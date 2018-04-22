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21:37 (мск), источник: Советский спорт

«Тяжело, когда топят с первых минут». Жалобы «Тосно» после поражения конкуренту

Евсеев, победив в Петербурге, вспомнил о работе во второй лиге, Юрченко поспорил с журналистами, а легионер Бодул заговорил по-русски.

Источник: Советский спорт

«Такой пенальти не поставили бы «Зениту» и «Спартаку»

Главный тренер «Амкара» Вадим Евсеев не показывал вид, что рад победе.

После такого матча «Тосно» спартаковцы будут недоумевать еще сильнее.

— Забили два мяча, не пропустили, — отчеканивал специалист. — Не дали сопернику разбежаться. Мы понимали, что если дать простор, проигрывать борьбу — соперник навяжет свою игру. Этим «Тосно» и превосходил соперников, переламывал игры. Мы были к этому готовы. Может быть, у соперников эмоции ушли. Такую игру вырвать у «Спартака»…

Вопросов к тренеру не накопилось, и его быстро отпустили.

— Я думал, такое только во второй лиге — даже разочарованно сказал Евсеев.

Его остановили на несколько селфи, а один журналист тихо спросил, что с Аароном Оланаре.

— Оланаре? — переспросил тренер. — Ничего.

Нелюбитель критиковать судейскую работу Дмитрий Парфенов на этот раз немного сорвался.

— Когда так проигрываешь — двоякое впечатление. Один момент перевернул игру. Я никогда не жалуюсь, не комментирую такие вещи, но такой пенальти «Зениту», «Спартаку» бы не поставили. Соперник и наш защитник были в одинаковой ситуации. За такие эпизоды в каждой игре можно ставить три-четыре пенальти. Но это все эмоции, мы не набрали очки. Начало было хорошим, что и просили. Один эпизод повлиял на дальнейший ход матча. Начали нервничать, переживать. Никто не говорил, что будет легко. Мы понимали, что РФПЛ — турнир сложный. Мы руки не опускаем, будем до последнего цепляться, кусаться, сохранить место.

— Насколько трудно было готовить команду после победы над «Спартаком»?
— После таких побед легче восстанавливать. Начало матча это показало: максимальная отдача, концентрация. Мы контролировали ход матча. Может, нервозность потом получилась из-за усталости.

— Из-за чего рано заменили Мелкадзе?
— Не мог продолжить игру. Надеемся, все хорошо. Жора — боец. У него не очень приятная травма. Может, это тоже сказалось.

«Было желание забить, но нам не давали».

Судейская тема продолжилась в микст-зоне, и куда мощнее.

— Без комментариев. Рефери спасибо, — бросил журналистам Раде Дугалич.

А Давид Юрченко не постеснялся пойти в разнос.

— Тяжело играть против 14 человек, — говорил чуть заведенный капитан «Тосно». — Против нас играл «Амкар» и три судьи. Давно не видел, чтобы ставили такие пенальти. Мяч находится в воздухе, летит в 20 метрах от ворот, а он ставит точку и говорит, что был игровой момент. Какой, когда нет мяча? Пускай разбирается судейский исполком.

— Успели восстановиться после полуфинала со «Спартаком»?
— Мы ни в чем не уступили «Амкару». Двигались хорошо, единоборства выигрывали. Тяжело играть, когда заведомо топят с первых минут и сажают на свистки.

— У команды было 70 минут после пенальти.
— Было, но вы видели игру? Любое касание — сразу свисток в нашу сторону. Вы нас в чем-то обвиняете? У команды было желание играть и забить гол. Но нам не давали, вот и все.

Резиуан Мирзов на фоне одноклубника выглядел более спокойным.

— Все получалось, пока не поставили пенальти, — отметил полузащитник. — После этого уже было тяжело играть. Матч был до первого гола. Они забили, сели в оборону, и нам было тяжело что-то делать. Надо было забивать первыми, и было бы намного легче играть.

— 120 минут полуфинала со «Спартаком» сказались на подготовке команды?
— Нет, был нормальный настрой. Все понимали важность этой игры. Все вышли биться, силы были.

— Судья совершил ошибку, поставив пенальти?
— Я не видел этот момент. Но думаю, можно было и не ставить.

Форвард «Амкара» Дарко Бодул переехал в Россию летом 2016-го. К концу второго сезона в Перми футболист, родившийся в Сараево, начал давать интервью на русском языке.

— Игра была очень важна для нас, — сказал легионер с австрийским и хорватским паспортом. — Мы всей командой хорошо сыграли в обороне и реализовали свои моменты. Осталось выиграть одну-две игры, и мы хорошо закончим сезон.

— Команда способна избежать стыков?
— Конечно, мы это показали. Все играли очень хорошо на пользу команде. Для «Тосно» тоже игра была очень важна, но мы смогли победить и добиться нужного результата. Если будем продолжать играть в свою игру, все будет хорошо.

Тосно 0:2
Первый тайм: 0:1
Амкар
22.04.2018, 16:30 Зрители: 4331 основной раунд: 27-й тур Петровский
Главные тренеры
Дмитрий Парфенов Вадим Евсеев
Голы
91 Александр Рязанцев 18′
27 Михаил Костюков 90+2′
Составы
Давид Юрченко (к) 16
Тимофей Маргасов 24
Сергей Сухарев 8
77′ Андрей Буйволов 25
Раде Дугалич 26
Вагиз Галиулин 21
72′ Резиуан Мирзов 22
Марко Полетанович 88
82′ Нуну Роша 15
Рикарду Кавальканте Рикардинью 29
34′ Георгий Мелкадзе 10
Никола Труич 77
56′ Илья Жигулев 4
Максим Палиенко 11
1 Артур Нигматуллин 90+1′
3 Петар Занев (к)
18 Михаил Сиваков
41 Дмитрий Белоруков
2 Александр Милькович
19 Брайн Оладапо Идову
17 Михаил Гащенков
91 Александр Рязанцев
9 Дарко Бодул 76′
26 Браун Фелисио Форбс
20 Павел Комолов 71′
66 Саид Эззатоллахи 87′
5 Януш Гол 88′ 88′
27 Михаил Костюков
Статистика
2 Желтые карточки 3
0 Красные карточки 0
0 Голевые моменты 3
10 Удары (всего) 9
1 Удары в створ 4
6 Угловые 2
13 Фолы 19
0 Офсайды 1
Судьи
Главный судья Алексей Еськов (Москва, Россия)
Боковой судья Дмитрий Мосякин (Москва, Россия)
Боковой судья Николай Еремин (Москва, Россия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
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