Виктор Гончаренко: Сказал Мусе, что требования к нему в два раза выше. Помогло

Источник: Советский спорт

— Если в первом тайме по большей степени игра проходила под нашим контролем, то в стартовые минуты второго мы инициативу упустили. Нам приходилось оборонять, минут 15 с мячом мы играли мало.

Но затем команда в очередной раз продемонстрировала характер, нам удалось переломить ход встречи. При том график, который у на был, этот матч можно считать достаточно важным.

— У Ахмеда Мусы 3+2 в последних трех матчах. Что в с ним сделали?

— Видимо, нам стоило пообщаться после той знаменитой ссоры на скамейке запасных. Я сказал ему, что он мне друг и что буду требовать с него в два раза больше. Как видите, это помогло. Если надо, я еще готов с ним пообщаться, чтобы он показывал такой футбол.

— Впереди еще один важный матч — с «Зенитом». Какие мысли?

— Когда мы играли через два дня на третий, об этом уже можно было бы говорить. Сейчас кажется, что «Зенит» далеко. Наверное, и сегодня был важный матч. Еще важно, как сыграют конкуренты. Нам важно восстановить Алана Дзагоева и Понтуса Вернлума, а также грамотно подготовиться к выезду в Санкт-Петербург.

«БУДЕМ БОРОТЬСЯ ЗА ЛИГУ ЧЕМПИОНОВ ДО КОНЦА»

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев рассказал о причинах поражения от ЦСКА.

— Мы хорошо действовали в первые минуты. У нас были хорошие подходы, а потом инициатива перешла к ЦСКА, мы не успевали на подборах. Перестраховывались, играли не поперек, а за линией мяча. Во втором тайме исправились. Два гола пришли на ровном месте: после подбора и неаккуратной передачи Виктора Классона.

— Будь в составе Смолов, шансы на победу были бы выше?

— Не могу ответить. Федя конечно наш лидер, он лучший бомбардир страны последние два года. Его нам не хватало, но к Вандерсону по этой игре на этой позиции сегодня нет никаких вопросов.

— С чем связана ранняя замена Шатова?

— У него проблемы с икроножной мышцей, он попросил замену. Пока сложно сказать что-то о характере повреждения, будем ждать результатов обследования.