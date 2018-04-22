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21:43 (мск), источник: Чемпионат.com

Дзюба не будет платить за своё участие в матче с «Зенитом»

По информации «Чемпионата», все расходы, связанные с участием нападающего «Арсенала» Артёма Дзюбы в матче 27-го тура РФПЛ с «Зенитом» (3:3), возьмёт на себя тульский клуб.

Источник: РИА "Новости"

Перед поединком с сине-бело-голубыми руководство «Арсенала» провело встречу с губернатором Тульской области Алексеем Дюминым. Стороны обсуждали целесообразность выплаты «Зениту» денежной компенсации, размер которой составляет около 10 млн рублей.

По итогам встречи было решено, что в случае успешного выступления Дзюбы в матче с петербуржцами всю сумму заплатит «Арсенал», который получает поддержку от руководства области.

Туляки смогли сыграть с одним из лидеров турнирной таблицы РФПЛ вничью, причём от поражения команду спас гол Артёма на 88-й минуте.

Таким образом, Дзюбе не придётся отдавать свои деньги «Зениту», с которым его по-прежнему связывают контрактные обязательства.

Арсенал Т 3:3
Первый тайм: 2:1
Зенит
22.04.2018, 14:00 Зрители: 17650 основной раунд: 27-й тур Арсенал
Главные тренеры
Миодраг Божович Роберто Манчини
Голы
3′ Игорь Горбатенко 23
45′ Сергей Ткачев 11
88′ Артем Дзюба 24
5 Леандро Паредес 36′
14 Далер Кузяев (Л. Паредес) 82′
14 Далер Кузяев (Э. Ригони, Д. Кришито) 83′
Составы
Михаил Левашов 36
Виктор Альварес 21
Максим Беляев 6
Стоппила Сунзу 13
Эванс Кангва 10
23′ 77′ Игорь Горбатенко 23
Артем Дзюба 24
Горан Чаушич 20
57′ Кирилл Комбаров (к) 9
Анри Хагуш 14
81′ 90′ Михаил Александров 77
Игорь Шевченко 88
45+1′ 85′ Сергей Ткачев 11
Кантемир Берхамов 7
1 Юрий Лодыгин
60 Бранислав Иванович
4 Доменико Кришито (к)
23 Миха Мевля
5 Леандро Паредес
21 Александр Ерохин
29 Антон Заболотный
11 Себастьян Дриусси 27′
80 Илья Скроботов 24′
19 Игорь Смольников
8 Матиас Краневиттер 59′
10 Эмилиано Ариэль Ригони
7 Дмитрий Полоз 66′
14 Далер Кузяев
Статистика
4 Желтые карточки 1
0 Красные карточки 0
5 Голевые моменты 6
8 Удары (всего) 9
3 Удары в створ 4
2 Штанги, перекладины 0
8 Угловые 6
16 Фолы 7
2 Офсайды 3
Судьи
Главный судья Владимир Москалев (Воронеж, Россия)
Боковой судья Александр Богданов (Верея, Россия)
Боковой судья Арам Петросян (Бронницы, Россия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
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