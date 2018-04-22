Гранквист: «Краснодару» будет очень тяжело попасть в ЛЧ после поражения от ЦСКА

Матч 27-го тура чемпионата России между ЦСКА и краснодарским клубом состоялся на московской «ВЭБ-Арене» и завершился победой армейцев со счетом 2:1. Армейцы набрали 51 очко после 27 матчей и поднялись на второе место Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ). В активе «Краснодара» осталось 47 очков, команда занимает пятое место, не дающее право выступить в Лиге чемпионов. На третьей позиции чемпионата находится московский «Спартак» (50), имеющий матч в запасе, четвертым идет санкт- петербургский «Зенит» (49).

«Конечно, попасть в Лигу чемпионов нам будет очень тяжело, ведь “Зенит” и ЦСКА набрали очки. Однако впереди еще три игры, и мы сделаем все, чтобы их выиграть, а дальше посмотрим. Конечно, мы разочарованы, но будем продолжать работать для следующих игр. В любом случае дальше будет очень сложно», — сказал Гранквист.

Капитан гостей отметил, что футболисты «Краснодара» имели несколько возможностей забить второй гол и обеспечить себе победу в матче. «Конечно, это был сложный матч, но первые 15 минут до замены Шатова мы контролировали игру и выглядели хорошо. Потом нам пришлось немного поменять организацию игры, но второй тайм мы провели хорошо, держали мяч, создавали шансы и забили первый гол, после чего имели 3−4 возможности забить второй и убить интригу. Однако ближе к концу ЦСКА забрал мяч, а Муса забил фантастический первый гол, пробив между двумя игроками, а потом мы сами допустили небольшую ошибку и позволили Мусе забить еще один гол», — прокомментировал ход игры Гранквист.