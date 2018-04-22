На тормозах. «Локо» снова не сумел победить
«Локомотив» сыграл вничью с «Уфой» и дал шанс конкурентам в чемпионской гонке.
«Локомотив» сыграл вничью с «Уфой» и дал шанс конкурентам в чемпионской гонке.
Юлия ЯКОВЛЕВА
из Черкизова
«Локомотив» продолжил серию матчей с командами, которые особенное внимание уделяют защите. В недавнем интервью «СЭ» вратарь железнодорожников Гильерме говорил, что команда постепенно понимает, как справляться с насыщенной обороной. Как видно из последних матчей, «Локо» часто выручают стандартные положения. Также вратарь рассказал, что главное в матчах с такими соперниками — не пропускать контратаки. «Уфа» же как раз славится умением быстро и эффективно строить фланговые атаки. А еще плотной защитой.
«Локомотив» до игры с «Уфой» имел право на два поражения при двух победах. Но игра с башкирским клубом — явно не из тех, в котором было бы простительно терять очки.
Юрий Семин вновь немного изменил стартовый состав. В запас отправился Ари, который
Недавнее прозвище португальца СуперМану как нельзя лучше подходило к новой инициативе «Локо» — перед «Уфой» клуб устроил для болельщиков развлечения в формате 8 бит. Перед матчем можно было поиграть в приставки разных лет. Все же помнят хит «Супер Марио»? За пару минут до встречи табло арены выглядели, как компьютерный экран с загруженной игрой. Только вместо человечка главным действующим лицом был паровоз.
В первом тайме и уже в реальном мире «паровоз» Семина отчаянно пытался пробиться сквозь плотную линию защиты «Уфы». У гостей на поле было шесть номинальных защитников! Активнее других у «Локомотива» выглядел как раз Фернандеш, который не раз пугал Беленова своими дальними ударами. Как и ожидали сами игроки «Локо», растянуть оборонительную линию «Уфы» было непросто.
Единственным шансом забить в первом тайме были стандартные положения. Но так идеально, как во встрече с «Динамо», удары со штрафных не получались. Уфимцы вообще не угрожали воротам Гильерме и большую часть времени провели на своей половине поля. Неприятным сюрпризом стала игра братьев Миранчуков. Оба часто ошибались в передачах, и почти не помогали Фарфану с Фернандешем в созидании.
Может, именно поэтому Юрий Семин сделал замену уже в перерыве. Братья на поле остались. Зато вместо Тарасова появился главный универсал команды Александр Коломейцев. Впрочем, игра братьев от этой перестановки сильно не изменилась, Антон Миранчук запорол хороший момент. И уже через пять минут был заменен на Эдера. Семин решился пробить «Уфу» португальским тараном. Но и свежий форвард проблемы не решил. «Локо» крайне редко пробирался в штрафную «Уфы». Зато гости создали самый опасный момент в матче. От позора московскую команду спас Гильерме.
«Локомотив» затормозил перед финишем. На прошлой неделе он сыграл вничью с «Ахматом» (0:0), а теперь — с «Уфой». Или после мучений с середняками «Локо» выдаст два суперматча с «Краснодаром» и «Зенитом»? В любом случае чемпионская гонка вновь обострилась.
|Локомотив М
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0:0
Первый тайм: 0:0
|Уфа
|Юрий Семин
|Сергей Семак
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|2
|Желтые карточки
|4
|0
|Красные карточки
|0
|3
|Голевые моменты
|1
|10
|Удары (всего)
|5
|5
|Удары в створ
|3
|5
|Угловые
|5
|13
|Фолы
|12
|1
|Офсайды
|2
|Главный судья
|Роман Галимов (Улан-Удэ, Россия)
|Боковой судья
|Андрей Глот (Ярославль, Россия)
|Боковой судья
|Николай Богач (Люберцы, Россия)