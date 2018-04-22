После такого матча «Тосно» спартаковцы будут недоумевать еще сильнее

Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Летучая о «Ревизорро»: «Новые ведущие убили мое шоу»
Новая Lada: красивая, оранжевая и внедорожная (фото, видео)
Галина Юдашкина рассказала, почему отказалась рожать в России
Иран пообещал перейти к "очень неприятным для американцев" мерам
Алсу ответила на обвинения в пластике
Текущие события
Футбол. Зарубежный
21:45
Атлетико
Бетис
Футбол. Зарубежный
21:45
Ювентус
Наполи
Футбол. Зарубежный
22:00
Бордо
ПСЖ
Футбол. Зарубежный
19:30
Лас-Пальмас0
Алавес4
Футбол. Премьер-лига
19:00
Локомотив М0
Уфа0
Футбол. Зарубежный
19:00
Кельн2
Шальке-042
Футбол. Зарубежный
18:30
Манчестер Сити5
Суонси0
Футбол. Зарубежный
18:00
Сент-Этьен2
Труа1
Футбол. Зарубежный
17:15
Малага2
Реал Сосьедад0
Футбол. Первый дивизион
17:00
Кубань0
Авангард К3
Футбол. Зарубежный
17:00
Верес1
Динамо К4
Футбол. Премьер-лига
16:30
Тосно0
Амкар2
Футбол. Премьер-лига
16:30
ЦСКА2
Краснодар1
Футбол. Зарубежный
16:30
Аугсбург2
Майнц0
Футбол. Зарубежный
16:00
Ницца1
Монпелье0
Футбол. Зарубежный
16:00
Удинезе1
Кротоне2
Футбол. Зарубежный
16:00
Кьево1
Интер2
Футбол. Зарубежный
16:00
Лацио4
Сампдория0
Футбол. Зарубежный
16:00
Аталанта2
Торино1
Футбол. Зарубежный
15:30
Арсенал4
Вест Хэм Юнайтед1
Футбол. Зарубежный
15:30
Стоук Сити1
Бернли1
Футбол. Премьер-лига
14:00
Арсенал Т3
Зенит3
Футбол. Зарубежный
14:00
Заря Лг3
Мариуполь1
Футбол. Первый дивизион
13:30
Тамбов3
Шинник1
Футбол. Зарубежный
13:30
Кальяри0
Болонья0
Футбол. Зарубежный
13:00
Жирона0
Эспаньол2
Футбол. Премьер-лига
11:00
СКА-Хабаровск0
Динамо М1
Все события
Безрукова, Кожевникова, Михалковы и Табаков: открытие ММКФ 2018
Бузова на руках у Киркорова: как прошел гала-ужин премии Муз-ТВ
Новая Lada: красивая, оранжевая и внедорожная (фото, видео)
Штрафы для водителей: «вафли» как новая опасность
Больное место. Чем болеет главная звезда русского биатлона
ЦСКА победил «Краснодар» и поднялся на второе место в РФПЛ
Королева Елизавета отпраздновала 92-летие в Альберт-холле
Светлана Бондарчук вышла в свет в ночнушке и пиджаке
Традиционный способ мерить давление признали неверным
Инфекционисты попросили не принимать душ каждый день
Известную блогершу обвинили в бардаке в съемной квартире
Лестницы, которые сводят с ума (фото)
Фоторепортажи
8Российские хоккеисты проиграли в первом матче Воробьева
5«МЮ» в финале Кубка, сенсация в Милане и другие события выходных
20:37 (мск), источник: Советский спорт

После такого матча «Тосно» спартаковцы будут недоумевать еще сильнее

Финалист Кубка России потерял очки в игре с конкурентом по борьбе за выживание.

