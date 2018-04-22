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22:36 (мск), источник: ТАСС

Семин: РФПЛ была бы скучной, если бы «Локомотив» выигрывал в каждом матче

МОСКВА, 22 апреля. /ТАСС/. Чемпионат России по футболу был бы скучным, если бы московский «Локомотив» не терял очки в играх. Об этом на пресс-конференции заявил главный тренер «Локомотива» Юрий Семин.

В воскресенье «Локомотив» в матче 27-го тура чемпионата России на своем поле сыграл вничью с «Уфой» — 0:0. В прошлой игре 18 апреля железнодорожники с таким же счетом завершили перенесенную домашнюю встречу против грозненского «Ахмата».

«Если бы мы набирали очки в каждом матче, чемпионат был бы скучным. Есть поражения и потери очков, на то турнир и существует. Переживания? Все, кто болеют за “Локомотив”, переживают, и я в том числе», — сказал Семин.

«Хуже всего играть с командами, которые ниже в таблице, они хорошо обороняются. Не хватает волевых усилий в конце, найти какие-то моменты и реализовать их. Был момент у Антона Миранчука, но пока не получается этот мяч вырвать и забить. Возможно, что причина в физике, потому что перенесенная игра с “Ахматом” нарушила график — игроки тяжелее восстанавливаются в конце сезона», — отметил тренер.

После 27 туров чемпионата России «Локомотив» лидирует в турнирной таблице с 57 очками. За ним располагается московский ЦСКА, отстающий на шесть очков, столичный «Спартак», имеющий в активе 50 очков и игру в запасе, а также петербургский «Зенит» с 49 очками.

Локомотив М 0:0
Первый тайм: 0:0
Уфа
22.04.2018, 19:00 Зрители: 10821 основной раунд: 27-й тур РЖД Арена
Главные тренеры
Юрий Семин Сергей Семак
Составы
77′ Маринату Алвим Гильерме 1
Владислав Игнатьев 20
Мачей Рыбус 31
Неманья Пейчинович 5
Мануэл Энрике Тавареш Фернандеш 4
Игорь Денисов (к) 27
Алексей Миранчук 59
Джефферсон Фарфан 8
52′ 89′ Ведран Чорлука 14
Виталий Денисов 29
58′ Антон Миранчук 60
Эдер 24
46′ Дмитрий Тарасов 23
Александр Коломейцев 18
31 Александр Беленов 90′
5 Боян Йокич
3 Павел Аликин (к)
4 Алексей Никитин
27 Йонуц Неделчару 21′
44 Силвестр Игбун 35′
6 Веролюб Салатич
8 Кэтэлин Карп 43′
33 Александр Сухов 90′
20 Денис Тумасян
39 Дмитрий Стоцкий 83′
98 Иван Обляков
7 Дмитрий Сысуев 82′
57 Вячеслав Кротов
Статистика
2 Желтые карточки 4
0 Красные карточки 0
3 Голевые моменты 1
10 Удары (всего) 5
5 Удары в створ 3
5 Угловые 5
13 Фолы 12
1 Офсайды 2
Судьи
Главный судья Роман Галимов (Улан-Удэ, Россия)
Боковой судья Андрей Глот (Ярославль, Россия)
Боковой судья Николай Богач (Люберцы, Россия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
Локомотив М
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