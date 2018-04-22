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21:00 (мск), источник: ТАСС

Гранквист: «Краснодару» будет очень тяжело попасть в ЛЧ после поражения от ЦСКА

МОСКВА, 22 апреля. /ТАСС/. Футболистам «Краснодара» будет крайне тяжело попасть в Лигу чемпионов после поражения от московского ЦСКА. Такое мнение журналистам высказал шведский защитник и капитан «Краснодара» Андреас Гранквист.

Матч 27-го тура чемпионата России между ЦСКА и краснодарским клубом состоялся на московской «ВЭБ-Арене» и завершился победой армейцев со счетом 2:1. Армейцы набрали 51 очко после 27 матчей и поднялись на второе место Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ). В активе «Краснодара» осталось 47 очков, команда занимает пятое место, не дающее право выступить в Лиге чемпионов. На третьей позиции чемпионата находится московский «Спартак» (50), имеющий матч в запасе, четвертым идет санкт- петербургский «Зенит» (49).

«Конечно, попасть в Лигу чемпионов нам будет очень тяжело, ведь “Зенит” и ЦСКА набрали очки. Однако впереди еще три игры, и мы сделаем все, чтобы их выиграть, а дальше посмотрим. Конечно, мы разочарованы, но будем продолжать работать для следующих игр. В любом случае дальше будет очень сложно», — сказал Гранквист.

Капитан гостей отметил, что футболисты «Краснодара» имели несколько возможностей забить второй гол и обеспечить себе победу в матче. «Конечно, это был сложный матч, но первые 15 минут до замены Шатова мы контролировали игру и выглядели хорошо. Потом нам пришлось немного поменять организацию игры, но второй тайм мы провели хорошо, держали мяч, создавали шансы и забили первый гол, после чего имели 3−4 возможности забить второй и убить интригу. Однако ближе к концу ЦСКА забрал мяч, а Муса забил фантастический первый гол, пробив между двумя игроками, а потом мы сами допустили небольшую ошибку и позволили Мусе забить еще один гол», — прокомментировал ход игры Гранквист.

Следующий матч «Краснодар» проведет на своем поле 30 апреля против лидера чемпионата — московского «Локомотива». В двух заключительных турах РФПЛ краснодарцы сыграют на выезде с клубом «СКА-Хабаровск» (5 мая) и дома с казанским «Рубином» 13 мая.

ЦСКА 2:1
Первый тайм: 0:0
Краснодар
22.04.2018, 16:30 Зрители: 19774 основной раунд: 27-й тур ВЭБ Арена
Главные тренеры
Виктор Гончаренко Мурад Мусаев
Голы
74′ Ахмед Муса 7
85′ Ахмед Муса 7
8 Юрий Газинский (Вандерсон Масиэл) 54′
Составы
Игорь Акинфеев (к) 35
Мариу Фернандес 2
Сергей Игнашевич 4
Василий Березуцкий 24
Александр Головин 17
Ахмед Муса 7
Федор Чалов 63
Кристиян Бистрович 25
61′ Кирилл Набабкин 14
Георгий Щенников 42
69′ Алексей Березуцкий 6
Бибрас Натхо 66
21′ 57′ Константин Кучаев 89
Виктор Винисиус Витинью 11
88 Андрей Синицын
30 Роман Шишкин
12 Кристиан Рамирес
4 Александр Мартынович
6 Андреас Гранквист (к)
17 Павел Мамаев 44′
16 Виктор Классон
33 Маурисио Перейра
8 Юрий Газинский
18 Олег Шатов 17′
22 Жоау Натаилтон Рамос Жоаузинью
7 Вандерсон Масиэл 85′
9 Андрей Иван
Статистика
1 Желтые карточки 1
0 Красные карточки 0
6 Голевые моменты 2
15 Удары (всего) 10
8 Удары в створ 3
1 Штанги, перекладины 0
6 Угловые 1
8 Фолы 18
1 Офсайды 3
Судьи
Главный судья Сергей Лапочкин (Санкт-Петербург, Россия)
Боковой судья Алексей Воронцов (Ярославль, Россия)
Боковой судья Алексей Ширяев (Ставрополь, Россия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
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