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22:03 (мск), источник: ТАСС

«Локомотив» сыграл вничью с «Уфой» и продолжает лидировать в чемпионате России

МОСКВА, 22 апреля. /ТАСС/. Московский «Локомотив» со счетом 0:0 сыграл вничью с «Уфой» в домашнем матче 27-го тура Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ).

Источник: РИА "Новости"

«Уфа» не может победить на протяжении четырех матчей подряд в чемпионате. Московская команда за последние четыре игры в РФПЛ не пропустила ни одного гола. Встреча первого круга между этими клубами завершилась победой «Уфы» со счетом 1:0.

«Локомотив» продолжает лидировать в турнирной таблице, набрав 57 очков. Железнодорожники опережают идущего вторым московский ЦСКА на шесть очков, третье место занимает столичный «Спартак» (50), у которого одна игра в запасе.

«Уфа» с 36 очками идет шестой.

В следующем матче «Локомотив» 30 апреля на выезде встретится с «Краснодаром», «Уфа» в тот же день примет «СКА- Хабаровск».

Локомотив М 0:0
Первый тайм: 0:0
Уфа
22.04.2018, 19:00 Зрители: 10821 основной раунд: 27-й тур РЖД Арена
Главные тренеры
Юрий Семин Сергей Семак
Составы
77′ Маринату Алвим Гильерме 1
Владислав Игнатьев 20
Мачей Рыбус 31
Неманья Пейчинович 5
Мануэл Энрике Тавареш Фернандеш 4
Игорь Денисов (к) 27
Алексей Миранчук 59
Джефферсон Фарфан 8
52′ 89′ Ведран Чорлука 14
Виталий Денисов 29
58′ Антон Миранчук 60
Эдер 24
46′ Дмитрий Тарасов 23
Александр Коломейцев 18
31 Александр Беленов 90′
5 Боян Йокич
3 Павел Аликин (к)
4 Алексей Никитин
27 Йонуц Неделчару 21′
44 Силвестр Игбун 35′
6 Веролюб Салатич
8 Кэтэлин Карп 43′
33 Александр Сухов 90′
20 Денис Тумасян
39 Дмитрий Стоцкий 83′
98 Иван Обляков
7 Дмитрий Сысуев 82′
57 Вячеслав Кротов
Статистика
2 Желтые карточки 4
0 Красные карточки 0
3 Голевые моменты 1
10 Удары (всего) 5
5 Удары в створ 3
5 Угловые 5
13 Фолы 12
1 Офсайды 2
Судьи
Главный судья Роман Галимов (Улан-Удэ, Россия)
Боковой судья Андрей Глот (Ярославль, Россия)
Боковой судья Николай Богач (Люберцы, Россия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
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