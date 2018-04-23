Муса — Мусаев — 2:1. Как ЦСКА обыграл «Краснодар»
Точные удары нападающего ЦСКА Ахмеда Мусы нивелировали умные решения главного тренера «Краснодара» Мурада Мусаева.
Точные удары нападающего ЦСКА Ахмеда Мусы нивелировали умные решения главного тренера «Краснодара» Мурада Мусаева.
ВАНДЕРСОН — НЕ СМОЛОВ
Об этом матче — по сути, отборочном в Лигу чемпионов, — заговорили еще по ходу предыдущего тура. Тогда судья, чье имя уже не вспомнить, зато «подвиг» войдет в историю, нарисовал Федору Смолову дисквалификацию за выдуманное нарушение правил. Несправедливо обвиненный футболист так и не добился ни правды, ни даже понимания от
Сейчас, после игры, уже можно уверенно сказать: Смолова «быкам» не хватило. Выдвинутый вперед Вандерсон в нескольких фрагментах сыграл шикарно, особенно в дебюте, когда прошмыгнул сквозь четверых или пятерых армейцев и перевел мяч свободному партнеру. Но и эта передача, и все прочие в острых ситуациях, и удары по воротам у него неизменно выходили неточными. Во втором тайме это стало буквально лезть в глаза: дважды Вандерсон выскакивал на убойную позицию — и не попадал в створ. Смолов, скорей всего, хотя бы один такой момент наверняка реализовал бы — и исход мог быть предрешен задолго до того, как пошла невиданная «пруха» у Мусы.
ЧЕТЫРЕ ЧЕТВЕРТИ
Игра условно разбилась на четыре отрезка. Первый прошел на условиях «Краснодара», вдохновенно проводившего контратаки. Второй, вплоть до перерыва, — под диктовку ЦСКА, и уже у ворот гостей, несмотря на холодную погоду, становилось знойно и потно. Начало второго тайма краснодарцы, вняв тренерским советам, отыграли сверхактивно: поджимали соперников прессингом, пронзали их линии проникающими передачами. И забили — оглушительно просто, отрезав «стенкой» всю оборону, и еще минут пятнадцать господствовали на поле, имея немало возможностей довести дело до разгрома.
Но затем армейцы отошли от шока и разозлились, а краснодарцы, видимо, этот момент прозевали — и не успели собраться. Четвертый отрезок раскололся на куски, в которых индивидуальное мастерство и воля москвичей преодолели не всегда уравновешенную краснодарскую страсть. Иллюстративными получились оба гола Мусы. В первом Рамирес
Интересно получается, кстати: Смолову ни за что горчичник выписали, а шведу за явную грубость не сделали даже устного внушения. Чудны вы, российские арбитры.
БРАВО, ТРЕНЕРЫ!
Оба тренера за этот матч заслуживают восклицательных знаков. Мусаев верно подметил слабости его команды, и после перерыва «Краснодар», руководствуясь подсказками, полностью подчинил игру. Но и Ганчаренко не стоял на бровке боковым флажком, а разбирался в проблемах, и его коррективы тоже кардинально повлияли на сюжет. Сняв третьего центрального защитника в угоду атаке, тренер ЦСКА явно расшевелил своих игроков, и как раз с выходом Натхо они встряхнулись и помчались исправлять положение.
Важный показатель тренерского труда — командный и игроцкий рост. И в этом плане оба наставника на высоте. Армейцам вроде бы уже некуда прибавлять, их потенциал был сполна реализован Слуцким — и тем не менее даже на рекордных для российского футбола высотах Ганчаренко ухитряется еще по
Может быть, в том и подтекст итогового счета, что Ганчаренко работает уже полтора сезона, а Мусаев только взялся за дело. Поэтому у армейцев уже есть искомый результат (по крайней мере, близок), а у южан все впереди.
|Виктор Гончаренко
|Мурад Мусаев
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|1
|Желтые карточки
|1
|0
|Красные карточки
|0
|6
|Голевые моменты
|2
|15
|Удары (всего)
|10
|8
|Удары в створ
|3
|1
|Штанги, перекладины
|0
|6
|Угловые
|1
|8
|Фолы
|18
|1
|Офсайды
|3
|Главный судья
|Сергей Лапочкин (Санкт-Петербург, Россия)
|Боковой судья
|Алексей Воронцов (Ярославль, Россия)
|Боковой судья
|Алексей Ширяев (Ставрополь, Россия)