«Спартак»: после провала

Источник: РИА "Новости"

«СПАРТАК» — «АХМАТ»

23 апреля. Москва. «Открытие Арена». 19.30 (НАШ ФУТБОЛ. Матч ТВ).

Судья: Вилков (Нижний Новгород).

«Спартак» — «Ахмат». Ориентировочные составы. Фото «СЭ» | Источник: Спорт-Экспресс

ПОТЕРИ

«Спартак»: Ананидзе, Джикия, Мельгарехо (все — травма), Кутепов (дисквалификация).

«Ахмат»: Филипе Сампайю (травма), Иванов (дисквалификация).

ПОД СОМНЕНИЕМ

«Спартак»: Таски, Тигиев, Тимофеев.

«Ахмат»: Садаев.

НОВОСТИ КОМАНД

· Команда Массимо Карреры в среду уступила «Тосно» в ½ финала Кубка России в серии послематчевых пенальти (1:1, по пен. — 4:5).

· На прошлой неделе к тренировкам вернулись два голкипера — Александр Селихов и Артем Ребров. Защитник Георгий Джикия и полузащитник Жано Ананидзе работали по индивидуальной программе.

· Перед игрой с «Ахматом» пройдет акция «Футбол на благо» и «Мир равных возможностей». Футболистов московского клуба на игру выведут дети с синдромом Дауна. Акция организована «Спартаком», фан-клубом и инициативной группой болельщиков.

· В среду грозненцы отобрали очки у «Локомотива» (0:0).

· КДК РФС по итогам матча со «СКА-Хабаровск» оштрафовал «Ахмат» на 60 тысяч рублей за использование микрофона для поддержки команды.

СТАТИСТИЧЕСКИЕ ФАКТЫ

8 голов забил в ворота «Ахмата» Денис Глушаков. Капитан «Спартака» с отрывом лидирует в списке главных обидчиков грозненского клуба. Шесть мячей записал на свой счет немец Кевин Кураньи, выступавший за «Динамо».

10 лет назад Игорь Ледяхов в трех матчах исполнял обязанности главного тренера «Спартака» и ни разу не проиграл (+1=2−0, мячи 4−3). Красно-белые под руководством нынешнего тренера «Ахмата» поделили очки с «Амкаром» (1:1) и «Динамо» (1:1) и одолели одноклубников из Нальчика (2:1).

ЦИТАТЫ

Андрей ЕЩЕНКО, защитник «Спартака»:

— С «Ахматом» нужно играть в свой футбол и реализовывать моменты, не делать ошибок нелепых. Выдумывать ничего не нужно. И тогда все будет хорошо. Очень ждем, что болельщики в понедельник придут поддержать и будет полный стадион.

Игорь ЛЕДЯХОВ, и.о. главного тренера «Ахмата»:

— Сыграет ли нам на руку поражение «Спартака» в Кубке России? «Спартак» — наш ведущий клуб. Будем настраиваться — наше положение обязывает набирать очки. Получится — хорошо. Выйдем и сыграем на победу.

ПРОГНОЗ

Денис КОЛОДИН, экс-защитник «Динамо» и сборной России, бронзовый призер Euro-2008.

2:0 После вылета из Кубка футболистам устроят взбучку болельщики, тренеры, руководство. Поэтому «Спартак» должен спокойно обыграть «Ахмат».

Гоша ЧЕРНОВ, корреспондент «СЭ».