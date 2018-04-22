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20:22 (мск), источник: ТАСС

Футболист «Краснодара» Шатов получил травму икроножной мышцы в матче с ЦСКА

МОСКВА, 22 апреля. /ТАСС/. Полузащитник «Краснодара» Олег Шатов попросил замену в матче с ЦСКА из-за проблем с икроножной мышцей. Об этом на пресс-конференции заявил исполняющий обязанности главного тренера краснодарского футбольного клуба Мурад Мусаев.

Источник: РИА "Новости"

В воскресенье ЦСКА обыграл «Краснодар» в домашнем матче 27-го тура чемпионата России по футболу (2:1). На 16-й минуте встречи Шатов попросил замену, вместо него в игру вступил Жоаозиньо.

«У Олега были проблемы с икроножной мышцей еще до матча, — сказал Мусаев. — Решили попробовать выпустить его с первых минут, однако он снова почувствовал дискомфорт, поэтому попросил замену.».

Специалист отметил, что его команда неплохо действовала в матче, несмотря на поражение. «В целом команда неплохо контролировала ход встречи, — сказал он. — Однако в действиях игроков было много стеснения, делали слишком много поперечных передач и передач назад. Оба гола пропустили, можно сказать, из ниоткуда».

Вандерсон провел хороший матч в отсутствии Смолова

Мусаев похвалил нападающего команды Вандерсона и заявил, что игрок провел хороший матч в отсутствии Федора Смолова, который пропустил игру из-за перебора желтых карточек.

«Конечно, Феди [Смолова] нам сегодня не хватало, ведь он наш лидер. Однако не могу гарантировать, что со Смоловым в составе мы могли бы сегодня рассчитывать на другой результат. На мой взгляд, Вандерсон провел очень хороший матч», — отметил специалист.

В матче 26-го тура с тульским «Арсеналом» (3:0) Смолов получил желтую карточку за симуляцию, из-за чего был вынужден пропустить встречу с ЦСКА. Позднее «Краснодар» подал апелляцию на решение арбитра Артема Чистякова, посчитав его ошибочным. Во вторник стало известно об отстранении Чистякова от работы на матчах РФПЛ, Футбольной национальной лиги и Профессиональной футбольной лиги до конца 2018 года, однако апелляционный комитет РФС оставил в силе его решение в эпизоде со Смоловым. Сам арбитр позднее признал свою ошибку.

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