После такого матча «Тосно» спартаковцы будут недоумевать еще сильнее

Источник: Советский спорт

Поддержка Погребняку есть, альтернативы — нет

Праздник от выхода в финал Кубка России для «Тосно» был омрачен степенью серьезности травмы Павла Погребняка. Чтобы понять его значимость для команды, достаточно увидеть, что из семи голов, забитых тосненцами весной, 34-летний форвард участвовал в четырех. Однако больше он в этом сезоне не поможет: из-за травмы ахилла Погребняк выбыл на полгода. В клубе уже готовы обсуждать с нападающим новый контракт (действующий истечет 30 июня), однако не стоит ждать, что основные переговоры начнутся раньше окончания сезона. Сначала надо понять, спасется ли «Тосно» в премьер-лиге и будет ли у команды Лига Европы в случае выигрыша Кубка.

В любом случае вклад нападающего в клубе уже очень ценят. На матч с «Амкаром» игроки вышли в футболках «Пога, мы с тобой».

Большая проблема нынешнего состава Дмитрия Парфенова — Погребняку нет достойной альтернативы. Если летом и осенью проседал Антон Заболотный — в помощь мог выйти Евгений Марков. Это помогло, например, вырвать ничью у «Спартака» дома и добиться волевой победы над «Арсеналом». После ухода этих форвардов и травмы Погребняка единственный чистый нападающий — Никола Труич. Серб в этом сезоне часто выходил со скамейки, но оставлял посредственное впечатление. Даже сейчас Парфенов не сразу использовал Труича как замену Погребняку. Против «Амкара» на его позиции вышел Георгий Мелкадзе, но в середине первого тайма он получил травму и сербу пришлось в спешке выйти на поле.

Урок Глушакову

«Амкар» столкнулся практически с той же проблемой. В заявку на матч в Петербурге не попал Аарон Оланаре. Главное зимнее приобретение пермяков забило только два гола, зато они помогли команде подняться в таблице. В последнем матче с ЦСКА нигериец отыграл только один тайм, и вряд ли из-за какого-то особого пункта в арендном контракте. Вадим Евсеев объяснял замену «футбольными причинам», а сам игрок говорил о боли в ноге.

Дарко Бодул до прихода африканского форварда был основным вариантом Гаджи Гаджиева в атаке, но весной больше сидел в запасе. Сейчас он заменил Оланаре, хотя не всегда играл строго в центре атаки. Больше уходил к фланговым защитникам и освобождал место более юрким игрокам. Иногда им был Павел Комолов, а в самом главном моменте ближе всех к воротам оказался крайний защитник Александар Милькович. После контакта с Сергеем Сухаревым серб упал в штрафной, и Алексей Еськов к всеобщему разочарованию хозяев поставил пенальти. Александр Рязанцев, когда-то бравший чемпионство на «Петровском», реализовал шанс лучше, чем Денис Глушаков в кубковом матче. Но и Давиду Юрченко чуть-чуть не хватило, чтобы достать мяч из угла.

«Амкар» не по плечу

Накануне матча футболисты и тренеры «Тосно» встретились на «Петровском» с губернатором Ленинградской области Александром Дрозденко. Чиновник на эмоциях от последнего успеха команды был уверен, что все соперники тосненцам по плечу. Несмотря на преимущество по владению мячом, подходам к воротам, «Тосно» не создал больших проблем «Амкару». Даже не сказать, что был какой-то момент, где хозяева уж точно могли забивать. При этом пермяки совсем не вымучивали свою минимальную победу. Не обошлось, конечно, без тех же фокусов, что в Петербурге видели еще в марте. Только сейчас в Артура Нигматуллина было трудно выбросить хоть какую-нибудь монету за то, что он тянул время.

Конец матча команда Евсеева вообще оставила за собой. Вышедший на замену Михаил Костюков забил второй гол в быстрой атаке, а Саид Эзатолахи чуть не реализовал штрафной удар. «Амкар» после двух матчей с 0:3 еще дальше ушел от зоны прямого вылета, а «Тосно» все так же в ней остается.