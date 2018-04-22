«Тяжело, когда топят с первых минут». Жалобы «Тосно» после поражения конкуренту
Евсеев, победив в Петербурге, вспомнил о работе во второй лиге, Юрченко поспорил с журналистами, а легионер Бодул заговорил
Евсеев, победив в Петербурге, вспомнил о работе во второй лиге, Юрченко поспорил с журналистами, а легионер Бодул заговорил
Главный тренер «Амкара» Вадим Евсеев не показывал вид, что рад победе.
После такого матча «Тосно» спартаковцы будут недоумевать еще сильнее.
— Забили два мяча, не пропустили, — отчеканивал специалист. — Не дали сопернику разбежаться. Мы понимали, что если дать простор, проигрывать борьбу — соперник навяжет свою игру. Этим «Тосно» и превосходил соперников, переламывал игры. Мы были к этому готовы. Может быть, у соперников эмоции ушли. Такую игру вырвать у «Спартака»…
Вопросов к тренеру не накопилось, и его быстро отпустили.
— Я думал, такое только во второй лиге — даже разочарованно сказал Евсеев.
Его остановили на несколько селфи, а один журналист тихо спросил, что с Аароном Оланаре.
— Оланаре? — переспросил тренер. — Ничего.
Нелюбитель критиковать судейскую работу Дмитрий Парфенов на этот раз немного сорвался.
— Когда так проигрываешь — двоякое впечатление. Один момент перевернул игру. Я никогда не жалуюсь, не комментирую такие вещи, но такой пенальти «Зениту», «Спартаку» бы не поставили. Соперник и наш защитник были в одинаковой ситуации. За такие эпизоды в каждой игре можно ставить
— Насколько трудно было готовить команду после победы над «Спартаком»?
— После таких побед легче восстанавливать. Начало матча это показало: максимальная отдача, концентрация. Мы контролировали ход матча. Может, нервозность потом получилась
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— Не мог продолжить игру. Надеемся, все хорошо. Жора — боец. У него не очень приятная травма. Может, это тоже сказалось.
«Было желание забить, но нам не давали».
Судейская тема продолжилась в
— Без комментариев. Рефери спасибо, — бросил журналистам Раде Дугалич.
А Давид Юрченко не постеснялся пойти в разнос.
— Тяжело играть против 14 человек, — говорил чуть заведенный капитан «Тосно». — Против нас играл «Амкар» и три судьи. Давно не видел, чтобы ставили такие пенальти. Мяч находится в воздухе, летит в 20 метрах от ворот, а он ставит точку и говорит, что был игровой момент. Какой, когда нет мяча? Пускай разбирается судейский исполком.
— Успели восстановиться после полуфинала со «Спартаком»?
— Мы ни в чем не уступили «Амкару». Двигались хорошо, единоборства выигрывали. Тяжело играть, когда заведомо топят с первых минут и сажают на свистки.
— У команды было 70 минут после пенальти.
— Было, но вы видели игру? Любое касание — сразу свисток в нашу сторону. Вы нас в
Резиуан Мирзов на фоне одноклубника выглядел более спокойным.
— Все получалось, пока не поставили пенальти, — отметил полузащитник. — После этого уже было тяжело играть. Матч был до первого гола. Они забили, сели в оборону, и нам было тяжело
— 120 минут полуфинала со «Спартаком» сказались на подготовке команды?
— Нет, был нормальный настрой. Все понимали важность этой игры. Все вышли биться, силы были.
— Судья совершил ошибку, поставив пенальти?
— Я не видел этот момент. Но думаю, можно было и не ставить.
Форвард «Амкара» Дарко Бодул переехал в Россию летом 2016-го. К концу второго сезона в Перми футболист, родившийся в Сараево, начал давать интервью на русском языке.
— Игра была очень важна для нас, — сказал легионер с австрийским и хорватским паспортом. — Мы всей командой хорошо сыграли в обороне и реализовали свои моменты. Осталось выиграть
— Команда способна избежать стыков?
— Конечно, мы это показали. Все играли очень хорошо на пользу команде. Для «Тосно» тоже игра была очень важна, но мы смогли победить и добиться нужного результата. Если будем продолжать играть в свою игру, все будет хорошо.
|Дмитрий Парфенов
|Вадим Евсеев
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|2
|Желтые карточки
|3
|0
|Красные карточки
|0
|0
|Голевые моменты
|3
|10
|Удары (всего)
|9
|1
|Удары в створ
|4
|6
|Угловые
|2
|13
|Фолы
|19
|0
|Офсайды
|1
|Главный судья
|Алексей Еськов (Москва, Россия)
|Боковой судья
|Дмитрий Мосякин (Москва, Россия)
|Боковой судья
|Николай Еремин (Москва, Россия)