«Локомотив» сыграл вничью с «Уфой» и продолжает лидировать в чемпионате России

«Уфа» не может победить на протяжении четырех матчей подряд в чемпионате. Московская команда за последние четыре игры в РФПЛ не пропустила ни одного гола. Встреча первого круга между этими клубами завершилась победой «Уфы» со счетом 1:0.
«Локомотив» продолжает лидировать в турнирной таблице, набрав 57 очков. Железнодорожники опережают идущего вторым московский ЦСКА на шесть очков, третье место занимает столичный «Спартак» (50), у которого одна игра в запасе.
«Уфа» с 36 очками идет шестой.
В следующем матче «Локомотив» 30 апреля на выезде встретится с «Краснодаром», «Уфа» в тот же день примет «СКА- Хабаровск».