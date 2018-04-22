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20:41 (мск), источник: Советский спорт

Виктор Гончаренко: Сказал Мусе, что требования к нему в два раза выше. Помогло

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко рассказал о победе своей команды над «Краснодаром» (2:1) в матче 27-го тура РФПЛ.

Источник: Советский спорт

— Если в первом тайме по большей степени игра проходила под нашим контролем, то в стартовые минуты второго мы инициативу упустили. Нам приходилось оборонять, минут 15 с мячом мы играли мало.

Но затем команда в очередной раз продемонстрировала характер, нам удалось переломить ход встречи. При том график, который у на был, этот матч можно считать достаточно важным.

— У Ахмеда Мусы 3+2 в последних трех матчах. Что в с ним сделали?
— Видимо, нам стоило пообщаться после той знаменитой ссоры на скамейке запасных. Я сказал ему, что он мне друг и что буду требовать с него в два раза больше. Как видите, это помогло. Если надо, я еще готов с ним пообщаться, чтобы он показывал такой футбол.

— Впереди еще один важный матч — с «Зенитом». Какие мысли?
— Когда мы играли через два дня на третий, об этом уже можно было бы говорить. Сейчас кажется, что «Зенит» далеко. Наверное, и сегодня был важный матч. Еще важно, как сыграют конкуренты. Нам важно восстановить Алана Дзагоева и Понтуса Вернлума, а также грамотно подготовиться к выезду в Санкт-Петербург.

«БУДЕМ БОРОТЬСЯ ЗА ЛИГУ ЧЕМПИОНОВ ДО КОНЦА»

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев рассказал о причинах поражения от ЦСКА.

— Мы хорошо действовали в первые минуты. У нас были хорошие подходы, а потом инициатива перешла к ЦСКА, мы не успевали на подборах. Перестраховывались, играли не поперек, а за линией мяча. Во втором тайме исправились. Два гола пришли на ровном месте: после подбора и неаккуратной передачи Виктора Классона.

— Будь в составе Смолов, шансы на победу были бы выше?
— Не могу ответить. Федя конечно наш лидер, он лучший бомбардир страны последние два года. Его нам не хватало, но к Вандерсону по этой игре на этой позиции сегодня нет никаких вопросов.

— С чем связана ранняя замена Шатова?
— У него проблемы с икроножной мышцей, он попросил замену. Пока сложно сказать что-то о характере повреждения, будем ждать результатов обследования.

— Какие цели на оставшуюся часть сезона? Верите, что попадете в Лигу чемпионов?
— Мы всегда ставим максимальные цели перед собой. Пока есть такая возможность — сыграть в Лиге чемпионов — мы постараемся добиться ее и необходимого для того результата.

ЦСКА 2:1
Первый тайм: 0:0
Краснодар
22.04.2018, 16:30 Зрители: 19774 основной раунд: 27-й тур ВЭБ Арена
Главные тренеры
Виктор Гончаренко Мурад Мусаев
Голы
74′ Ахмед Муса 7
85′ Ахмед Муса 7
8 Юрий Газинский (Вандерсон Масиэл) 54′
Составы
Игорь Акинфеев (к) 35
Мариу Фернандес 2
Сергей Игнашевич 4
Василий Березуцкий 24
Александр Головин 17
Ахмед Муса 7
Федор Чалов 63
Кристиян Бистрович 25
61′ Кирилл Набабкин 14
Георгий Щенников 42
69′ Алексей Березуцкий 6
Бибрас Натхо 66
21′ 57′ Константин Кучаев 89
Виктор Винисиус Витинью 11
88 Андрей Синицын
30 Роман Шишкин
12 Кристиан Рамирес
4 Александр Мартынович
6 Андреас Гранквист (к)
17 Павел Мамаев 44′
16 Виктор Классон
33 Маурисио Перейра
8 Юрий Газинский
18 Олег Шатов 17′
22 Жоау Натаилтон Рамос Жоаузинью
7 Вандерсон Масиэл 85′
9 Андрей Иван
Статистика
1 Желтые карточки 1
0 Красные карточки 0
6 Голевые моменты 2
15 Удары (всего) 10
8 Удары в створ 3
1 Штанги, перекладины 0
6 Угловые 1
8 Фолы 18
1 Офсайды 3
Судьи
Главный судья Сергей Лапочкин (Санкт-Петербург, Россия)
Боковой судья Алексей Воронцов (Ярославль, Россия)
Боковой судья Алексей Ширяев (Ставрополь, Россия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
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