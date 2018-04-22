Дзюба не будет платить за своё участие в матче с «Зенитом»

Перед поединком с сине-бело-голубыми руководство «Арсенала» провело встречу с губернатором Тульской области Алексеем Дюминым. Стороны обсуждали целесообразность выплаты «Зениту» денежной компенсации, размер которой составляет около 10 млн рублей.

По итогам встречи было решено, что в случае успешного выступления Дзюбы в матче с петербуржцами всю сумму заплатит «Арсенал», который получает поддержку от руководства области.