Источник: Советский спорт

Поддержка Погребняку есть, альтернативы — нет

Праздник от выхода в финал Кубка России для «Тосно» был омрачен степенью серьезности травмы Павла Погребняка. Чтобы понять его значимость для команды, достаточно увидеть, что из семи голов, забитых тосненцами весной, 34-летний форвард участвовал в четырех. Однако больше он в этом сезоне не поможет: из-за травмы ахилла Погребняк выбыл на полгода. В клубе уже готовы обсуждать с нападающим новый контракт (действующий истечет 30 июня), однако не стоит ждать, что основные переговоры начнутся раньше окончания сезона. Сначала надо понять, спасется ли «Тосно» в премьер-лиге и будет ли у команды Лига Европы в случае выигрыша Кубка.

В любом случае вклад нападающего в клубе уже очень ценят. На матч с «Амкаром» игроки вышли в футболках «Пога, мы с тобой».

Большая проблема нынешнего состава Дмитрия Парфенова — Погребняку нет достойной альтернативы. Если летом и осенью проседал Антон Заболотный — в помощь мог выйти Евгений Марков. Это помогло, например, вырвать ничью у «Спартака» дома и добиться волевой победы над «Арсеналом». После ухода этих форвардов и травмы Погребняка единственный чистый нападающий — Никола Труич. Серб в этом сезоне часто выходил со скамейки, но оставлял посредственное впечатление. Даже сейчас Парфенов не сразу использовал Труича как замену Погребняку. Против «Амкара» на его позиции вышел Георгий Мелкадзе, но в середине первого тайма он получил травму и сербу пришлось в спешке выйти на поле.

Урок Глушакову

«Амкар» столкнулся практически с той же проблемой. В заявку на матч в Петербурге не попал Аарон Оланаре. Главное зимнее приобретение пермяков забило только два гола, зато они помогли команде подняться в таблице. В последнем матче с ЦСКА нигериец отыграл только один тайм, и вряд ли из-за какого-то особого пункта в арендном контракте. Вадим Евсеев объяснял замену «футбольными причинам», а сам игрок говорил о боли в ноге.

Дарко Бодул до прихода африканского форварда был основным вариантом Гаджи Гаджиева в атаке, но весной больше сидел в запасе. Сейчас он заменил Оланаре, хотя не всегда играл строго в центре атаки. Больше уходил к фланговым защитникам и освобождал место более юрким игрокам. Иногда им был Павел Комолов, а в самом главном моменте ближе всех к воротам оказался крайний защитник Александар Милькович. После контакта с Сергеем Сухаревым серб упал в штрафной, и Алексей Еськов к всеобщему разочарованию хозяев поставил пенальти. Александр Рязанцев, когда-то бравший чемпионство на «Петровском», реализовал шанс лучше, чем Денис Глушаков в кубковом матче. Но и Давиду Юрченко чуть-чуть не хватило, чтобы достать мяч из угла.

«Амкар» не по плечу

Накануне матча футболисты и тренеры «Тосно» встретились на «Петровском» с губернатором Ленинградской области Александром Дрозденко. Чиновник на эмоциях от последнего успеха команды был уверен, что все соперники тосненцам по плечу. Несмотря на преимущество по владению мячом, подходам к воротам, «Тосно» не создал больших проблем «Амкару». Даже не сказать, что был какой-то момент, где хозяева уж точно могли забивать. При этом пермяки совсем не вымучивали свою минимальную победу. Не обошлось, конечно, без тех же фокусов, что в Петербурге видели еще в марте. Только сейчас в Артура Нигматуллина было трудно выбросить хоть какую-нибудь монету за то, что он тянул время.

Конец матча команда Евсеева вообще оставила за собой. Вышедший на замену Михаил Костюков забил второй гол в быстрой атаке, а Саид Эзатолахи чуть не реализовал штрафной удар. «Амкар» после двух матчей с 0:3 еще дальше ушел от зоны прямого вылета, а «Тосно» все так же в ней остается.

Больнее всего смотреть на такой результат не только болельщикам тосненцев, а даже поклонникам «Спартака». После матча трудно избежать комментариев красно-белым с посылом «И как мы могли им проиграть?».

