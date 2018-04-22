После такого матча «Тосно» спартаковцы будут недоумевать еще сильнее
Финалист Кубка России потерял очки в игре с конкурентом по борьбе за выживание.
Финалист Кубка России потерял очки в игре с конкурентом по борьбе за выживание.
Праздник от выхода в финал Кубка России для «Тосно» был омрачен степенью серьезности травмы Павла Погребняка. Чтобы понять его значимость для команды, достаточно увидеть, что из семи голов, забитых тосненцами весной, 34-летний форвард участвовал в четырех. Однако больше он в этом сезоне не поможет:
В любом случае вклад нападающего в клубе уже очень ценят. На матч с «Амкаром» игроки вышли в футболках «Пога, мы с тобой».
Большая проблема нынешнего состава Дмитрия Парфенова — Погребняку нет достойной альтернативы. Если летом и осенью проседал Антон Заболотный — в помощь мог выйти Евгений Марков. Это помогло, например, вырвать ничью у «Спартака» дома и добиться волевой победы над «Арсеналом». После ухода этих форвардов и травмы Погребняка единственный чистый нападающий — Никола Труич. Серб в этом сезоне часто выходил со скамейки, но оставлял посредственное впечатление. Даже сейчас Парфенов не сразу использовал Труича как замену Погребняку. Против «Амкара» на его позиции вышел Георгий Мелкадзе, но в середине первого тайма он получил травму и сербу пришлось в спешке выйти на поле.
«Амкар» столкнулся практически с той же проблемой. В заявку на матч в Петербурге не попал Аарон Оланаре. Главное зимнее приобретение пермяков забило только два гола, зато они помогли команде подняться в таблице. В последнем матче с ЦСКА нигериец отыграл только один тайм, и вряд ли
Дарко Бодул до прихода африканского форварда был основным вариантом Гаджи Гаджиева в атаке, но весной больше сидел в запасе. Сейчас он заменил Оланаре, хотя не всегда играл строго в центре атаки. Больше уходил к фланговым защитникам и освобождал место более юрким игрокам. Иногда им был Павел Комолов, а в самом главном моменте ближе всех к воротам оказался крайний защитник Александар Милькович. После контакта с Сергеем Сухаревым серб упал в штрафной, и Алексей Еськов к всеобщему разочарованию хозяев поставил пенальти. Александр Рязанцев,
Накануне матча футболисты и тренеры «Тосно» встретились на «Петровском» с губернатором Ленинградской области Александром Дрозденко. Чиновник на эмоциях от последнего успеха команды был уверен, что все соперники тосненцам по плечу. Несмотря на преимущество по владению мячом, подходам к воротам, «Тосно» не создал больших проблем «Амкару». Даже не сказать, что был
Конец матча команда Евсеева вообще оставила за собой. Вышедший на замену Михаил Костюков забил второй гол в быстрой атаке, а Саид Эзатолахи чуть не реализовал штрафной удар. «Амкар» после двух матчей с 0:3 еще дальше ушел от зоны прямого вылета, а «Тосно» все так же в ней остается.
Больнее всего смотреть на такой результат не только болельщикам тосненцев, а даже поклонникам «Спартака». После матча трудно избежать комментариев
|Дмитрий Парфенов
|Вадим Евсеев
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|2
|Желтые карточки
|3
|0
|Красные карточки
|0
|0
|Голевые моменты
|3
|10
|Удары (всего)
|9
|1
|Удары в створ
|4
|6
|Угловые
|2
|13
|Фолы
|19
|0
|Офсайды
|1
|Главный судья
|Алексей Еськов (Москва, Россия)
|Боковой судья
|Дмитрий Мосякин (Москва, Россия)
|Боковой судья
|Николай Еремин (Москва, Россия)