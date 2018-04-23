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09:49 (мск), источник: Советский спорт

Муса — Мусаев — 2:1. Как ЦСКА обыграл «Краснодар»

Точные удары нападающего ЦСКА Ахмеда Мусы нивелировали умные решения главного тренера «Краснодара» Мурада Мусаева.

Источник: РИА "Новости"

ВАНДЕРСОН — НЕ СМОЛОВ

Об этом матче — по сути, отборочном в Лигу чемпионов, — заговорили еще по ходу предыдущего тура. Тогда судья, чье имя уже не вспомнить, зато «подвиг» войдет в историю, нарисовал Федору Смолову дисквалификацию за выдуманное нарушение правил. Несправедливо обвиненный футболист так и не добился ни правды, ни даже понимания от контрольно-карательных органов. Которые, прикрывшись, словно лопухом в конфузной ситуации, сделанным на коленке регламентом, отказались аннулировать липовый штраф. Против ЦСКА лучший бомбардир «Краснодара» сыграть не смог.

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Сейчас, после игры, уже можно уверенно сказать: Смолова «быкам» не хватило. Выдвинутый вперед Вандерсон в нескольких фрагментах сыграл шикарно, особенно в дебюте, когда прошмыгнул сквозь четверых или пятерых армейцев и перевел мяч свободному партнеру. Но и эта передача, и все прочие в острых ситуациях, и удары по воротам у него неизменно выходили неточными. Во втором тайме это стало буквально лезть в глаза: дважды Вандерсон выскакивал на убойную позицию — и не попадал в створ. Смолов, скорей всего, хотя бы один такой момент наверняка реализовал бы — и исход мог быть предрешен задолго до того, как пошла невиданная «пруха» у Мусы.

ЧЕТЫРЕ ЧЕТВЕРТИ

Игра условно разбилась на четыре отрезка. Первый прошел на условиях «Краснодара», вдохновенно проводившего контратаки. Второй, вплоть до перерыва, — под диктовку ЦСКА, и уже у ворот гостей, несмотря на холодную погоду, становилось знойно и потно. Начало второго тайма краснодарцы, вняв тренерским советам, отыграли сверхактивно: поджимали соперников прессингом, пронзали их линии проникающими передачами. И забили — оглушительно просто, отрезав «стенкой» всю оборону, и еще минут пятнадцать господствовали на поле, имея немало возможностей довести дело до разгрома.

Но затем армейцы отошли от шока и разозлились, а краснодарцы, видимо, этот момент прозевали — и не успели собраться. Четвертый отрезок раскололся на куски, в которых индивидуальное мастерство и воля москвичей преодолели не всегда уравновешенную краснодарскую страсть. Иллюстративными получились оба гола Мусы. В первом Рамирес как-то несерьезно бросался под удар, открыв прямую трассу мячу в ближний угол. Во втором излишне горячно и оттого бездумно пошел в борьбу Классон — не трогай он мяча или вовремя остановись, опасности, скорей всего, и не возникло бы. А Гранквист мог стать виновником третьего гола: когда он едва не срезал Витинью пол-лица, тот так рассвирепел, что заиграл почти неудержимо и от души саданул в перекладину.

Интересно получается, кстати: Смолову ни за что горчичник выписали, а шведу за явную грубость не сделали даже устного внушения. Чудны вы, российские арбитры.

БРАВО, ТРЕНЕРЫ!

Оба тренера за этот матч заслуживают восклицательных знаков. Мусаев верно подметил слабости его команды, и после перерыва «Краснодар», руководствуясь подсказками, полностью подчинил игру. Но и Ганчаренко не стоял на бровке боковым флажком, а разбирался в проблемах, и его коррективы тоже кардинально повлияли на сюжет. Сняв третьего центрального защитника в угоду атаке, тренер ЦСКА явно расшевелил своих игроков, и как раз с выходом Натхо они встряхнулись и помчались исправлять положение.

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Важный показатель тренерского труда — командный и игроцкий рост. И в этом плане оба наставника на высоте. Армейцам вроде бы уже некуда прибавлять, их потенциал был сполна реализован Слуцким — и тем не менее даже на рекордных для российского футбола высотах Ганчаренко ухитряется еще по чуть-чуть, по сантиметру улучшать, модернизировать игру. То подыщет новые маршруты на поле для Щенникова, то откроет широкие перспективы для Кучаева, и Витинью при нем наконец-то заиграл, и Чалов постепенно становится опасным форвардом. В последнее время воскрес и Муса, отыгравший с «Краснодаром», на мой взгляд, великолепно. Но и Мурад Мусаев, еще и месяца не проработав, успел зарекомендовать себя умным стратегом, тонко просчитывающим все игровые вероятности. ЦСКА он, как мне кажется, не проиграл. Подвели его и команду отдельные ляпсусы отдельных футболистов.

Может быть, в том и подтекст итогового счета, что Ганчаренко работает уже полтора сезона, а Мусаев только взялся за дело. Поэтому у армейцев уже есть искомый результат (по крайней мере, близок), а у южан все впереди.

ЦСКА 2:1
Первый тайм: 0:0
Краснодар
22.04.2018, 16:30 Зрители: 19774 основной раунд: 27-й тур ВЭБ Арена
Главные тренеры
Виктор Гончаренко Мурад Мусаев
Голы
74′ Ахмед Муса 7
85′ Ахмед Муса 7
8 Юрий Газинский (Вандерсон Масиэл) 54′
Составы
Игорь Акинфеев (к) 35
Мариу Фернандес 2
Сергей Игнашевич 4
Василий Березуцкий 24
Александр Головин 17
Ахмед Муса 7
Федор Чалов 63
Кристиян Бистрович 25
61′ Кирилл Набабкин 14
Георгий Щенников 42
69′ Алексей Березуцкий 6
Бибрас Натхо 66
21′ 57′ Константин Кучаев 89
Виктор Винисиус Витинью 11
88 Андрей Синицын
30 Роман Шишкин
12 Кристиан Рамирес
4 Александр Мартынович
6 Андреас Гранквист (к)
17 Павел Мамаев 44′
16 Виктор Классон
33 Маурисио Перейра
8 Юрий Газинский
18 Олег Шатов 17′
22 Жоау Натаилтон Рамос Жоаузинью
7 Вандерсон Масиэл 85′
9 Андрей Иван
Статистика
1 Желтые карточки 1
0 Красные карточки 0
6 Голевые моменты 2
15 Удары (всего) 10
8 Удары в створ 3
1 Штанги, перекладины 0
6 Угловые 1
8 Фолы 18
1 Офсайды 3
Судьи
Главный судья Сергей Лапочкин (Санкт-Петербург, Россия)
Боковой судья Алексей Воронцов (Ярославль, Россия)
Боковой судья Алексей Ширяев (Ставрополь, Россия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
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