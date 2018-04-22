Виктор Гончаренко: Сказал Мусе, что требования к нему в два раза выше. Помогло
Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко рассказал о победе своей команды над «Краснодаром» (2:1) в матче 27-го тура РФПЛ.
Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко рассказал о победе своей команды над «Краснодаром» (2:1) в матче 27-го тура РФПЛ.
— Если в первом тайме по большей степени игра проходила под нашим контролем, то в стартовые минуты второго мы инициативу упустили. Нам приходилось оборонять, минут 15 с мячом мы играли мало.
Но затем команда в очередной раз продемонстрировала характер, нам удалось переломить ход встречи. При том график, который у на был, этот матч можно считать достаточно важным.
— У Ахмеда Мусы 3+2 в последних трех матчах. Что в с ним сделали?
— Видимо, нам стоило пообщаться после той знаменитой ссоры на скамейке запасных. Я сказал ему, что он мне друг и что буду требовать с него в два раза больше. Как видите, это помогло. Если надо, я еще готов с ним пообщаться, чтобы он показывал такой футбол.
— Впереди еще один важный матч — с «Зенитом». Какие мысли?
— Когда мы играли через два дня на третий, об этом уже можно было бы говорить. Сейчас кажется, что «Зенит» далеко. Наверное, и сегодня был важный матч. Еще важно, как сыграют конкуренты. Нам важно восстановить Алана Дзагоева и Понтуса Вернлума, а также грамотно подготовиться к выезду в
«БУДЕМ БОРОТЬСЯ ЗА ЛИГУ ЧЕМПИОНОВ ДО КОНЦА»
Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев рассказал о причинах поражения от ЦСКА.
— Мы хорошо действовали в первые минуты. У нас были хорошие подходы, а потом инициатива перешла к ЦСКА, мы не успевали на подборах. Перестраховывались, играли не поперек, а за линией мяча. Во втором тайме исправились. Два гола пришли на ровном месте: после подбора и неаккуратной передачи Виктора Классона.
— Будь в составе Смолов, шансы на победу были бы выше?
— Не могу ответить. Федя конечно наш лидер, он лучший бомбардир страны последние два года. Его нам не хватало, но к Вандерсону по этой игре на этой позиции сегодня нет никаких вопросов.
— С чем связана ранняя замена Шатова?
— У него проблемы с икроножной мышцей, он попросил замену. Пока сложно сказать
— Какие цели на оставшуюся часть сезона? Верите, что попадете в Лигу чемпионов?
— Мы всегда ставим максимальные цели перед собой. Пока есть такая возможность — сыграть в Лиге чемпионов — мы постараемся добиться ее и необходимого для того результата.
|Виктор Гончаренко
|Мурад Мусаев
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|1
|Желтые карточки
|1
|0
|Красные карточки
|0
|6
|Голевые моменты
|2
|15
|Удары (всего)
|10
|8
|Удары в створ
|3
|1
|Штанги, перекладины
|0
|6
|Угловые
|1
|8
|Фолы
|18
|1
|Офсайды
|3
|Главный судья
|Сергей Лапочкин (Санкт-Петербург, Россия)
|Боковой судья
|Алексей Воронцов (Ярославль, Россия)
|Боковой судья
|Алексей Ширяев (Ставрополь, Россия)