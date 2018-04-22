Семин: РФПЛ была бы скучной, если бы «Локомотив» выигрывал в каждом матче
МОСКВА, 22 апреля. /ТАСС/. Чемпионат России по футболу был бы скучным, если бы московский «Локомотив» не терял очки в играх. Об этом на
МОСКВА, 22 апреля. /ТАСС/. Чемпионат России по футболу был бы скучным, если бы московский «Локомотив» не терял очки в играх. Об этом на
В воскресенье «Локомотив» в матче 27-го тура чемпионата России на своем поле сыграл вничью с «Уфой» — 0:0. В прошлой игре 18 апреля железнодорожники с таким же счетом завершили перенесенную домашнюю встречу против грозненского «Ахмата».
«Если бы мы набирали очки в каждом матче, чемпионат был бы скучным. Есть поражения и потери очков, на то турнир и существует. Переживания? Все, кто болеют за “Локомотив”, переживают, и я в том числе», — сказал Семин.
«Хуже всего играть с командами, которые ниже в таблице, они хорошо обороняются. Не хватает волевых усилий в конце, найти
После 27 туров чемпионата России «Локомотив» лидирует в турнирной таблице с 57 очками. За ним располагается московский ЦСКА, отстающий на шесть очков, столичный «Спартак», имеющий в активе 50 очков и игру в запасе, а также петербургский «Зенит» с 49 очками.
|Локомотив М
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0:0
Первый тайм: 0:0
|Уфа
|Юрий Семин
|Сергей Семак
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|2
|Желтые карточки
|4
|0
|Красные карточки
|0
|3
|Голевые моменты
|1
|10
|Удары (всего)
|5
|5
|Удары в створ
|3
|5
|Угловые
|5
|13
|Фолы
|12
|1
|Офсайды
|2
|Главный судья
|Роман Галимов (Улан-Удэ, Россия)
|Боковой судья
|Андрей Глот (Ярославль, Россия)
|Боковой судья
|Николай Богач (Люберцы, Россия)