Тосно 0:2
Первый тайм: 0:1
Амкар
22.04.2018, 16:30 Зрители: 4331 основной раунд: 27-й тур Петровский
Главные тренеры
Дмитрий Парфенов Вадим Евсеев
Голы
91 Александр Рязанцев 18′
27 Михаил Костюков 90+2′
Составы
Давид Юрченко (к) 16
Тимофей Маргасов 24
Сергей Сухарев 8
77′ Андрей Буйволов 25
Раде Дугалич 26
Вагиз Галиулин 21
72′ Резиуан Мирзов 22
Марко Полетанович 88
82′ Нуну Роша 15
Рикарду Кавальканте Рикардинью 29
34′ Георгий Мелкадзе 10
Никола Труич 77
56′ Илья Жигулев 4
Максим Палиенко 11
1 Артур Нигматуллин 90+1′
3 Петар Занев (к)
18 Михаил Сиваков
41 Дмитрий Белоруков
2 Александр Милькович
19 Брайн Оладапо Идову
17 Михаил Гащенков
91 Александр Рязанцев
9 Дарко Бодул 76′
26 Браун Фелисио Форбс
20 Павел Комолов 71′
66 Саид Эззатоллахи 87′
5 Януш Гол 88′ 88′
27 Михаил Костюков
Статистика
2 Желтые карточки 3
0 Красные карточки 0
0 Голевые моменты 3
10 Удары (всего) 9
1 Удары в створ 4
6 Угловые 2
13 Фолы 19
0 Офсайды 1
Судьи
Главный судья Алексей Еськов (Москва, Россия)
Боковой судья Дмитрий Мосякин (Москва, Россия)
Боковой судья Николай Еремин (Москва, Россия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
Тосно
НовостиМатчиСоставСтатистика
Амкар
НовостиМатчиСоставСтатистика
Премьер-лига
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 Секс, стриптиз и трусики для Ягра: о чем рассказала лучшая биатлонистка мира
ФИФА начала расследование в отношении России. Что теперь будет?
Россия проиграла в Чехии все, но это не безнадега
«Ак Барс» — чемпион. И это заслуженно
Больное место. Чем болеет главная звезда русского биатлона
ЦСКА победил «Краснодар» и поднялся на второе место в РФПЛ
Жиру заставил Салаха завидовать и вывел «Челси» в финал Кубка
Пойманная на допинге россиянка заявила о невиновности
Надаль в 11-й раз одержал победу на турнире ATP в Монте-Карло
Новости
Авто
Бывший глава АВТОВАЗа: я раньше никогда такого не видел Шведское телевидение показало документальный фильм, посвящённый работе шведа Бу Инге Андерссона на посту президента АВТОВАЗа
Кино
14-летняя звезда сериала вошла в список самых влиятельных людей Милли Бобби Браун из «Очень странных дел» оказалась самой юной в списке журнала Times
Hi-Tech
Роскомнадзор заблокировал IP-адреса Google Пользователи сообщили о проблемах с доступом к сервису Google в России. Поисковик у многих не открывается.
Недвижимость
Сто шагов назад: лестницы, которые сводят с ума
7 правил для тех, кто снимает жилье в первый раз
12 заброшенных мест, от которых мурашки по коже
Архитекторы придумали складной небоскреб для катастроф
Леди
Валерия: «У меня полно проблем, но не хочу вешать их на других» Валерия рассказала о правильном образе жизни и о том, почему сейчас она хочет взять время «на передышку».
Дети
Сестра Кейт Миддлтон впервые станет мамой Радостную новость журналистам сообщили друзья светской львицы
Все о ремонте
5 главных правил бюджетного ремонта
Трёхкомнатная квартира в центре Москвы: лофт с элементами ретро
Как обустроить кухню бюджетно, но не в ущерб стилю: 7 умных приемов
Квартира в стиле ретро: интерьер московской двушки в духе 1960-х годов
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь