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22:44 (мск), источник: Спорт-Экспресс

На тормозах. «Локо» снова не сумел победить

«Локомотив» сыграл вничью с «Уфой» и дал шанс конкурентам в чемпионской гонке.

Источник: Спорт-Экспресс

Юлия ЯКОВЛЕВА
из Черкизова

«Локомотив» продолжил серию матчей с командами, которые особенное внимание уделяют защите. В недавнем интервью «СЭ» вратарь железнодорожников Гильерме говорил, что команда постепенно понимает, как справляться с насыщенной обороной. Как видно из последних матчей, «Локо» часто выручают стандартные положения. Также вратарь рассказал, что главное в матчах с такими соперниками — не пропускать контратаки. «Уфа» же как раз славится умением быстро и эффективно строить фланговые атаки. А еще плотной защитой.

«Локомотив» до игры с «Уфой» имел право на два поражения при двух победах. Но игра с башкирским клубом — явно не из тех, в котором было бы простительно терять очки.

Юрий Семин вновь немного изменил стартовый состав. В запас отправился Ари, который по-прежнему не может выйти на уровень «танк». А ведь в начале сезона мало кто из защитников мог справиться с бразильцем. Позицию нападающего закрывал Джефферсон Фарфан. И после двух матчей в запасе на поле появился Мануэл Фернандеш.

Недавнее прозвище португальца СуперМану как нельзя лучше подходило к новой инициативе «Локо» — перед «Уфой» клуб устроил для болельщиков развлечения в формате 8 бит. Перед матчем можно было поиграть в приставки разных лет. Все же помнят хит «Супер Марио»? За пару минут до встречи табло арены выглядели, как компьютерный экран с загруженной игрой. Только вместо человечка главным действующим лицом был паровоз.

В первом тайме и уже в реальном мире «паровоз» Семина отчаянно пытался пробиться сквозь плотную линию защиты «Уфы». У гостей на поле было шесть номинальных защитников! Активнее других у «Локомотива» выглядел как раз Фернандеш, который не раз пугал Беленова своими дальними ударами. Как и ожидали сами игроки «Локо», растянуть оборонительную линию «Уфы» было непросто.

Единственным шансом забить в первом тайме были стандартные положения. Но так идеально, как во встрече с «Динамо», удары со штрафных не получались. Уфимцы вообще не угрожали воротам Гильерме и большую часть времени провели на своей половине поля. Неприятным сюрпризом стала игра братьев Миранчуков. Оба часто ошибались в передачах, и почти не помогали Фарфану с Фернандешем в созидании.

Может, именно поэтому Юрий Семин сделал замену уже в перерыве. Братья на поле остались. Зато вместо Тарасова появился главный универсал команды Александр Коломейцев. Впрочем, игра братьев от этой перестановки сильно не изменилась, Антон Миранчук запорол хороший момент. И уже через пять минут был заменен на Эдера. Семин решился пробить «Уфу» португальским тараном. Но и свежий форвард проблемы не решил. «Локо» крайне редко пробирался в штрафную «Уфы». Зато гости создали самый опасный момент в матче. От позора московскую команду спас Гильерме.

«Локомотив» затормозил перед финишем. На прошлой неделе он сыграл вничью с «Ахматом» (0:0), а теперь — с «Уфой». Или после мучений с середняками «Локо» выдаст два суперматча с «Краснодаром» и «Зенитом»? В любом случае чемпионская гонка вновь обострилась.

Локомотив М 0:0
Первый тайм: 0:0
Уфа
22.04.2018, 19:00 Зрители: 10821 основной раунд: 27-й тур РЖД Арена
Главные тренеры
Юрий Семин Сергей Семак
Составы
77′ Маринату Алвим Гильерме 1
Владислав Игнатьев 20
Мачей Рыбус 31
Неманья Пейчинович 5
Мануэл Энрике Тавареш Фернандеш 4
Игорь Денисов (к) 27
Алексей Миранчук 59
Джефферсон Фарфан 8
52′ 89′ Ведран Чорлука 14
Виталий Денисов 29
58′ Антон Миранчук 60
Эдер 24
46′ Дмитрий Тарасов 23
Александр Коломейцев 18
31 Александр Беленов 90′
5 Боян Йокич
3 Павел Аликин (к)
4 Алексей Никитин
27 Йонуц Неделчару 21′
44 Силвестр Игбун 35′
6 Веролюб Салатич
8 Кэтэлин Карп 43′
33 Александр Сухов 90′
20 Денис Тумасян
39 Дмитрий Стоцкий 83′
98 Иван Обляков
7 Дмитрий Сысуев 82′
57 Вячеслав Кротов
Статистика
2 Желтые карточки 4
0 Красные карточки 0
3 Голевые моменты 1
10 Удары (всего) 5
5 Удары в створ 3
5 Угловые 5
13 Фолы 12
1 Офсайды 2
Судьи
Главный судья Роман Галимов (Улан-Удэ, Россия)
Боковой судья Андрей Глот (Ярославль, Россия)
Боковой судья Николай Богач (Люберцы, Россия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
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Уфа
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