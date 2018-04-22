На тормозах. «Локо» снова не сумел победить

Источник: Спорт-Экспресс

Юлия ЯКОВЛЕВА

из Черкизова

«Локомотив» продолжил серию матчей с командами, которые особенное внимание уделяют защите. В недавнем интервью «СЭ» вратарь железнодорожников Гильерме говорил, что команда постепенно понимает, как справляться с насыщенной обороной. Как видно из последних матчей, «Локо» часто выручают стандартные положения. Также вратарь рассказал, что главное в матчах с такими соперниками — не пропускать контратаки. «Уфа» же как раз славится умением быстро и эффективно строить фланговые атаки. А еще плотной защитой.

«Локомотив» до игры с «Уфой» имел право на два поражения при двух победах. Но игра с башкирским клубом — явно не из тех, в котором было бы простительно терять очки.

Юрий Семин вновь немного изменил стартовый состав. В запас отправился Ари, который по-прежнему не может выйти на уровень «танк». А ведь в начале сезона мало кто из защитников мог справиться с бразильцем. Позицию нападающего закрывал Джефферсон Фарфан. И после двух матчей в запасе на поле появился Мануэл Фернандеш.

Недавнее прозвище португальца СуперМану как нельзя лучше подходило к новой инициативе «Локо» — перед «Уфой» клуб устроил для болельщиков развлечения в формате 8 бит. Перед матчем можно было поиграть в приставки разных лет. Все же помнят хит «Супер Марио»? За пару минут до встречи табло арены выглядели, как компьютерный экран с загруженной игрой. Только вместо человечка главным действующим лицом был паровоз.

В первом тайме и уже в реальном мире «паровоз» Семина отчаянно пытался пробиться сквозь плотную линию защиты «Уфы». У гостей на поле было шесть номинальных защитников! Активнее других у «Локомотива» выглядел как раз Фернандеш, который не раз пугал Беленова своими дальними ударами. Как и ожидали сами игроки «Локо», растянуть оборонительную линию «Уфы» было непросто.

Единственным шансом забить в первом тайме были стандартные положения. Но так идеально, как во встрече с «Динамо», удары со штрафных не получались. Уфимцы вообще не угрожали воротам Гильерме и большую часть времени провели на своей половине поля. Неприятным сюрпризом стала игра братьев Миранчуков. Оба часто ошибались в передачах, и почти не помогали Фарфану с Фернандешем в созидании.

Может, именно поэтому Юрий Семин сделал замену уже в перерыве. Братья на поле остались. Зато вместо Тарасова появился главный универсал команды Александр Коломейцев. Впрочем, игра братьев от этой перестановки сильно не изменилась, Антон Миранчук запорол хороший момент. И уже через пять минут был заменен на Эдера. Семин решился пробить «Уфу» португальским тараном. Но и свежий форвард проблемы не решил. «Локо» крайне редко пробирался в штрафную «Уфы». Зато гости создали самый опасный момент в матче. От позора московскую команду спас Гильерме.