «Ахмата» Денис Глушаков. Капитан «Спартака» с отрывом лидирует в списке главных обидчиков грозненского клуба. Шесть мячей записал на свой счет немец Кевин Кураньи, выступавший за «Динамо».
10 лет назад Игорь Ледяхов в трех матчах исполнял обязанности главного тренера «Спартака» и ни разу не проиграл (+1=2−0, мячи 4−3).
ЦИТАТЫ
Андрей ЕЩЕНКО, защитник «Спартака»:
— С «Ахматом» нужно играть в свой футбол и реализовывать моменты, не делать ошибок нелепых. Выдумывать ничего не нужно. И тогда все будет хорошо. Очень ждем, что болельщики в понедельник придут поддержать и будет полный стадион.
Игорь ЛЕДЯХОВ, и.о. главного тренера «Ахмата»:
— Сыграет ли нам на руку поражение «Спартака» в Кубке России? «Спартак» — наш ведущий клуб. Будем настраиваться — наше положение обязывает набирать очки. Получится — хорошо. Выйдем и сыграем на победу.
ПРОГНОЗ
Денис КОЛОДИН,
2:0 После вылета из Кубка футболистам устроят взбучку болельщики, тренеры, руководство. Поэтому «Спартак» должен спокойно обыграть «Ахмат».
Гоша ЧЕРНОВ, корреспондент «СЭ».
1:1 У «Спартака» не вовремя наступил игровой спад, а «Ахмат», напротив, после тренерской перестановки снова стал показывать результат. Год назад грозненцы попали под чемпионский праздник в Тушине, сейчас у «Спартака» будут другое настроение и другая игра.